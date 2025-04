Rechazan declaraciones de Trump de recuperar el Canal de Panamá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en declaraciones recientes, calificó la devolución del Canal de Panamá como un «robo» recordando que fue construido por Estados Unidos con el objetivo de garantizar su seguridad económica y militar. “Lo necesitamos para nuestra seguridad”, dijo Trump – y lo mismo dice: “necesitamos a Groenlandia” – agregando que no descarta el uso de la fuerza para “recuperarlo”.

Recordemos que Estados Unidos entregó la plena soberanía del Canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter de 1977 que fueron firmados por el presidente Jimmy Carter y el general Omar Torrijos. El tratado permitió poner fin a la presencia militar de EEUU en Panamá, así como poner fin a la existencia de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos en este país, academia militar que tuvo que ser trasladada a Fort Benning en territorio estadounidense.

En este contexto, el arzobispo José Domingo Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, realizó un llamado a la comunidad panameña nacional, como a la comunidad internacional, a defender la soberanía de Panamá. “Es preocupante que se realicen declaraciones que buscan atacar nuestra soberanía, ignorando la lucha y el sacrificio generacional que nos permitió ondear una única bandera sobre todo nuestro territorio”, y que “el Canal no sólo es una pieza clave para la economía global, sino también un símbolo de la identidad y la soberanía nacional”, según publicó el medio Infocatólica.

Por su parte, en entrevista al analista internacional Julio Yao, en el programa «Agendas de la Pastoral de la Cultura», que conduce Diana Candanedo, en Radio María de Panamá, señaló lo siguiente:

“Las pretensiones del señor Donald Trump descansan en enmiendas ilegales introducidas por el Senado de Estados Unidos, en el año 1978, o sea un año después de que Panamá lo ratificó. Cuando Panamá lo ratificó, como ocurre con cualquier tratado, tú no puedes introducir enmiendas, o sea cambios, no se puede introducir y punto”.

“Entonces el señor Donald Trump está soñando con opio de que esas enmiendas, aunque él no las menciona, porque él las ignora completamente, él es ignorante, absolutamente ignorante”.

“Entonces él está descansando la idea que se tiene, la que tiene él, de que como Estados Unidos construyó el canal, entre comillas, Estados Unidos puede recuperarlo cuando le dé la gana y eso no es cierto. Eso es absolutamente imposible. No hay nada en el tratado de neutralidad que diga que haya alguna posibilidad en ese sentido”.

“Así que nosotros los panameños tenemos que pararnos muy firme, como han dicho monseñor Ulloa, porque la razón nos asiste 100% y no debemos tener la menor duda, la menor vacilación, en apoyar la tesis más patriótica de Panamá, con la conciencia de que nosotros no estamos solos; a pesar de que tenemos un gobierno, que a juicio mío, ha entregado la soberanía de Panamá a los Estados Unidos o ha pretendido. Un gobernante no puede entregar ninguna soberanía; lo que sí puede es comprometerla o ponerla en duda, y eso es lo que ha hecho nuestro presidente, José Raúl Mulino.»

“Él ha tomado decisiones vitales para la nación y la nacionalidad panameña y nos ha comprometido a todos sin haber consultado con nuestro pueblo, más particularmente, el señor Mulino no ha tenido, no se ha tomado la molestia, de consultar o tener la aprobación de la Asamblea Nacional de diputados. Así que él está actuando completamente en aislamiento, no está acompañado por la voluntad nacional, no está acompañado, porque él nos representa, pero no nos está representando los intereses nacionales y nos ha dado la espalda”.

“Por lo tanto, solamente decir que el pueblo panameño, básicamente y totalmente, organizado a través de sus diferentes movimientos, organizaciones, sindicatos, etcétera y nosotros debemos dar la cara por el pueblo panameño ya que el gobierno no nos está representando y eso es más que obvio”.

“A nivel mundial se sabe que el gobierno de Panamá se ha entregado, se ha arrodillado, a los intereses de Estados Unidos, que es el único enemigo histórico de Panamá desde el siglo 19, eso no empezó el 3 de noviembre de 1903. Las amenazas y los amagos de Estados Unidos se originan en el siglo XIX, en la primera la parte del siglo XIX. O sea, que las ansias expansionistas norteamericanas en Panamá tienen esa fecha y nosotros irónicamente todavía, después de siglo y medio, estamos todavía combatiendo con el mismo enemigo y con la misma amenaza”.

Al cierre de esta nota, de acuerdo a CNN en español, el gobierno panameño anunció la llegada a su territorio de tres helicópteros modelo UH-60 Black Hawk, uno más HH-60, para asistencia médica, y dos aviones C-17 Globemaster estadounidenses y que estarán en este país para (supuestamente) “programas de asistencia humanitaria en áreas remotas” y para “realizar ejercicios conjuntos en temas de seguridad”.

Por Pablo Ruiz

Integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la revista El Derecho de Vivir en Paz.

El Derecho de Vivir en Paz, 29 de marzo de 2025.

Foto: Prensa Latina

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: