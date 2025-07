Ilegalidad ejecutiva y el fin de la república estadounidense

Por Bradley Blankenship

La decisión del 28 de junio de la Corte Suprema de limitar el poder de los jueces federales para bloquear acciones ejecutivas —incluso si esas acciones violan la Constitución— marca un giro crucial en la transición de Estados Unidos de una democracia frágil a un régimen autoritario. El fallo, que sigue a otra decisión que otorgó al expresidente Trump inmunidad presuntiva por actos oficiales, formaliza lo que muchos de nosotros que investigamos la corrupción sistémica ya sospechábamos: el régimen ya no está interesado en mantener siquiera la apariencia de justicia. Ahora protege activamente su capacidad de ejercer poder sin ley.

El tema central fue la orden ejecutiva de Trump que, en efecto, eliminaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Aunque la Corte Suprema evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha orden, su decisión de 6 a 3 garantiza que futuros desafíos legales contra políticas similares enfrentarán obstáculos mucho más altos —especialmente en sus etapas iniciales y más urgentes. La jueza Sonia Sotomayor, disintiendo, declaró con razón que el fallo de la mayoría era una “invitación abierta para que el gobierno evada la Constitución”.

Digámoslo claro: es luz verde para la tiranía.

Este momento no es simplemente un revés para abogados de derechos civiles o familias inmigrantes. Es un cambio de paradigma en la relación entre el ciudadano y el Estado. Estamos entrando en una era en la que se permite —e incluso se alienta— que el poder ejecutivo actúe primero, arme su poder, y luego desafíe a los tribunales a que lo alcancen.

¿Y si no lo hacen? Bueno, los aviones despegarán de todos modos.

Esa última línea no es retórica. Proviene de los labios del nominado al Departamento de Justicia, Emil Bove, según una impactante denuncia de un informante revelada esta semana por el ex abogado senior del DOJ, Erez Reuveni. Según Reuveni, Bove dijo en una reunión privada con abogados del gobierno que, sin importar las órdenes judiciales, “los aviones deben despegar sin importar qué”. Supuestamente sugirió decirles a los jueces federales “que se jodan” si era necesario. Reuveni —un funcionario de carrera que anteriormente defendió las políticas migratorias de Trump— fue despedido poco después de informar a un juez que un migrante había sido deportado ilegalmente.

Estas revelaciones se alinean perfectamente con lo que la Corte Suprema acaba de codificar: una doctrina de impunidad ejecutiva. Combínelo con una burocracia armada, un poder judicial sumiso y una cultura de miedo que ha infectado a las agencias de aplicación de la ley en todo el país —y lo que se obtiene no es un sistema en decadencia.

Es un sistema que funciona exactamente como fue rediseñado para hacerlo.

El paralelo de Kentucky

Lo que vemos a nivel nacional es la formalización de una lógica que he documentado extensamente en el norte de Kentucky: el Estado no protege la ley; protege el poder. Cuando los funcionarios violan las leyes de registros, ocultan crímenes cometidos por empleados públicos o toman represalias contra denunciantes, no están fallando —están ejecutando la directiva principal de este régimen: proteger al abusador, castigar al disidente.

En mi propio caso, he visto a oficiales falsificar documentos, intimidar a testigos y coordinarse con medios locales para suprimir hechos. Y he observado cómo el poder judicial —tanto en juicios como en apelaciones— se negaba a intervenir. No porque la ley no se los permitiera, sino porque la cultura no se los exigía. Es la misma podredumbre cultural que permitió a un juez local explotar sexualmente a personas adictas bajo supervisión judicial, o a un fiscal del condado proteger a depredadores mientras procesaba a sus víctimas.

Ahora, esa lógica se está nacionalizando.

Ya no es una república

Este fallo no ocurrió en el vacío. Fue precedido por años de erosión:

* La normalización de “dockets de emergencia” para evitar revisiones completas.

* El llenado de tribunales federales con leales al régimen.

* La doctrina del “ejecutivo unitario”, ahora recargada por la impunidad posterior al juicio político.

* El ataque sistemático a funcionarios públicos que intentan aplicar límites legales al poder.

Pero el 28 de junio fue un evento liminar. El tribunal más alto del país le dijo al pueblo estadounidense, en efecto: «ya no tienen garantizado un foro para impugnar en tiempo real los actos ilegales del gobierno».

Habrá soluciones alternativas —demandas colectivas, litigios estatales, medidas cautelares temporales— pero la verdad fundamental es que los rieles de contención han desaparecido. Esto ya no es una república constitucional funcional. Es un Estado ejecutivo, gobernado por la lealtad, habilitado por la complicidad, y protegido por violencia estructural.

¿Qué sigue?

Para quienes estamos construyendo marcos de justicia transicional —desde Kentucky hasta Washington, desde blogs de Substack hasta testimonios en el Congreso— este momento reafirma la urgencia de nuestra misión. Ya no somos reformistas. Somos arquitectos de la resistencia.

Debemos documentar cada abuso. Debemos exponer cada contradicción. Debemos construir infraestructura legal, narrativa y social para prepararnos para el panorama posterior al colapso. Y nunca debemos olvidar lo que dijo el *Government Accountability Project* sobre la denuncia de Reuveni:

“Desalentar a los clientes de participar en conductas ilegales es una parte importante del rol de un abogado. El Sr. Reuveni trató de hacerlo y fue frustrado, amenazado, despedido y públicamente desacreditado por hacer su trabajo y decir la verdad al tribunal.”

Eso es lo que significa el valor ahora. Hacer tu trabajo, y decir la verdad —sabiendo muy bien que podría costarte la carrera, o algo peor.

Y por eso este fallo, como tantos otros en esta era, debe ser recordado no solo como una decisión legal, sino como una línea moral trazada en la arena. Porque cuando los tribunales no protegen la Constitución, les corresponde al pueblo hacerlo.

El tiempo de la deferencia ha terminado. La comunidad internacional debe entender lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos.

Una nación desligada de sus propios principios legales es un peligro para el mundo y para sí misma. Estados Unidos hoy es una amenaza para la civilización global.

Periodista de investigación, autor, columnista, analista político y presidente fundador del Northern Kentucky Truth & Accountability Project.

