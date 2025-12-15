La política exterior de China para Latinoamérica y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo conjunto y nuevas oportunidades regionales

China ha presentado su tercer Documento de Política hacia América Latina y el Caribe (ALC), un documento estratégico que actualiza y expande su visión de cooperación con la región. En un contexto internacional marcado por transformaciones y desafíos globales, el gigante asiático reafirma su compromiso con el Sur Global y delinea una hoja de ruta ambiciosa y multifacética para profundizar sus lazos con los países latinoamericanos y caribeños, presentando lo que denomina una «comunidad de futuro compartido».

Cinco pilares para una asociación integral

El documento, de carácter integral, se estructura alrededor de la promoción conjunta de cinco programas clave, que buscan trascender la mera relación comercial para construir una asociación estratégica:

Programa de la Solidaridad: Reafirma el principio de «Una sola China» como base política fundamental. China promete apoyo mutuo en temas de soberanía e intereses vitales, rechazando el hegemonismo. También propone fortalecer los intercambios de alto nivel, entre partidos políticos y órganos legislativos, así como la cooperación en foros multilaterales para reformar la gobernanza global y dar mayor voz al Sur Global. Programa del Desarrollo: Este es uno de los ejes más sustanciales. China se compromete a impulsar la Iniciativa para el Desarrollo Global y a construir conjuntamente la Franja y la Ruta de «alta calidad» en la región, invitando a más países a sumarse. La cooperación abarca desde comercio, inversión e infraestructura (transporte, energía, digital) hasta áreas como manufactura, agricultura, innovación tecnológica (incluyendo IA y espacial), finanzas (con promoción del uso del RMB) y lucha contra el cambio climático. Se destaca el ofrecimiento de asistencia para el desarrollo sin «condiciones políticas». Programa de las Civilizaciones: Busca fomentar el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo. Incluye cooperación en patrimonio cultural, combate al tráfico ilícito de bienes, intercambios artísticos, educación (con apoyo a los Institutos Confucio y becas) y cooperación en medios de comunicación. También promueve la Iniciativa para la Civilización Global. Programa de la Paz: Basado en la Iniciativa para la Seguridad Global, propone cooperación en seguridad no tradicional, intercambios militares, lucha contra el crimen transnacional, corrupción y ciberseguridad. China apoya la proclama de ALC como Zona de Paz y aboga por la solución pacífica de controversias. Programa de los Pueblos: Se centra en el bienestar social, con cooperación en reducción de la pobreza, gobernanza social, salud (incluyendo medicina tradicional), turismo, facilitación consular e intercambios juveniles y entre gobiernos locales.

Posibilidades y oportunidades para América Latina y el Caribe

El documento no es solo una declaración de intenciones de China, sino que esboza un abanico de posibilidades concretas para los países de la región:

Diversificación y modernización económica: La oferta china va más allá de la exportación de materias primas, proponiendo cooperación en manufactura, tecnología, economía digital y economía azul, lo que podría ayudar a diversificar las matrices productivas regionales.

La oferta china va más allá de la exportación de materias primas, proponiendo cooperación en manufactura, tecnología, economía digital y economía azul, lo que podría ayudar a diversificar las matrices productivas regionales. Financiamiento e infraestructura: Se mencionan mecanismos financieros como el Crédito Especial para Infraestructura, lo que puede suplir necesidades crónicas de la región en ese sector, desde obras tradicionales hasta infraestructura digital y verde.

Se mencionan mecanismos financieros como el Crédito Especial para Infraestructura, lo que puede suplir necesidades crónicas de la región en ese sector, desde obras tradicionales hasta infraestructura digital y verde. Conectividad y comercio: La participación en la Franja y la Ruta y la facilitación comercial podrían mejorar la logística intra-regional y el acceso al mercado chino, el mayor consumidor del mundo, para productos de mayor valor agregado.

La participación en la Franja y la Ruta y la facilitación comercial podrían mejorar la logística intra-regional y el acceso al mercado chino, el mayor consumidor del mundo, para productos de mayor valor agregado. Capacitación y transferencia tecnológica: Los programas de becas, los centros de innovación conjunta (como el de Alimentación Sostenible o el de aplicaciones del sistema de navegación BeiDou) y la cooperación científica ofrecen vías para fortalecer el capital humano y la innovación local.

Los programas de becas, los centros de innovación conjunta (como el de Alimentación Sostenible o el de aplicaciones del sistema de navegación BeiDou) y la cooperación científica ofrecen vías para fortalecer el capital humano y la innovación local. Agenda global y multilateralismo: China se presenta como un aliado para fortalecer la voz de ALC en organismos internacionales, defender un sistema multilateral y abordar desafíos comunes como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

China se presenta como un aliado para fortalecer la voz de ALC en organismos internacionales, defender un sistema multilateral y abordar desafíos comunes como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Cooperación «sin condiciones políticas»: Este planteamiento, repetido en el documento, contrasta con los enfoques de otras potencias y puede resultar atractivo para gobiernos que buscan preservar su autonomía en política exterior.

Un vínculo en ascenso, con mirada al futuro

El documento evidencia la evolución de la relación bilateral, desde los primeros contactos en el siglo XX hasta la actual «Asociación de Cooperación Integral». China ya no es un actor secundario en la región, sino un socio estratégico con una agenda propia, sistemática y de largo plazo.

Las posibilidades son significativas, pero su materialización dependerá de la capacidad de los países de ALC para articular respuestas coordinadas, definir prioridades nacionales y regionales claras, y negociar de manera que la cooperación se traduzca en un desarrollo sostenible, inclusivo y genuinamente beneficioso para ambas partes. El tercer documento de política de China ha puesto sobre la mesa su visión; ahora corresponde a América Latina y el Caribe definir la suya en esta relación cada vez más determinante para el futuro de la región.

El Ciudadano