La asfixia de la democracia en la India

Por Vijay Prashad*

Los días 18 y 19 de diciembre, 141 miembros de las dos cámaras del Parlamento indio fueron suspendidos a partir del mismo 19 de diciembre, por el presidente de la cámara baja, Om Birla.

Cada uno de estos miembros pertenece a los partidos que se oponen al Bharatiya Janata Party (BJP) y a su líder, el primer ministro Narendra Modi.

El Gobierno dijo que estos miembros electos habían sido suspendidos por “comportamiento indisciplinado”.

La oposición se había constituido en el bloque INDIA, que incluía a casi todos los partidos no afiliados al BJP. Respondieron a esta acción calificándola de “asesinato de la democracia” y alegando que el Gobierno del BJP ha instaurado un “nivel extremo de dictadura” en la India. Este acto se produce tras una serie de intentos de debilitar a la oposición electa de India.

Mientras tanto, el 18 de diciembre, el popular sitio web indio de noticias Newsclick anunció que el departamento indio de Impuestos sobre la Renta (IT) “ha congelado virtualmente nuestras cuentas”.

Newsclick ya no puede efectuar pagos a sus empleados, lo que significa que este portal de medios de comunicación está a punto de ser silenciado. Los editores de Newsclick afirman que esta acción del departamento de IT es “una continuación del asedio administrativo-legal” que comenzó con las redadas de la Enforcement Directorate en febrero de 2021, se profundizó con la encuesta del departamento de IT en septiembre de 2021 y las redadas a gran escala del 3 de octubre de 2023, que acabaron con la detención del fundador de Newsclick, Prabir Purkayastha, y de su responsable administrativo, Amit Chakraborty. Ambos permanecen en prisión.

Órganos de la democracia india

En febrero de 2022, The Economist señaló que “los órganos de la democracia india están decayendo”. Dos años antes de esa evaluación, el principal economista indio y Premio Nobel Amartya Sen afirmaba que “la democracia es el Gobierno mediante el diálogo y, si haces que el diálogo y el debates sean temidos, no vas a conseguir una democracia, no importa cómo cuentes los votos. Y eso es muy cierto ahora. La gente tiene miedo. Nunca había visto algo así”.

El periodista más respetado de la India, N. Ram (ex director del Hindu), escribió en Prospect en agosto de 2023 sobre esta “decadencia” de la democracia india y el miedo al debate en el contexto del ataque a Newsclick. Este ataque, escribió, “marca un nuevo mínimo para la libertad de prensa en mi país, que se ha visto atrapada en una tendencia de una década de descenso ininterrumpido en la ‘nueva India’ de Narendra Modi. Hemos sido testigos de una campaña macartista de desinformación, alarmismo y vilipendio contra Newsclick ideada por el Estado”.

El mundo, escribió, “debería estar mirando horrorizado”.

En mayo de 2022, diez organizaciones – entre ellas Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras – hicieron pública una enérgica declaración en la que afirmaban que las “autoridades indias deben dejar de perseguir y procesar a periodistas y críticos en línea”. Esta declaración documentaba cómo el Gobierno indio ha utilizado las leyes contra el terrorismo y la sedición para silenciar a los medios de comunicación, cuando han sido críticos con las políticas gubernamentales. El uso de tecnología – como Pegasus – ha permitido al Gobierno espiar a los reporteros y utilizar sus comunicaciones privadas para emprender acciones legales contra ellos. Se ha agredido físicamente e intimidado a periodistas (con especial atención a los periodistas musulmanes, los periodistas que cubren Jammu y Cachemira y los periodistas que cubrieron las protestas de los agricultores de 2021-22).

Cuando el Gobierno empezó a atacar a Newsclick, formaba parte de este amplio asalto a los medios de comunicación. Ese ataque más amplio preparó a las asociaciones de periodistas para responder con claridad cuando la policía de Delhi detuvo a Purkayastha y Chakraborty.

El Press Club of India señaló que sus reporteros estaban “profundamente preocupados” por los hechos, mientras que el Editor’s Guild of India declaró que el Gobierno no debe “crear una atmósfera general de intimidación a la sombra de leyes draconianas”.

El rol del New York Times

En abril de 2020, el New York Times publicó un artículo con un contundente titular sobre la situación de la libertad de prensa en India: “Bajo Modi, la prensa india ya no es tan libre”. En esa historia, los reporteros mostraban cómo Modi se reunió con los propietarios de las principales casas de medios en marzo de 2020 para decirles que publicaran “historias inspiradoras y positivas”.

Cuando los medios de comunicación indios empezaron a informar sobre la catastrófica respuesta del Gobierno a la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Modi acudió al Tribunal Supremo para argumentar que todos los medios indios debían “publicar la versión oficial”. El Tribunal denegó la petición del Gobierno de que los medios de comunicación sólo deben publicar la opinión del Gobierno, pero en su lugar dijo que los medios de comunicación deben publicar la opinión del Gobierno junto con otras interpretaciones.

Siddharth Varadarajan, director de The Wire, dijo que la orden del tribunal era “desafortunada”, y que podía verse como “una sanción a la censura previa del contenido en los medios de comunicación”.

El “asedio administrativo-legal” del Gobierno indio a Newsclick comenzó unos meses después, porque el sitio web había ofrecido información independiente no sólo sobre la pandemia del COVID-19, sino también sobre el movimiento en defensa de la Constitución de la India y sobre el movimiento de los campesinos.

A pesar de los repetidos registros e interrogatorios, los distintos organismos del Gobierno indio no pudieron encontrar ninguna ilegalidad en las operaciones de Newsclick. Las vagas sugerencias sobre la improcedencia de la financiación procedente del extranjero cayeron en saco roto, ya que Newsclick afirmó que respetaba la legislación india en la recepción de fondos.

El mundo al revés

Cuando el caso contra Newsclick parecía enfriarse, el New York Times – en agosto de 2023 – publicó un artículo enormemente especulativo y despectivo contra las fundaciones que proporcionaron algunos de los fondos de Newsclick. Al día siguiente de la publicación del artículo, altos funcionarios del Gobierno indio arremetieron contra Newsclick, utilizando el artículo como “prueba” de un delito. El New York Times ya había sido advertido de que el Gobierno indio utilizaría este tipo de artículos para reprimir la libertad de prensa. De hecho, el reportaje del New York Times proporcionó al Gobierno indio la credibilidad necesaria para intentar cerrar Newsclick, que es lo que están haciendo ahora con la decisión del departamento de informática.

Se acusa a los 141 diputados de intentar justificar un asalto al edificio del Parlamento que tuvo lugar el 13 de diciembre. Dos hombres saltaron desde la tribuna de prensa a la sala y lanzaron botes de humo para protestar por la incapacidad de los cargos electos para debatir cuestiones como la inflación, el desempleo y la violencia étnica en Manipur. Los hombres recibieron pases para entrar en el parlamento de Pratap Simha, parlamentario del BJP. No ha sido suspendido. El BJP utilizó este incidente para suspender a los parlamentarios de la oposición porque, o bien no condenaron el incidente, o bien salieron en defensa de los colegas suspendidos.

Ni las personas que lanzaron las bombas de humo al parlamento ni las que planearon esa acción tienen antecedentes políticos, y mucho menos vinculación alguna con la oposición. Manoranjan D perdió su trabajo en una empresa de Internet y tuvo que volver a trabajar en su granja para ayudar a su familia; Sagar Sharma conducía un taxi después de tener que dejar los estudios por problemas económicos en casa. Azad tenía un máster, un doctorado y un máster en Filosofía, pero no encontraba trabajo. Son jóvenes frustrados con la India de Modi, pero sin conexiones políticas. Intentaron utilizar los medios democráticos normales para hacerse oír, pero no lo consiguieron. Su acto es una muestra de desesperación, un síntoma de una crisis social más amplia; la suspensión de los parlamentarios y el ataque a las finanzas de Newsclick son también síntomas de esa crisis: la asfixia de la democracia en la India

*Biografía del autor: Este artículo fue producido para Globetrotter. Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las Naciones Oscuras y Las Naciones Pobres. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense (con Noam Chomsky).

Fuente: Globetrotter