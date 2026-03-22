La Tercera Guerra Mundial: Entre el desastre improbable y el conflicto inevitable

Por Gonzalo Morales

Desde finales de febrero de 2026, el bombardeo informativo en torno a la ofensiva estadounidense contra Irán ha intentado fijar una narrativa simple: un “ataque preventivo” destinado a frenar una ‘amenaza nuclear’. Pero si se observa más allá de los titulares y de la retórica diplomática, lo que aparece no es un episodio aislado. Es el síntoma de una transformación mucho más profunda del sistema internacional.

El orden mundial atraviesa una mutación turbulenta. Las categorías con las que durante décadas se entendió la guerra como frentes definidos, ejércitos masivos, economías totalmente movilizadas, pertenecen cada vez más al siglo XX. Los conflictos actuales se parecen poco a esas imágenes. Son fragmentados, distribuidos y simultáneos. La guerra ya no se decide únicamente en el control del territorio, sino en la capacidad de interrumpir los flujos que sostienen la economía global: energía, tecnología, finanzas y rutas logísticas.

En ese mapa, Irán aparece como un nodo estratégico. Situado entre Asia central, Oriente Medio y el Mediterráneo, y con influencia directa sobre el Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, el país ocupa una posición clave dentro de la red que conecta la economía euroasiática. Debilitar su capacidad militar o desarticular sus alianzas regionales tiene efectos que van mucho más allá de la seguridad inmediata de Estados Unidos o de Israel. También incide en el equilibrio estratégico de un espacio donde potencias emergentes, especialmente China, intentan construir rutas económicas y logísticas que escapen al control occidental.

En ese sentido, el conflicto no puede entenderse sólo como una disputa regional. Forma parte de una lucha más amplia por la configuración del sistema mundial. Durante décadas, el orden internacional estuvo marcado por una clara primacía estadounidense. Hoy ese predominio enfrenta el desafío de nuevas potencias económicas y tecnológicas que buscan ampliar su margen de autonomía dentro del sistema global.

Aquí aparece una paradoja fundamental de nuestro tiempo. La Tercera Guerra Mundial, como una confrontación directa entre grandes potencias tal como la imaginó la cultura popular, es cada vez menos probable. La interdependencia económica es tan profunda y el arsenal nuclear tan devastador que una guerra total tendría consecuencias catastróficas para todos los actores involucrados.

Pero que una guerra global clásica sea improbable no significa que el mundo esté entrando en una era de paz. Ocurre más bien lo contrario: el sistema internacional parece moverse hacia una forma de confrontación permanente, una normalidad violenta donde las rivalidades estratégicas se expresan de manera indirecta y distribuida.

La interdependencia económica es tan profunda y el arsenal nuclear tan devastador que una guerra total tendría consecuencias catastróficas para todos los actores involucrados.

Las sanciones económicas, las guerras por delegación, los ciberataques y las presiones tecnológicas se han convertido en herramientas centrales de la competencia global. Los conflictos que hoy observamos en distintos puntos del planeta no son episodios inconexos, sino manifestaciones de una misma tensión estructural.

Basta observar el panorama actual. La guerra en Ucrania, donde Rusia y la OTAN sostienen un enfrentamiento indirecto que ya supera los cuatro años, muestra el desgaste estratégico en el flanco europeo. En el sur de Asia, las tensiones entre Pakistán y Afganistán reactivan viejas fracturas regionales en un espacio donde las fronteras heredadas del colonialismo nunca lograron estabilizarse. Y ahora, el conflicto que involucra a Irán vuelve a colocar en riesgo el equilibrio energético de Eurasia.

Esta simultaneidad no es casual. Refleja un sistema internacional que ha entrado en una fase de competencia abierta entre grandes polos de poder.

Si Irán representa el nodo energético de ese sistema, otro punto del mapa concentra una dimensión distinta del conflicto: Taiwán. Allí se juega una disputa que va mucho más allá de una cuestión territorial. La isla alberga la industria más avanzada del mundo en la fabricación de semiconductores, componentes esenciales para la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y la industria militar del futuro.

Una crisis en el Estrecho de Taiwán no solo implicaría un enfrentamiento naval de enorme magnitud entre China y Estados Unidos; también podría interrumpir de manera inmediata el suministro global de microchips, afectando desde los teléfonos móviles hasta los sistemas de defensa más sofisticados.

Por eso, los grandes focos de tensión del presente pueden leerse como distintos planos de una misma disputa histórica. Si Ucrania remite a las viejas lógicas territoriales del poder, Irán representa la dimensión energética del sistema global, y Taiwán simboliza el control de la tecnología que definirá el equilibrio del siglo XXI.

Las potencias compiten mediante presión económica, sabotaje tecnológico, influencia política o intervenciones indirectas, evitando cruzar el umbral de una confrontación directa entre ellas.

En este contexto surge un concepto cada vez más utilizado por analistas estratégicos: la zona gris. Se trata de ese espacio intermedio donde no existe una guerra declarada, pero tampoco una paz estable. Las potencias compiten mediante presión económica, sabotaje tecnológico, influencia política o intervenciones indirectas, evitando cruzar el umbral de una confrontación directa entre ellas.

El resultado es una forma de conflicto difuso donde la hegemonía se disputa no solo con ejércitos, sino también con infraestructuras, redes financieras, cadenas de suministro y plataformas tecnológicas.

En ese escenario, regiones como América Latina, África o el sudeste asiático enfrentan un desafío estratégico decisivo. En un mundo profundamente interconectado, la soberanía ya no depende únicamente del control del territorio. También se juega en la capacidad de proteger recursos estratégicos, controlar infraestructuras críticas y participar activamente en las redes económicas y tecnológicas que organizan el sistema global.

La conclusión es incómoda, pero difícil de ignorar. Tal vez nunca veamos una tercera guerra mundial en el sentido clásico del término. Sin embargo, el conflicto por definir quién establecerá las reglas del siglo XXI ya está en marcha. No se anuncia con declaraciones formales ni con frentes claramente delimitados. Se despliega, silenciosamente, en cada punto donde se cruzan la energía, la tecnología y el poder.

La guerra total puede ser improbable. Pero la lucha por la hegemonía mundial parece haberse convertido, una vez más, en el horizonte inevitable de nuestra época.

Por Gonzalo Morales

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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