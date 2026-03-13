Científicos rusos desarrollan un método rápido para producir materiales de carbono a partir de residuos de algodón

Investigadores de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología «MISIS» y del Instituto de Investigación de Materiales y Tecnologías Avanzadas de Rusia, han desarrollado un nuevo método para obtener materiales de carbono a partir de residuos de algodón, reduciendo el tiempo del proceso de una hora y media a menos de cinco minutos, según informó el sitio web de «MISIS».

Los materiales resultantes pueden emplearse en supercondensadores, dispositivos capaces de almacenar y liberar energía rápidamente, ampliamente demandados en electrónica, transporte y sistemas de almacenamiento energético.

A diferencia del método tradicional, que requiere un prolongado calentamiento en hornos para producir carbón activado, los científicos aplicaron tratamiento con microondas en un guíaonda de onda viajera, lo que permite calentar el material de forma uniforme y en todo su volumen en muy poco tiempo. Como materia prima se emplearon residuos de algodón procedentes de la industria textil, un recurso renovable con alto contenido de carbono.

Según explicó el investigador Valentín Berestov, el material obtenido presenta una estructura porosa jerárquica que combina poros pequeños y canales más grandes, facilitando el movimiento de los iones dentro del electrodo y mejorando el rendimiento de los supercondensadores, especialmente bajo altas cargas.

Las pruebas demostraron que los electrodos conservan más del 95 % de su capacidad incluso después de 20.000 ciclos de carga y descarga, superando a materiales similares producidos mediante métodos tradicionales.

Los investigadores destacan que la tecnología puede adaptarse a otros tipos de biomasa y escalarse para la producción industrial, lo que abre nuevas posibilidades para fabricar de forma rápida y ecológica materiales destinados a sistemas de almacenamiento de energía de nueva generación, desde dispositivos electrónicos portátiles hasta transporte eléctrico y aplicaciones industriales.

Vía TV BRICS