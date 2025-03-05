Li Lecheng: Industria de IA en China supera los 173.900 millones de dólares en 2025

Las actividades fundamentales de la industria de la inteligencia artificial (IA) en China fueron valoradas en más de 1,2 billones de yuanes (unos 173.900 millones de dólares) en 2025, mostrando el papel de la tecnología como un potente motor para el desarrollo económico de alta calidad en el país, manifestó hoy jueves Li Lecheng, ministro de Industria y Tecnología Informática.

El número de empresas de IA en el país superó las 6.200 el año pasado, precisó el alto funcionario, en el marco de la sesión anual del máximo órgano legislativo del país.

La IA se está desplegando cada vez más en fábricas y en la vida diaria en China. Al cierre de 2025, más del 30 por ciento de las empresas manufactureras con ingresos anuales de al menos 20 millones de yuanes habían adoptado tecnologías de IA, mientras que las empresas chinas habían lanzado más de 300 productos robóticos humanoides, detalló Li.

El ministro explicó que los modelos de IA desarrollados nacionalmente están ganando terreno global y China ocupó el primer puesto mundial en descargas de modelos de IA de código abierto durante el último año.

La IA fue destacada en el informe sobre el trabajo del Gobierno de este año, que fue presentado hoy jueves a la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional para su deliberación.

Según el informe, China trabajará durante 2026 para crear nuevas formas de economía inteligente. Las medidas específicas incluyen fomentar la aplicación comercial a gran escala de la IA en sectores y campos clave, lanzar nuevos proyectos de infraestructura en clústeres de computación inteligente a hiperescala y acelerar el desarrollo del internet por satélite.

Xinhua