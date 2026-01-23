La visión de China para una economía mundial abierta en una era turbulenta

La Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) de 2026 se inauguró el 19 de enero en la nevada estación suiza de Davos. Mientras los líderes mundiales se reúnen de nuevo en la ciudad alpina, la economía mundial se enfrenta a una serie de desafíos ya conocidos, pero cada vez más intensos, entre los que destaca el auge del proteccionismo, el unilateralismo y el hegemonismo.

En este contexto, destaca la visión articulada por el presidente chino Xi Jinping en múltiples discursos anteriores, que ofrece una brújula clara y consistente para la gobernanza económica global y que subraya la apertura y la justicia como pilares fundamentales para la estabilidad y el crecimiento.

Al traducir esa visión en acciones concretas, China ha intensificado la cooperación orientada al desarrollo con otros países del Sur Global, alineándose con sus preocupaciones compartidas en medio de crecientes incertidumbres y reforzando los llamados a un orden económico mundial más inclusivo y predecible.

El unilateralismo tiene un alto coste

De hecho, el crecimiento económico mundial se enfrenta a importantes obstáculos a medida que la escalada del unilateralismo y las medidas proteccionistas frenan el comercio internacional y los flujos de inversión. Indermit Gill, economista jefe del Grupo Banco Mundial, advirtió que la economía mundial crecerá a un ritmo más lento en los próximos años que incluso en la convulsa década de 1990.

Un factor importante detrás de esta desaceleración es una nueva ronda de aranceles y restricciones comerciales implementada por Washington durante el último año. Con la acumulación de estas medidas, el arancel de importación promedio de EE. UU. se disparó del 2,4 % a principios de 2025 a casi el 18 %, el nivel más alto desde la década de 1930.

Estos aranceles arbitrarios están teniendo un alto coste. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se prevé que el crecimiento de Estados Unidos se desacelere al 1,8 % en 2025 y al 1,5 % en 2026, frente a un promedio del 2,5 % entre 2015 y 2019. En Europa, los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y los automóviles han mermado las cadenas de suministro y la competitividad, lo que ha llevado a las empresas a retrasar la inversión. La UNCTAD prevé un crecimiento de la UE de tan solo el 1,3 % en 2025.

Además, Washington ha utilizado los aranceles como herramienta de coerción geopolítica, en particular amenazando con imponer aranceles punitivos a los países que no apoyen el plan estadounidense de «obtener» Groenlandia.

El uso de las herramientas financieras estadounidenses como armas y el creciente unilateralismo han desestabilizado los mercados globales, restringiendo severamente la autonomía estratégica de los países en desarrollo, dijo a Xinhua Herman Tiu Laurel, presidente del Instituto de Estudios Estratégicos de Filipinas del Siglo Asiático, un grupo de expertos con sede en Manila.

Los líderes mundiales han expresado su oposición a estas acciones unilaterales. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró: «Imponer nuevas sanciones hoy sería un error», mientras que el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, advirtió contra el uso del comercio global como arma contra los países más débiles.

En un mundo fracturado por fallas económicas, Xi ofreció una guía clara. «Los países no pueden prosperar sin un entorno internacional de cooperación abierta, y ningún país puede permitirse el lujo de replegarse en un aislamiento autoimpuesto», recordó al público internacional.

Al dirigirse a la Cumbre Virtual BRICS 2025, reforzó el punto: «La globalización económica es una tendencia irresistible de la historia».

El enfoque de China

Como observó Xi, el enfoque de China hacia la economía global ha enfatizado consistentemente la apertura, la cooperación y una perspectiva de largo plazo sobre la globalización económica.

«Te guste o no, la economía global es un gran océano del que no puedes escapar», dijo Xi en su discurso en el Foro Económico Mundial de 2017, advirtiendo que los intentos de cortar los flujos de capital, tecnología y personas solo irían en contra de la realidad económica.

En julio de 2025, le dijo a un grupo de nuevos embajadores en China que China expandirá firmemente la apertura de alto nivel y compartirá el beneficio de su mercado supergrande, de modo que el avance del país traerá nuevas oportunidades para otros países e inyectará mayor certeza al crecimiento económico global.

«El énfasis de China en la apertura, la inclusión y la equidad habla directamente de las aspiraciones fundamentales de los países en desarrollo, que durante mucho tiempo han buscado un sistema económico global que permita el crecimiento en lugar de restringirlo», dijo a Xinhua Lewis Ndichu, director de investigación del Centro de Política China-África con sede en Nairobi.

«Para muchos en el Sur Global, la apertura no se trata de una liberalización sin restricciones, sino de un acceso significativo a los mercados, la tecnología y las finanzas en términos equitativos. Las propuestas de China resuenan porque reconocen esta distinción y colocan el desarrollo en el centro de la globalización», dijo.

En medio de la cambiante dinámica global, China se ha comprometido firmemente con la reforma y la apertura. La inauguración del Puerto de Libre Comercio de Hainan (FTP) en diciembre de 2025 ejemplifica el impulso de China hacia una apertura de alto nivel, con una cobertura ampliada sin aranceles y normas más orientadas al mercado y favorables a las empresas que facilitan un flujo de mercancías más libre.

