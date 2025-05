Se equivoca la CNTE

Se cumplen 17 días de que estalló el conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este tiempo han sucedido suficientes cosas como para entender la naturaleza del conflicto.

El 7 de febrero la presidenta envió la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que contenía dos temas. El primero buscaba incrementar los recursos del ISSSTE en 11 mil 100 millones para fortalecer los servicios de salud, a través de una nueva tasa a los trabajadores del estado que ganarán más de 10 UMAs de salario integrado (unos 30 mil pesos mensuales). El otro, tenía que ver con recuperar para el FOVIIISTE la facultad de adquirir, construir y rehabilitar vivienda para los trabajadores en renta o propiedad sin cargos onerosos.

El 28 de febrero la CNTE realizó una movilización a la Cámara de Diputados para externar su oposición a la reforma a la Ley del ISSSTE argumentando que afectaba la subcuenta de vivienda de los trabajadores del estado. La presidenta decidió pausar la iniciativa y dar paso a mesas de trabajo para explicar el propósito de la reforma.

El 13 de marzo la CNTE anuncia que instalará un plantón en el Zócalo de la ciudad de México y un paro de labores por 72 horas, los días 18, 19 y 20 de marzo. Exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, eliminación de la reforma de Peña Nieto, aumento salarial del 100 por ciento y respeto a la estabilidad laboral, sistema de pensiones solidario ye intergeneracional y jubilación por años de servicio: 28 para mujeres y 30 para hombre, sin UMAs para el cálculo de las pensiones. Plantean una Mesa Nacional con presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

18 de marzo la presidenta se reunió durante dos horas con los dirigentes de la CNTE, al término de la misma, anunció que retiraba la iniciativa para dar paso a mesas de trabajo y facilitar acuerdos con el magisterio. También anunció que emitiría decretos para hacer quitas y condonar intereses a deudas impagables del FOVISSSTE.

La CNTE lleva adelante su paro de labores los días 19, 20 y 21 de marzo, un plantón en el zócalo y movilizaciones por diversas avenidas y el aeropuerto de la ciudad.

El 15 de abril la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE anunció el estallamiento de una huelga nacional y la instalación de un plantón indefinido en el zócalo capitalino a partir del 15 de mayo en el marco del Día del maestro.

En la mañanera del 27 de mayo, la presidenta hizo público que en la última reunión que tuvo con secretarios generales de la CNTE, “ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de tres días, dije que no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo y ya no llegaron a esa reunión”.

El 15 de mayo, la CNTE realiza una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo y al término de la misma se instala en plantón indefinido. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció un incremento al salario del magisterio de 9 por ciento retroactivo al 1 de enero y un adicional de 1 por ciento a partir de septiembre. Que significa 36 mil millones de pesos del presupuesto. “Ojalá, de verdad que ojalá pudiéramos dar más”. La CNTE rechaza el aumento del 10% e insiste que este debe ser del 100%. Exigen instalar una mesa de negociación con el gobierno federal donde esté presente la presidenta de la República.

El 17 de mayo la presidenta explicó que con el aumento del 10% el sueldo promedio de los profesores será de casi 19 mil pesos cuando en 2018 era de 9 mil pesos mensuales. Es decir, se duplicó en el lapso de 7 años de gobiernos de la 4T. Refrendó su postura de que sigue abierta la puerta del dialogo con la Coordinadora, que se respeta el derecho a la libre manifestación y que los gobiernos 4T no hacen uso de la represión.

El 20 de mayo se reúnen la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez y el secretario de educación Mario Delgado con una representación de la Coordinadora. En ella, el gobierno reiteró su propuesta de pensiones, el décimo transitorio, a 58 años para hombres y 56 para mujeres. Además, instalar una mesa de trabajo para definir la ruta de una consulta, escuela por escuela, con el fin de definir las nuevas reglas con los maestros para sustituir a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). Finalmente acuerdan llevar a cabo una mesa de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el viernes 23 de mayo.

El 22 de mayo la CNTE lleva a cabo un intento por boicotear la Mañanera del Pueblo. A primera hora bloquearon todos los accesos a Palacio Nacional impidiendo el paso a periodistas. Llegaron a agredir a dos de ellos. La policía se mantuvo a distancia y no hubo ningún intento de impedir la acción. El equipo técnico de la presidencia armó un operativo para hacer a control remoto el intercambio de preguntas y respuestas con los reporteros. “Fue una mañanera distinta, por el bloqueo, pero se hizo”, señaló la presidenta.

