Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, subrayó hoy lunes la autosuficiencia y fortaleza en ciencia y tecnología, a lo que consideró como la «clave» para convertir a China en un gran país socialista moderno.

Xi hizo estas declaraciones durante su visita a un parque de innovación en tecnología informática en Beijing.

Xi instó a realizar esfuerzos para concentrar fortaleza en las tareas principales, reunir todos los recursos de calidad para asegurar avances y actuar más rápido para hacer frente a las debilidades notables, en aras de alcanzar los objetivos estratégicos del país.

Algunos de los avances tecnológicos más destacados de China en los últimos cinco años (aproximadamente 2019-2024), basados en impacto global, capacidad de innovación y despliegue a escala:

1. Inteligencia artificial y modelos de lenguaje grandes (LLMs)

Avance: China ha desarrollado sus propios modelos de IA a gran escala, rivalizando con OpenAI y Google.

China ha desarrollado sus propios modelos de IA a gran escala, rivalizando con OpenAI y Google. Ejemplos: Ernie Bot (Baidu), Qwen (Alibaba), ChatGLM (Zhipu AI), Kimi (Moonshot AI).

(Baidu), (Alibaba), (Zhipu AI), (Moonshot AI). Impacto: Se usan en servicios cloud, asistentes virtuales, investigación científica y automatización industrial. China es el segundo país con más modelos de lenguaje grandes después de EE.UU.

2. Tecnología 5G y despliegue masivo

Avance: Liderazgo en infraestructura 5G, con más del 70% de las estaciones base mundiales.

Liderazgo en infraestructura 5G, con más del 70% de las estaciones base mundiales. Empresas clave: Huawei, ZTE.

Huawei, ZTE. Impacto: Conexiones ultra-rápidas, impulso al Internet de las Cosas (IoT), fábricas inteligentes y ciudades inteligentes. También desarrollo precoz de investigación en 6G.

3. Energía limpia y vehículos eléctricos (EVs)

Avance: Dominio en la cadena de suministro de baterías (CATL, BYD) y mayor mercado de EVs del mundo.

Dominio en la cadena de suministro de baterías (CATL, BYD) y mayor mercado de EVs del mundo. Ejemplo: BYD superó a Tesla en ventas globales de EVs en 2023.

BYD superó a Tesla en ventas globales de EVs en 2023. Impacto: Reducción de dependencia del petróleo, exportación masiva de vehículos y tecnología de baterías (litio-ferrofosfato, baterías semisólidas).

4. Exploración espacial y estación orbital permanente

Avance: Finalización de la Estación Espacial Tiangong (2022) y misiones lunares y marcianas.

Finalización de la (2022) y misiones lunares y marcianas. Hitoss: Retorno de muestras lunares (Chang’e 5, 2020), explorador en Marte (Zhurong, 2021), telescopio espacial Xuntian (2024).

Retorno de muestras lunares (Chang’e 5, 2020), explorador en Marte (Zhurong, 2021), telescopio espacial Xuntian (2024). Impacto: China se consolida como potencia espacial autónoma, con planes de base lunar internacional y misiones tripuladas a la Luna.

5. Supercomputación y computación cuántica

Avance: Mantenimiento de supercomputadores en el top mundial (Sunway TaihuLight, Tianhe).

Mantenimiento de supercomputadores en el top mundial (Sunway TaihuLight, Tianhe). Innovación cuántica: Procesador cuántico Zuchongzhi (2021) que logró ventaja en supremacía cuántica, y el primer satélite cuántico Micius (en operación desde 2016, pero con avances recientes en comunicación segura).

Procesador cuántico (2021) que logró ventaja en supremacía cuántica, y el primer satélite cuántico (en operación desde 2016, pero con avances recientes en comunicación segura). Impacto: Capacidades de simulación para ciencia de materiales, clima, cifrado irrompible y algoritmos cuánticos.

Mención honorífica:

Biotecnología: Secuenciación genética a gran escala (BGI) y desarrollo rápido de vacunas de ARNm durante la pandemia.

Secuenciación genética a gran escala (BGI) y desarrollo rápido de vacunas de ARNm durante la pandemia. Drones civiles y logística: DJI domina el mercado global de drones comerciales, con avances en entregas autónomas.

DJI domina el mercado global de drones comerciales, con avances en entregas autónomas. Infraestructura de transporte: Trenes de alta velocidad (Fuxing) que alcanzan 350 km/h y expansión de la red más extensa del mundo.

El Ciudadano/Xinhua