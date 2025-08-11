Por un mundo libre de la guerra y de las armas nucleares

Por Adolfo Pérez Esquivel y otr@s
Este 6 y 9 de agosto de 2025 las personas y organizaciones que firmamos esta carta recordamos que se cumplirán 80 años de los acontecimientos donde los Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares contra la población japonesa de Hiroshima y Nagasaki y donde murieron 150 mil personas y donde otras miles quedaron heridas y con consecuencias graves. Honramos y decimos presentes por todas esas vidas cegadas y heridas por las bombas nucleares. Por ellos, por nosotros, decimos ¡¡No a la existencia y uso de armas nucleares!!
Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a la retórica de guerra que escuchamos por los medios de comunicación y que también se manifiesta en el aumento al 5% del PIB para gastos militares en los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá, países miembros de la OTAN, que se preparan para un posible conflicto militar directo con Rusia y China a quien consideran enemigos y amenazas. Una posible confrontación directa entre estos países aumenta el riesgo del uso de armas nucleares. Este contexto representa un peligro para toda la humanidad.
Demandamos a todos estos países que pongan fin a sus planes de guerra y opten por la diplomacia y por negociaciones que permitan consensuar acuerdos que garanticen la paz para todos. En ese sentido, apoyamos los esfuerzos, en tal dirección, que realizan el Centro Internacional Olof Palme y la International Peace Bureau (IPB) quienes promueven la propuesta de la construcción de una seguridad común que garantice la paz para todos los países del mundo. Así mismo, nuestro apoyo a ICAN, World BEYOND War, CMP, y tantas organizaciones que trabajan por el desarme y a favor de la paz.
Finalmente, llamamos a todas nuestras naciones y especialmente a la ONU a unirnos y alzar nuestras voces en demanda de negociaciones entre las potencias nucleares que garanticen la paz y una agenda para el desarme.
¡¡Nunca más Hiroshima y Nagasaki!!
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile
Alianza Global CONVIDA20
Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP, Colombia
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, Perú
Chantal Prosperi, Paris, France
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC
Colectivo Arte y Memoria, Colombia
Comisión Crisis Climática – CONVIDA20
Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización – Alianza CONVIDA-20
Comite Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil
Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, Chile
Comité Óscar Romero, SICSAL-Chile
Comuna Rebelión, Ecuador
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos
Coordinadora de víctimas y familiares de trauma ocular, Chile
Coordinadora Latinoamericana en Bélgica
Corporación sitio de memoria 3y4 Alamos, Chile
Fundación DePaZes Colombia
Fundación Pueblo Indio del Ecuador
Fundalatin, Venezuela
Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space
Grupo de investigación y Editorial Kavilando / Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ / Grupo de investigación Gidpad Universidad de San Buenaventura Medellín, Colombia
Iglesia San Mateo y Comité Oscar Romero, EEUU
ILC-Argentina
International Peace Bureau/ Buró Internacional de Paz, Alemania, Mundial
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh
Mesa Ecuménica por la Paz – MEP, Colombia
Montreal for a World BEYOND War
Movimiento Salud en Resistencia, Chile
Mujeres para el Diálogo, México
Mundo sin guerras y sin violencia Chile
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, Chile
Plataforma Anticapitalista y Popular, Chile
Plataforma Mayor, Argentina
Radio Primero de Mayo La Victoria, Chile
Red de Mujeres de Rionegro, Colombia
Red Ecuménica de Venezuela
Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa)
Secretary VFP#035, United States
SERPAJ, Paraguay
SICSAL – México
SICSAL, Óscar Arnulfo Romero
Sitio de memoria Casa de Piedra ex Cuartel CNI, Chile
Solidair met Guatemala, Belgica
SOS Ribagorza, España
TID TIL FRED – aktiv mod krig (Time for Peace – activists against war), Dinamarca
Unión Bicentenaria de los Pueblos, UBP-Capitulo Chile
Unión de Ciudadanas de Colombia Seccional Rio Negro – Oriente
Vicariato Apostólico de Aguarico, Ecuador
Women for Peace – Finland
Women’s International League for Peace and Freedom, US
World Beyond War, United States
World Humanist Forum, Argentina
XR Peace, UK
Firmas individuales:
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina; Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Stella Calloni, periodista, Argentina, Julio Yao, Presidente Honorario del Centro de Estudios Estratégicos y Asiáticos de Panamá (CEEAP); Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Guillermo Burneo Seminario, Perú; Hervi Lara, Programa Que el Pueblo Viva, Comité Óscar Romero, SICSAL-Chile, siguen las firmas…
Firmas actualizadas en:
https://docs.google.com/forms/d/13WbHJHLyOvA6FQ_vH_UG2jek8iuTZgmICtLX-mv3Shc/preview
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.