El 23 de mayo la presidenta cancela la reunión con la CNTE, debido a los hechos del día anterior. “Para que hacen eso si ya tenían la cita”, afirmó. El dialogo continuará, pero con la SEGOB y Educación. Se reiteró la propuesta del gobierno de llevar adelante una consulta escuela por escuela con todos los maestros para que ellos decidan la forma en deben ser evaluados y lo que de ahí surja será lo que haga el gobierno.

El 28 de mayo la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez, el secretario de educación Mario Delgado y el director del ISSSTE Martí Batres presentaron a la CNTE una nueva propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar las condiciones de pensiones de los maestros. La reunión fue en Gobernación. La propuesta del gobierno insiste en realizar una consulta escuela por escuela para diseñar nuevas reglas de ingreso, promoción y reconocimiento de los docentes, se propone formar comisiones tripartitas con autoridades federales, estatales y representantes sindicales para revisar y abordar problemáticas específicas que afecten al sector educativo y la creación de un colectivo interdisciplinario para analizar alternativas que mejoren el sistema de pensiones.

30 de mayo. En la agenda de la CNTE está discutir se boicotean o no, las elecciones del domingo primero de junio del poder judicial.

Desde el 15 de mayo, día en que inició esta jornada de movilizaciones, la CNTE ha realizados diversos actos en las principales avenidas de la ciudad todos los días. Han acudido a embajadas, estaciones de radio, incluso al INE. Particularmente realizan plantones que ahorcan la movilidad en zonas estratégicas. El gobierno por su parte ha reiterado su voluntad de mantener abierta la puerta del diálogo y de respetar el derecho a la libre manifestación pese a los reclamos cada vez más frecuentes de la ciudadanía de poner un alto al problema.

Estos son los hechos. Cabe preguntarse si este conflicto pudo evitarse y por qué una iniciativa que tenía como materia abordar temas de salud y vivienda, derivó en un conflicto sobre las condiciones laborales del magisterio.

Veamos lo primero. Cuando la presidenta anuncia que va a enviar la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, se entiende que el responsable o responsables de consensar la iniciativa con los interesados ya han hecho su trabajo. Porque es muy significativo que apenas se envía, la CNTE inmediatamente la descalifica y se moviliza en contra de ella. Logrando en cosa de una semana el retiro de la misma. Deja en claro que nunca se habló con ellos, ni se les consultó sobre el contenido de la iniciativa. Sucedió lo que siempre pasa con propuestas de reforma que no se procesan con los actores involucrados, se abre una puerta al conflicto.

Como resultado del retiro de la iniciativa y el ofrecimiento de la presidenta de abrir el diálogo con la CNTE, la Coordinadora colocó sobre la mesa, no solo su postura sobre la reforma a la Ley del ISSSTE, sino su agenda, su pliego de demandas, a la cual el gobierno no tiene condiciones objetivas de satisfacer, aun habiendo disposición como lo ha dicho la presidenta.

La Coordinadora se ha colocado en una posición de todo o nada, llevando a cabo acciones de fuerza. Su error, es que sus tácticas de lucha funcionan contra un gobierno cerrado, autoritario, donde la victimización genera respaldo social a sus demandas. Pero esas mismas tácticas frente a un gobierno que escucha, que dialoga, que no usa la represión, que hace contrapropuestas una y otra vez, que tiende la mano, esas tácticas ahí no funcionan.

En estas poco más de dos semanas, la Coordinadora, pese a la legitimidad que sus reclamos podrían tener, no ha logrado generar un respaldo social. Por el contario. Se empieza a generar un ambiente de hartazgo. De rechazo a la movilización de la CNTE.

Yo, como muchos otros compañeros he acompañado las luchas de la CNTE durante ya varias décadas, he compartido sus demandas por considerarlas justas, he brindado solidaridad en momentos en que eran víctimas de represión. He estado en las calles, junto a ellos, protestando contra gobiernos autoritarios, enemigos de los trabajadores y sus derechos. Por eso, no puedo entender sus actos de provocación a un gobierno que les tiende la mano, que comparte sus demandas y que hace hasta lo imposible por resolver positivamente sus reclamos. Se equivoca la CNTE. Si algún gobierno ha jugado del lado de los trabajadores, recuperando sus derechos avasallados por el neoliberalismo, respetando la dignidad de las maestras y maestros, esos son los gobiernos de Andrés Manuel y de Claudia.

