Xi Jinping destaca autosuficiencia en ciencia y tecnología para la construcción de un país socialista moderno

 Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, subrayó hoy lunes la autosuficiencia y fortaleza en ciencia y tecnología, a lo que consideró como la «clave» para convertir a China en un gran país socialista moderno.

Xi hizo estas declaraciones durante su visita a un parque de innovación en tecnología informática en Beijing.

Xi instó a realizar esfuerzos para concentrar fortaleza en las tareas principales, reunir todos los recursos de calidad para asegurar avances y actuar más rápido para hacer frente a las debilidades notables, en aras de alcanzar los objetivos estratégicos del país.

Algunos de los avances tecnológicos más destacados de China en los últimos cinco años (aproximadamente 2019-2024), basados en impacto global, capacidad de innovación y despliegue a escala:

1. Inteligencia artificial y modelos de lenguaje grandes (LLMs)

  • Avance: China ha desarrollado sus propios modelos de IA a gran escala, rivalizando con OpenAI y Google.
  • Ejemplos: Ernie Bot (Baidu), Qwen (Alibaba), ChatGLM (Zhipu AI), Kimi (Moonshot AI).
  • Impacto: Se usan en servicios cloud, asistentes virtuales, investigación científica y automatización industrial. China es el segundo país con más modelos de lenguaje grandes después de EE.UU.

2. Tecnología 5G y despliegue masivo

  • Avance: Liderazgo en infraestructura 5G, con más del 70% de las estaciones base mundiales.
  • Empresas clave: Huawei, ZTE.
  • Impacto: Conexiones ultra-rápidas, impulso al Internet de las Cosas (IoT), fábricas inteligentes y ciudades inteligentes. También desarrollo precoz de investigación en 6G.

3. Energía limpia y vehículos eléctricos (EVs)

  • Avance: Dominio en la cadena de suministro de baterías (CATL, BYD) y mayor mercado de EVs del mundo.
  • Ejemplo: BYD superó a Tesla en ventas globales de EVs en 2023.
  • Impacto: Reducción de dependencia del petróleo, exportación masiva de vehículos y tecnología de baterías (litio-ferrofosfato, baterías semisólidas).

4. Exploración espacial y estación orbital permanente

  • Avance: Finalización de la Estación Espacial Tiangong (2022) y misiones lunares y marcianas.
  • Hitoss: Retorno de muestras lunares (Chang’e 5, 2020), explorador en Marte (Zhurong, 2021), telescopio espacial Xuntian (2024).
  • Impacto: China se consolida como potencia espacial autónoma, con planes de base lunar internacional y misiones tripuladas a la Luna.

5. Supercomputación y computación cuántica

  • Avance: Mantenimiento de supercomputadores en el top mundial (Sunway TaihuLight, Tianhe).
  • Innovación cuántica: Procesador cuántico Zuchongzhi (2021) que logró ventaja en supremacía cuántica, y el primer satélite cuántico Micius (en operación desde 2016, pero con avances recientes en comunicación segura).
  • Impacto: Capacidades de simulación para ciencia de materiales, clima, cifrado irrompible y algoritmos cuánticos.

Mención honorífica:

  • Biotecnología: Secuenciación genética a gran escala (BGI) y desarrollo rápido de vacunas de ARNm durante la pandemia.
  • Drones civiles y logística: DJI domina el mercado global de drones comerciales, con avances en entregas autónomas.
  • Infraestructura de transporte: Trenes de alta velocidad (Fuxing) que alcanzan 350 km/h y expansión de la red más extensa del mundo.

El Ciudadano/Xinhua

