Estudio revela que los modelos del sistema terrestre sobreestiman el aumento del caudal de los ríos

Comprender cómo se mueve el agua a través del sistema terrestre es fundamental para predecir los impactos climáticos y garantizar la gestión sostenible del agua. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, persisten las incertidumbres sobre cómo se distribuye la precipitación global en evapotranspiración y caudal fluvial, las dos vías principales por las que el agua regresa de la tierra a la atmósfera y los océanos.

Para abordar esta brecha de conocimiento, un nuevo estudio dirigido por el profesor ZHANG Yongqiang, del Instituto de Ciencias Geográficas e Investigación de Recursos Naturales de la Academia China de Ciencias, ha presentado una evaluación del ciclo hidrológico global hasta la fecha, con un alto grado de restricción observacional. Publicado recientemente en Nature Geoscience , el estudio integra estimaciones hidrológicas satelitales, simulaciones multimodelo del sistema terrestre y observaciones a largo plazo de 50 cuencas fluviales importantes de todo el mundo mediante un marco avanzado de Restricciones Emergentes.

El equipo de investigación descubrió que el caudal fluvial global es significativamente menor (aproximadamente un 14 %) que las estimaciones centrales de los modelos actuales del sistema terrestre, y que la evapotranspiración terrestre global es, en consecuencia, mayor. Su análisis muestra que, entre 1980 y 2014, el caudal fluvial global promedió 39,1 ± 5,4 × 10⁻³ km⁻³ al año , con un coeficiente de escorrentía global de 0,35 ± 0,03; ambas cifras se sitúan por debajo de los valores ampliamente citados.

Los investigadores también revelaron que los modelos del sistema terrestre sobreestiman sistemáticamente los aumentos del caudal fluvial global en condiciones de calentamiento. La nueva estimación restringida indica que el caudal fluvial aumentará 7,8 ± 5,5 mm por año por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 9 % menos y un 66 % menos de incertidumbre que la media multimodelo. Se observaron sobreestimaciones similares para la precipitación y la evaporación oceánicas.

«Nuestro estudio muestra que los modelos globales tienden a exagerar la magnitud del aumento del caudal fluvial en un mundo más cálido», afirmó el profesor ZHANG. «Al integrar observaciones del mundo real, hemos proporcionado una estimación más realista y robusta de cómo se distribuye el ciclo hidrológico global, tanto en la actualidad como en el futuro».

Los investigadores señalaron que este trabajo proporciona el primer punto de referencia consistente a nivel mundial para la partición del ciclo del agua y destaca el papel esencial de los impactos humanos en la configuración del flujo fluvial global.

Los hallazgos tienen implicaciones para mejorar las proyecciones de los modelos climáticos, refinar las evaluaciones de los recursos hídricos globales y orientar estrategias de adaptación a largo plazo.