Durante un viaje a Hainan, Xi describió el FTP como una medida histórica que refleja el compromiso de China de expandir inquebrantablemente la apertura de alto nivel y promover una economía mundial abierta.

Hainan debe desempeñar un papel de liderazgo en el avance de la apertura de alto nivel a través del fortalecimiento del desarrollo coordinado con la vecina Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao e integrándose profundamente en la cooperación de la Franja y la Ruta, agregó.

Gracias a su ubicación estratégica, se espera que el FTP de Hainan sirva como una nueva plataforma para compromisos internacionales en varios sectores, desde el turismo y los servicios modernos hasta las industrias de alta tecnología y la agricultura, beneficiando en particular a los países de la ASEAN, dijo Christine Susanna Tjhin, directora de comunicación estratégica e investigación en el Instituto Gentala de Indonesia.

Un orden económico más justo

En medio de las tormentas económicas mundiales, los países del Sur Global son los más afectados por la crisis económica, un hecho cristalizado en un hallazgo reciente del Banco Mundial: para fines de 2025, casi todas las economías avanzadas habían visto sus ingresos per cápita aumentar por encima de sus niveles de 2019, mientras que aproximadamente una de cada cuatro economías en desarrollo se mantenía por debajo de los niveles de ingresos previos a la pandemia.

«La creciente incertidumbre y la fragmentación geopolítica, junto con un crecimiento más lento, son actualmente los desafíos más preocupantes para la economía global, especialmente para los países en desarrollo que dependen del comercio abierto y de flujos de inversión estables», dijo a Xinhua Deni Friawan, investigador económico del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Yakarta.

Como resultado, cada vez más países en desarrollo piden una participación más justa en la globalización económica.

En diciembre de 2024, Xi sostuvo una reunión con los líderes de las principales organizaciones económicas internacionales, reafirmó el compromiso de China con el progreso global colaborativo: «China está lista para trabajar con las principales organizaciones económicas internacionales para practicar el multilateralismo, promover la cooperación internacional y apoyar el desarrollo de los países del Sur Global, a fin de avanzar en un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y construir un mundo justo de desarrollo común».

«Las economías del Sur Global requieren un entorno internacional equilibrado que combine apertura, estabilidad y acceso a financiamiento asequible», afirmó Asif Javed, investigador asociado del Instituto de Políticas de Desarrollo Sostenible de Pakistán. «El comercio y la inversión deben ser justos e inclusivos para que los países en desarrollo puedan integrarse en las cadenas de valor globales».

Este creciente interés por la colaboración se está materializando ahora en el ámbito económico. La expansión de la cooperación comercial y en la cadena de suministro en el marco del Área de Libre Comercio China-ASEAN 3.0, ahora modernizada, y la implementación constante del Área de Libre Comercio Continental Africana han puesto de relieve la creciente disposición de las economías emergentes a buscar la estabilidad mediante una interacción económica más coordinada.

«Hay una clara convergencia entre el énfasis del presidente Xi en la gobernanza basada en el diálogo y la aspiración del Sur Global de un orden económico global más equilibrado y cooperativo», dijo a Xinhua Alok Kumar Pathak, investigador asociado del Instituto BRICS de India.

Esta convergencia, señalaron los observadores, se refleja cada vez más en proyectos de diversas iniciativas. Solo en África, China ha contribuido a la construcción y modernización de más de 10.000 km de vías férreas y casi 100.000 km de carreteras, además de desplegar más de 200.000 km de cable de fibra óptica, impulsando la industrialización y la conectividad regional.

El puente Magufuli, construido por China y que cruza el lago Victoria en Tanzania, se inauguró en junio de 2025, marcando otro proyecto emblemático de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Al ser el puente más largo de África Oriental y Central, no solo mejora el transporte local, sino que también mejora la conectividad con los países vecinos. El puente simboliza la autosuficiencia de Tanzania y un catalizador para el desarrollo regional, declaró la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, en la ceremonia de inauguración.

Además de la infraestructura, el creciente papel de China en la transferencia de tecnología y la digitalización está transformando las posibilidades de desarrollo, afirmó Ndichu. «Su compromiso se centra cada vez más en el desarrollo de capacidades, el desarrollo de habilidades y la integración de la cadena de valor, en lugar de la simple extracción de recursos».

«China funciona como un ancla estabilizadora y un motor clave de la modernización industrial en todo el Sur Global», afirmó Herman Tiu Laurel.

«Al priorizar el desarrollo de infraestructura y la innovación tecnológica, China ofrece a los países en desarrollo los medios prácticos para construir un crecimiento sostenible y lograr una auténtica autonomía económica», afirmó.

Ismael Buchanan, profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Ruanda, dijo que el énfasis de China en la inclusión se alinea con el deseo de garantizar que los beneficios de la globalización se compartan más ampliamente, en lugar de concentrarse en unas pocas economías avanzadas.

«China ha ofrecido opciones de desarrollo adicionales para los países del Sur Global. Este compromiso complementa los esfuerzos internacionales existentes y contribuye a un sistema económico global más diversificado y equilibrado», añadió.