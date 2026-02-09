Permítanme aplaudir a la clase multimillonaria por organizar una concentración «Marcha de los Multimillonarios» el sábado en San Francisco.

Ya era hora de que los multimillonarios demostraran al mundo el tipo de dolor y sufrimiento que enfrentan. La gente común simplemente no lo entiende.

Probablemente piensen que es fácil poseer, digamos, 200 mil millones de dólares en riqueza. Pues, están equivocados. No es fácil. Permítanme darles solo unos ejemplos de los increíbles problemas que enfrentan los multimillonarios.

Digamos que eres Jeff Bezos, quien posee al menos una docena de mansiones, ranchos y áticos alrededor del mundo. ¿Tienen idea de lo difícil que es encontrar ayuda confiable para dotar de personal esas viviendas? Necesitas limpiadores, chefs, jardineros, mantenimiento de piscinas, etc., etc., solo por nombrar algunos. La buena ayuda no es fácil de encontrar hoy en día. Solo pregúntenle a Jeff. Y además de todo eso, tienes que encontrar a alguien que dirija tu periódico, el Washington Post, después de haber despedido al 30% del personal. Vamos, gente. Tengamos un poco de compasión por Jeff. Tiempos difíciles.

¿O qué hay de Mark Zuckerberg? Posee un superyate de 387 pies que costó 300 millones de dólares construir y otros 30 millones al año en mantenimiento. Ahora bien, ¿a cuántas personas conocen que puedan maniobrar un barco de 387 pies para salir del puerto? ¿O volar el helicóptero a bordo? No es fácil encontrar ese tipo de experiencia. Además, ¿alguna vez han considerado la cantidad de abogados de zonificación que Zuckerberg necesitó para comprar 11 casas en Palo Alto y crear un complejo familiar? Vamos. ¿Alguna vez han tenido que lidiar con un abogado? Denle un respiro a Mark.

Y luego está Larry Ellison. Escuchen esto: desde principios de este año, ha perdido unos 49 mil millones de dólares de su patrimonio neto mientras las acciones de Oracle caían un 5%. ¡49 mil millones! Pobre tipo. ¿Cómo les gustaría perder 49 mil millones en cinco semanas? No tienen idea de lo que se siente, especialmente porque ahora vale menos de 200 mil millones. ¿Cómo entras al club de campo cuando vales menos de 200 mil millones? Y encima de eso, tiene que averiguar cómo dirigir su imperio mediático de CBS, TikTok, Paramount, MTV, BET, CMT, Nickelodeon, Pluto TV y más. Larry está haciendo malabares.

Y, como probablemente sepan, Elon Musk acaba de comprar su propia ciudad en Texas, que se constituyó oficialmente en mayo de 2025. Bueno, una cosa es ser dueño de Tesla, SpaceX, X y The Boring Company. Otra cosa es valer unos 845 mil millones, más que el 53% inferior de los hogares estadounidenses combinados. Pero poseer tu propia ciudad. ¡Guau! Ese es un trabajo duro. Escuelas, departamentos de policía y bomberos, camiones de basura, ordenanzas sobre ruido. Compasión por Elon. Tiene las manos llenas.

Además, ¿tienen idea de cuánto esfuerzo requiere para el 1% más rico evitar pagar 163 mil millones de dólares al año en impuestos federales sobre la renta que legalmente deben? ¿O asegurarse de que los multimillonarios paguen una tasa impositiva más baja que el conductor de camiones, el maestro o la enfermera promedio? ¿Creen que van a TurboTax para eso? No. Piensen en todos los contadores, abogados y cabilderos que deben contratar para amañar el código tributario, evitar que el IRS los audite, esconder cientos de miles de millones en paraísos fiscales offshore y establecer cuentas bancarias secretas en lugares como Suiza. Eso no es fácil. Muestren un poco de compasión.

Así que, mientras el 1% más rico posee más riqueza que el 93% inferior, permítanme agradecer a los multimillonarios por organizar una marcha el sábado.

El mundo necesita entender lo difícil que se ha vuelto la vida para la sufrida clase multimillonaria, que se ha vuelto 1.5 billones de dólares más rica desde la inauguración de Trump.

Por Bernie Sanders