“La revitalización de la nación china es imparable”: Xi en Tiananmén a 80 años de la victoria antifascista

«La revitalización de la nación china es imparable», afirmó este miércoles el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, durante el acto conmemorativo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Durante su discurso en el masivo acto realizado en la Plaza Tiananmén, en el centro de Beijing, el también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, recordó la guerra de resistencia, ardua y grandiosa, marcó la primera victoria plena de China contra la agresión extranjera en los tiempos modernos.

Xi señaló que la victoria se alcanzó bajo el frente único nacional de resistencia contra la agresión japonesa promovido por el PCCh y resaltó que el pueblo chino hizo una importante contribución a la salvación de la civilización humana y la defensa de la paz mundial con un inmenso sacrificio dentro del conflicto bélico, el cual compone una parte significativa de la Guerra Antifascista Mundial.

«Solo cuando las naciones de todo el mundo se traten como iguales, vivan en armonía y se apoyen mutuamente, se podrá salvaguardar la seguridad común, eliminar la causa raíz de la guerra y evitar que se repitan las tragedias históricas», afirmó el mandatario.

Xi: El mundo «se enfrenta nuevamente a la elección entre la paz o la guerra»

.Ante la presencia de 26 jefes de Estado y de Gobierno y alrededor de 50.000 espectadores, llamó a “recordar la historia, honrar a los mártires, apreciar la paz y crear el futuro”.

El presidente chino advirtió que en la humanidad el mundo «se enfrenta nuevamente a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados de ganancia compartida o los juegos de suma cero».

Sin embargo, aseguró que el pueblo chino se mantendrá firmemente en el lado correcto de la historia y el lado del progreso humano, adherirá al camino del desarrollo pacífico y unirá fuerzas con el resto del mundo para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Foto: Mundo Global.

El mandatario instó al pueblo chino de todos los grupos étnicos a permanecer unido y trabajar duro bajo el sólido liderazgo del PCCh para construir un país fuerte y avanzar en la revitalización nacional en todos los frentes a través de la modernización china, consignó la agencia de noticias Xinhua.

En su discurso, Xi ordenó que el Ejército Popular de Liberación (EPL) brinde apoyo estratégico para la revitalización nacional y contribuya en mayor medida a la paz y el desarrollo mundiales.

También pidió al EPL que se consolide como una fuerza de clase mundial y que salvaguarde firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial nacionales.

Foto: Mundo Global.

Tras su intervención, Xi pasó revista a 45 formaciones del Ejército, cuyos soldados, perfectamente alineados, respondieron al unísono: “¡Hola, presidente! ¡Servir a la gente!”. Una demostración de disciplina y cohesión que reafirma la determinación de China de defender la paz mundial.