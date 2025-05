El lunes 26 son las votaciones en la BUAP

Aunque todo el proceso electoral apenas duró veinte días naturales, incluidos todos los fines de semana, los días no laborables del mes de mayo más los que regalaron por el día de la madre y el día del maestro, en suma, a pesar de un proceso que duró a lo mucho diez días interrumpidos, los universitarios deberán culminar estas elecciones depositando su voto.

Estas votaciones que debieron llevarse a cabo a más tardar la última semana de marzo, o sea a mitad del semestre, se están realizando dos meses después, en la última semana del semestre, cuando ya las y los estudiantes están presentando sus exámenes. Es obvio que la calendarización de las convocatorias para renovar el Consejo Universitario y las direcciones de cinco unidades académicas tiene como objetivo primordial inhibir y coartar la participación de la comunidad universitaria, específicamente la estudiantil.

Máxime ahora que en 26 unidades académicas las votaciones serán presenciales.

Es un reto, es un desafío que autoridades y funcionarios lanzan al electorado. Las condiciones en que se llevarán a cabo las votaciones pueden arrojar resultados contraproducentes, como tener una baja votación, o una votación menor en la modalidad presencial que en la electrónica. Sin embargo, esta posibilidad ni siquiera es de tomarse en cuenta porque, como ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones, el electorado no confía en el voto electrónico. No importa qué resultados se obtengan, éstos no son confiables.

Así, los universitarios deben aceptar el reto y hacer del lunes 26, el día de las votaciones, un día de fiesta, un día inolvidable porque con estas votaciones se puede iniciar una transformación de la universidad, puede iniciarse una nueva era en la que prevalezcan el diálogo y el consenso y se acabe con la imposición y el sometimiento que hacen imposible una forma de vida democrática y de autodeterminación.

Ya hemos hablado de lo que pensamos serían los puntos nodales de un plan de trabajo constituido por las propuestas de quienes aspiran a ser representantes o directores(as), propuestas sustentadas en el conocimiento de la legislación universitaria y nacional. Justamente al tomar posesión de un cargo, se protesta cumplir y hacer cumplir esta legislación.

Ahora pensemos en cuáles deberían ser las razones que definirían el voto del electorado.

Podríamos pensar que “a las palabras se las lleva el viento”. Sin embargo, cuando alguien hace campaña se compromete a realizar aquello que propone. Por esta razón, votar por alguien está presidido por la confianza que se deposita en esa persona y tal confianza se alcanza fundamentalmente por la trayectoria del candidato(a). Esperamos de esa persona congruencia entre lo que dice y lo que hace. Y algo muy importante, esperamos que esa persona sea autónoma, que se autodetermine, que sea capaz de participar en un diálogo colectivo a partir de convicciones propias, que la guíen en el momento de la toma de decisiones relevantes para preservar y acrecentar los derechos de sus representados(as).

Si a algo le teme el electorado es a dotar de poder a alguien que es manipulable. Una cosa es argumentar y ofrecer razones para convencer o disuadir, y otra muy distinta es sucumbir a la manipulación de emociones que no permiten discernir claramente lo que se debe hacer. La manipulación lleva irremediablemente al sometimiento y a la incapacidad de tomar decisiones con base en convicciones y principios que son los que guían nuestra conducta.

Es muy común que las candidaturas “presuman a sus padrinos”, padrinos políticos, pero esta práctica ha llevado a la centralización del poder y a la falta de transparencia en su ejercicio. Esto es lo que menos quiere un electorado con vocación democrática.

Como representante o director(a) tienes que relacionarte con otras autoridades y funcionarios, pero siempre en un marco de respeto, de independencia y de apego a las atribuciones de unas y otros, pues sólo así se es capaz de defender fielmente los intereses de los representados y de nadie más.

Lo dicho, hay que hacer del lunes 26 una fiesta electoral, y como en toda fiesta, mientras más personas asistan, ¡mejor se pondrá!

