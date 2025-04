«No buscamos pleitos, pero no nos acobardaremos»: Cancillería de China

En medio de un creciente conflicto comercial, China ha reafirmado su postura frente a las amenazas de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles adicionales. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, subrayó que, aunque el país asiático no busca confrontaciones, no se acobardará ante la intimidación de Estados Unidos. En sus declaraciones, enfatizó que las guerras comerciales no tienen vencedores, y el proteccionismo, lejos de solucionar problemas, solo agrava las tensiones económicas internacionales.

Véase también: China toma medidas rápidas para estabilizar sus mercados ante turbulencia financiera global

Este martes, Lin expresó que las políticas comerciales unilaterales de EE.UU. perjudican gravemente los derechos e intereses legítimos de otros países, al mismo tiempo que violan las normas del comercio global. El vocero criticó lo que consideró una actitud de chantaje económico por parte de Washington, una estrategia que ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional.

El gobierno de Pekín también dejó claro que no tolerará intentos de socavar su soberanía ni sus intereses nacionales. Lin Jian insistió en que China tomará las medidas necesarias para defender su economía y derechos frente a cualquier presión externa.

En cuanto a la última amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, quien propuso un aumento del 50 % en los aranceles a productos chinos si Pekín no cesa sus contramedidas, Lin recalcó que dicha postura solo exacerbaba el conflicto. Al mismo tiempo, el gobierno chino anunció que a partir del 10 de abril aplicará una nueva tarifa del 34 % sobre todas las importaciones provenientes de EE.UU., como respuesta a las medidas tomadas por la administración Trump.

En otro frente, el portavoz también abordó los comentarios recientes del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien calificó a los ciudadanos chinos como “campesinos”. Lin calificó estas declaraciones como ignorantes y maleducadas, destacando que la postura de China respecto a las relaciones comerciales con Estados Unidos ha sido siempre clara y coherente. La respuesta del gobierno chino refleja su creciente frustración con los comentarios despectivos y las políticas comerciales agresivas de la administración Trump.

El aumento de tensiones ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados globales, que se desplomaron tras los anuncios de nuevas tarifas. Las acciones de empresas tanto estadounidenses como internacionales experimentaron fuertes pérdidas, reflejando el impacto de las políticas comerciales en la economía mundial.

Foto: Agencia Xinhua

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com