Científicos rusos inventan un polímero capaz de absorber petróleo del agua

Químicos de la Escuela de Ingeniería Avanzada de la Universidad Estatal de San Petersburgo (SPbGU) han creado un material capaz de absorber petróleo del agua, según informa el portal de la universidad. La película del polímero puede ser reutilizada, es resistente y no se hunde.

El sorbente está fabricado a base de productos derivados del petróleo. Se presenta como una película flexible compuesta por una gran cantidad de fibras de menos de 1 micrómetro de grosor, que forman una estructura similar a una esponja. Al colocar el polímero sobre una mancha de petróleo, comienza a absorber la contaminación y gradualmente se oscurece. Una vez finalizado el proceso de limpieza, el polímero puede ser exprimido, lavado y reutilizado. Además, el petróleo extraído también puede ser reutilizado. Según los científicos, después de cinco ciclos de limpieza, la capacidad de absorción del material disminuye solo entre un 15 y un 20 %.

«Probamos su efectividad con petróleo y diferentes fracciones de productos derivados del petróleo. La absorción es bastante alta. Para el aceite de motor, es de 40 gramos de aceite por gramo de material. Para el petróleo crudo, es de 20 gramos por gramo», explicó la especialista líder del sector «Tecnologías Ecológicas Inteligentes» de la SPbGU, Anastasía Nosova.

El desarrollo fue probado en condiciones cercanas a las reales: se redujo la temperatura del agua salada a +4℃, y equipos especiales imitaron el movimiento del líquido y las olas. El sorbente no se hundió. Es hidrofóbico, por lo que flota en la superficie incluso en días lluviosos o con olas fuertes. El material es liviano pero, al mismo tiempo, fuerte y elástico.

La universidad está convencida de que este polímero podría convertirse en una herramienta clave para combatir desastres ecológicos. Actualmente, los científicos están investigando sus posibles aplicaciones.

En los países del BRICS, se están tomando medidas para abordar problemas ecológicos relacionados con la contaminación de los cuerpos de agua. En China, un grupo de investigadores de la Universidad de Oceanografía de Shanghái ha desarrollado e implementado un sistema ecológico integral de purificación de agua, según informa el diario China Daily, socio de la red TV BRICS. Primero se trata de eliminar la fuente de contaminación y luego trabajar con el cuerpo de agua para crear condiciones que favorezcan el crecimiento de plantas acuáticas seleccionadas. El objetivo es crear un sistema autosostenible.

En India, investigadores del Instituto de Energía y Recursos presentaron al Departamento de Medio Ambiente de Deli los resultados de un estudio sobre la calidad del agua en el río Yamuna. Se identificaron focos donde aguas residuales sin tratar y desechos industriales contribuyeron a la contaminación química, formación de espuma y acumulación de microplásticos. Los expertos propusieron varias medidas, incluyendo la mejora de los procesos de oxidación, la eliminación biológica de sustancias y la mejora del sistema de monitoreo, según informa ANI, colaboradora de TV BRICS.

En São Paulo, Brasil, se decidió recolectar el aceite vegetal usado con fines medioambientales. Este año, la ciudad logró recolectar más de 10 toneladas de aceite usado y reutilizarlo para producir dos toneladas de jabón. Esto evitó la contaminación de 501 millones de litros de agua limpia, que se habría producido si el producto hubiera sido mal gestionado en las alcantarillas, y la emisión de 54,9 toneladas de dióxido de carbono, que se habría generado durante la descomposición del aceite, según Metrópoles, socio de TV BRICS.

*Artículo publicado originalmente por TV BRICS.