Por un mundo libre de la guerra y de las armas nucleares

Por Adolfo Pérez Esquivel y otr@s

Este 6 y 9 de agosto de 2025 las personas y organizaciones que firmamos esta carta recordamos que se cumplirán 80 años de los acontecimientos donde los Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares contra la población japonesa de Hiroshima y Nagasaki y donde murieron 150 mil personas y donde otras miles quedaron heridas y con consecuencias graves. Honramos y decimos presentes por todas esas vidas cegadas y heridas por las bombas nucleares. Por ellos, por nosotros, decimos ¡¡No a la existencia y uso de armas nucleares!!

Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a la retórica de guerra que escuchamos por los medios de comunicación y que también se manifiesta en el aumento al 5% del PIB para gastos militares en los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá, países miembros de la OTAN, que se preparan para un posible conflicto militar directo con Rusia y China a quien consideran enemigos y amenazas. Una posible confrontación directa entre estos países aumenta el riesgo del uso de armas nucleares. Este contexto representa un peligro para toda la humanidad.

Demandamos a todos estos países que pongan fin a sus planes de guerra y opten por la diplomacia y por negociaciones que permitan consensuar acuerdos que garanticen la paz para todos. En ese sentido, apoyamos los esfuerzos, en tal dirección, que realizan el Centro Internacional Olof Palme y la International Peace Bureau (IPB) quienes promueven la propuesta de la construcción de una seguridad común que garantice la paz para todos los países del mundo. Así mismo, nuestro apoyo a ICAN, World BEYOND War, CMP, y tantas organizaciones que trabajan por el desarme y a favor de la paz.

Finalmente, llamamos a todas nuestras naciones y especialmente a la ONU a unirnos y alzar nuestras voces en demanda de negociaciones entre las potencias nucleares que garanticen la paz y una agenda para el desarme.

¡¡Nunca más Hiroshima y Nagasaki!!

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile

Alianza Global CONVIDA20

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP, Colombia

Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, Perú

Chantal Prosperi, Paris, France

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC

Colectivo Arte y Memoria, Colombia

Comisión Crisis Climática – CONVIDA20

Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización – Alianza CONVIDA-20

Comite Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil

Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, Chile

Comité Óscar Romero, SICSAL-Chile

Comuna Rebelión, Ecuador

Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos

Coordinadora de víctimas y familiares de trauma ocular, Chile

Coordinadora Latinoamericana en Bélgica

Corporación sitio de memoria 3y4 Alamos, Chile

Fundación DePaZes Colombia

Fundación Pueblo Indio del Ecuador

Fundalatin, Venezuela

Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

Grupo de investigación y Editorial Kavilando / Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ / Grupo de investigación Gidpad Universidad de San Buenaventura Medellín, Colombia

Iglesia San Mateo y Comité Oscar Romero, EEUU

ILC-Argentina

International Peace Bureau/ Buró Internacional de Paz, Alemania, Mundial

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh

Mesa Ecuménica por la Paz – MEP, Colombia

Montreal for a World BEYOND War

Movimiento Salud en Resistencia, Chile

Mujeres para el Diálogo, México

Mundo sin guerras y sin violencia Chile

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, Chile

Plataforma Anticapitalista y Popular, Chile

Plataforma Mayor, Argentina

Radio Primero de Mayo La Victoria, Chile

Red de Mujeres de Rionegro, Colombia

Red Ecuménica de Venezuela

Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa)

Secretary VFP#035, United States

SERPAJ, Paraguay

SICSAL – México

SICSAL, Óscar Arnulfo Romero

Sitio de memoria Casa de Piedra ex Cuartel CNI, Chile

Solidair met Guatemala, Belgica

SOS Ribagorza, España

TID TIL FRED – aktiv mod krig (Time for Peace – activists against war), Dinamarca

Unión Bicentenaria de los Pueblos, UBP-Capitulo Chile

Unión de Ciudadanas de Colombia Seccional Rio Negro – Oriente

Vicariato Apostólico de Aguarico, Ecuador

Women for Peace – Finland

Women’s International League for Peace and Freedom, US

World Beyond War, United States

World Humanist Forum, Argentina

XR Peace, UK

Firmas individuales:

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina; Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Stella Calloni, periodista, Argentina, Julio Yao, Presidente Honorario del Centro de Estudios Estratégicos y Asiáticos de Panamá (CEEAP); Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Guillermo Burneo Seminario, Perú; Hervi Lara, Programa Que el Pueblo Viva, Comité Óscar Romero, SICSAL-Chile, siguen las firmas…

Firmas actualizadas en:

