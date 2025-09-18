He visto colapsar Estados. Ahora lo veo sucediendo aquí (EUA)

Por Brad Blankenship

Después de años informando desde Estados posautoritarios, ahora veo los mismos patrones en mi propio país: donde la justicia se ha derrumbado, la verdad es reprimida y el poder ya no responde al pueblo.

He visto las secuelas de naciones colapsadas; ahora lo veo suceder aquí.

Como periodista y analista, pasé los últimos años viviendo e informando en regiones que atravesaron transformaciones políticas masivas. Viví varios años en la República Checa, donde conocí a muchas personas con vínculos directos a la Revolución de Terciopelo. Caminé por las calles de Praga junto a quienes una vez las ocuparon en protesta. Estudié el idioma ruso, viajé extensamente por el antiguo Bloque del Este y escuché atentamente a los sobrevivientes de regímenes fallidos: aquellos que recuerdan el lento desmoronamiento de la autoridad, la confianza y la verdad.

También pasé un tiempo significativo en Sudamérica, donde presencié un tipo muy distinto de colapso —y de renacimiento. En Bolivia, hablé con funcionarios y periodistas que vivieron el golpe de 2019 y vieron cómo su país luchó para recuperar la democracia. Caminé junto a comunidades que entienden, de primera mano, cómo colapsan los imperios y las juntas —y cómo la gente se organiza entre los escombros.

Ahora creo que este país se está derrumbando.

No en la forma dramática de Hollywood que solemos imaginar —no hay tanques en las calles, ni zonas de apagón o filas de comida. Pero lo que estoy presenciando en el norte de Kentucky, a través de mi trabajo con el Northern Kentucky Truth & Accountability Project (NKTAP), es inconfundible: un colapso institucional en cámara lenta. Y refleja lo que he visto en Estados fallidos o en proceso de fallar en todo el mundo.

En el norte de Kentucky descubrí una red de corrupción que abarca a las fuerzas del orden, oficinas de fiscales, tribunales y medios locales. He documentado cómo se silencian a los denunciantes, se niegan los registros públicos y se manipulan los casos penales para proteger a los poderosos.

La policía ignora pistas creíbles de asesinatos. Los fiscales entierran pruebas. Los tribunales emiten órdenes sin audiencias. Y los periodistas —algunos por miedo, otros por complicidad— se niegan a informar la verdad. En mi propio caso, he enfrentado obstrucción, amenazas, acoso dirigido y difamaciones de represalia simplemente por investigar lo que cualquier sistema decente debería haber investigado por sí mismo.

Las estructuras de gobierno aún se mantienen en pie. Los edificios aún están abiertos. Pero el Estado de derecho se ha derrumbado en todo menos en el nombre. Lo que queda es teatro —una simulación de justicia que funciona para preservar el poder, no para servir al público.

Esto no es solo sobre el norte de Kentucky. Es un microcosmos. Estoy en contacto con colegas de todo el país —investigadores, reporteros, exfuncionarios públicos— y escucho la misma historia una y otra vez:

• Agencias estatales enteras capturadas por intereses privados

• Gobiernos locales que ignoran las leyes de acceso a la información

• Denunciantes que enfrentan represalias sin recurso legal

• Jueces que dictan fallos desde expedientes sellados y sin supervisión

• Políticas de salud pública moldeadas por ideología, no por ciencia

• Periodismo independiente destruido, comprado o puesto en listas negras

Estamos en un momento de fracaso epistémico masivo, donde la verdad misma se desestabiliza y el poder ya no responde a la razón, la ley ni los hechos.

No llega con un estallido. Llega con:

• La negativa silenciosa a investigar crímenes creíbles

• La normalización constante de la ilegalidad

• La disolución de la confianza pública

• La aparición de sistemas paralelos de verdad y justicia

Esto ya lo he visto antes. En Praga. En La Paz. En las repúblicas fracturadas de la ex URSS. Comienza cuando los canales oficiales de rendición de cuentas dejan de funcionar —y el pueblo debe construir los suyos propios.

Eso es lo que estoy haciendo con el Northern Kentucky Truth & Accountability Project. Estamos documentando. Archivando. Hablando con víctimas. Exponiendo registros públicos que los funcionarios locales intentaron enterrar. Estamos creando un archivo popular —un registro vivo de un régimen en declive.

Porque cuando las instituciones dejan de decir la verdad, la única manera de avanzar es contarla nosotros mismos.

Solía creer que Estados Unidos era “diferente”: que nuestra tradición legal, sistema constitucional e instituciones cívicas nos protegerían de los tipos de colapso que vi en el extranjero. Ya no lo creo.

Estados Unidos no colapsa porque sea singularmente defectuoso. Colapsa porque es un Estado como cualquier otro, vulnerable a la misma corrupción, decadencia de las élites y pérdida de legitimidad que han derribado incontables sistemas antes.

La pregunta no es si está ocurriendo el colapso. Lo está.

La pregunta es qué hacemos después de aceptar esa realidad.

Podemos fingir que esto es solo “polarización.” Podemos decirnos que, si esperamos a la próxima elección, el péndulo volverá a balancearse. O podemos admitir la verdad: nuestras instituciones ya no son capaces de autocorregirse. Eso significa que la carga de la rendición de cuentas, de contar la verdad y de hacer justicia recae ahora en nosotros —en periodistas, organizadores, denunciantes y personas comunes con el valor de decir: basta.

He visto lo que pasa cuando la gente se organiza.

También he visto lo que pasa cuando no lo hacen.

Y les digo: ahora es el momento de elegir.

Common Dreams, 7 de septiembre de 2025.

