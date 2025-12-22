Honduras enfrenta una nueva intromisión del imperialismo

​Por ​Lois Pérez Leira

La reciente declaración conjunta de los partidos comunistas de la región, bajo la consigna «¡Manos Fuera de Honduras!», coloca nuevamente a la nación centroamericana en el epicentro del debate ideológico continental.

El documento no es solo una denuncia técnica, sino un manifiesto cargado de simbolismo que busca alertar sobre lo que los firmantes consideran una trama peligrosa destinada a desestabilizar el orden constitucional y socavar la soberanía popular.

Esta postura, respaldada por una coalición diversa que incluye al Partido Comunista de Colombia, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Comunista del Uruguay, el Partido Comunista de Ecuador, el Partido del Pueblo Panameño, el Partido Comunista del Perú, el Partido Vanguardia Popular de Costa Rica, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Comunista de Bolivia, el Partido Comunista de Venezuela y el propio Partido Comunista de Honduras, subraya una preocupación colectiva que trasciende las fronteras nacionales.

​El núcleo de la argumentación de estos partidos reside en la conexión entre la política doméstica y el tablero geopolítico. Para estas organizaciones, la sombra de un nuevo golpe militar no es una paranoia infundada, sino una posibilidad latente alimentada por lo que denominan la «intromisión injerencista del imperialismo estadounidense».

Al exigir que las «manos yanquis» se mantengan fuera de Honduras, los firmantes buscan encuadrar la crisis actual no como un conflicto aislado, sino como una lucha de resistencia soberana frente a presiones externas.

Esta retórica se entrelaza con una crítica feroz al pasado reciente del país, vinculando la amenaza de ruptura democrática con el intento de retorno simbólico del expresidente Juan Orlando Hernández y la pretensión de imponer un continuismo a través del Partido Nacional, factores que, según el comunicado, solo agravan la impunidad.

​Lo que resulta especialmente relevante de este llamamiento es la urgencia con la que se solicita la movilización activa de los movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos.

Al hablar de «tambores de guerra» y autoritarismo, los partidos firmantes —desde el Cono Sur hasta el Caribe— intentan elevar el costo político de cualquier maniobra que pueda interpretarse como una interrupción del orden establecido.

Esta estrategia de alerta temprana busca generar un muro de solidaridad internacional, sugiriendo que la defensa de la democracia en Honduras es, en realidad, la defensa de la paz en toda la región.

Foto Portada: FNF Latam