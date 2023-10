Sergey Malinkovich, secretario general del partido Comunistas de Rusia: “Tomemos el camino de crear una coalición internacional de izquierda”

*Foto de portada: Sergey Malinkovich y el profesor Alberto Anaya durante el Seminario Internacional del PT, en Ciudad de México.

Por Sergey Malinkovich

Esta es la novena vez que la delegación de nuestro partido participa en el seminario del Partido del Trabajo en la Ciudad de México. Esta es una plataforma única para el análisis y la síntesis, para el intercambio de opiniones en la izquierda, pero, lo más importante, para desarrollar una estrategia para una contraofensiva en el continente. Sí, es de la defensa a la ofensiva que la izquierda en todo el mundo, no sólo en América Latina, debe pasar. Y el aporte a la formación y desarrollo de este foro por parte del Dr. Alberto Anaya es muy alto. Ahora es muy importante para la izquierda, cuyas opiniones sobre algunos temas difieren, tener tales foros. Y el Partido del Trabajo está haciendo lo correcto al invitar a invitados de manera amplia, no asumir el papel de juez y no establecer criterios estrictos para seleccionar a los participantes en los matices de las plataformas ideológicas. Por eso cada año hay aquí un diálogo productivo que nos enriquece.

Venimos de un país que hoy lucha contra todo el bloque de la OTAN. Entre los voluntarios hay muchos miembros de nuestro partido y de otros partidos comunistas, todos ellos de izquierda. Lo mejor sería una negociación pacífica, pero Ucrania es un Estado absolutamente dependiente. Sus amos en Washington condenaron a los ucranianos comunes y corrientes al sufrimiento arrojándolos al fuego de las llamadas contraofensivas aventureras. Aunque todo el mundo entiende que los ejércitos ruso y soviético y nuestro pueblo no pueden ser derrotados. Por lo tanto, la clave de las negociaciones está en Washington, no en Kiev, y estamos esperando que Occidente adopte una posición realista. Mientras tanto, lucharemos contra el neofascismo y durante esta guerra no debería haber desacuerdos entre los partidos en Rusia.

Hoy Rusia, por la que venimos luchando desde hace mucho tiempo, ha iniciado procesos de integración con África, con América Latina y con los países socialistas. Los BRICS desempeñan un papel especial, donde la misión de Brasil, China y Sudáfrica es importante. Pero se trata de una unificación de fuerzas nacionales, de intereses nacionales. ¡Y ustedes y yo debemos mantenernos al día con los gobiernos de nuestros países y proponer nuestro propio algoritmo de unificación! ¡Necesitamos crear una especie de BRICS rojos de izquierda! Está la experiencia de la Comintern, la experiencia del Sistema Socialista Mundial, la experiencia del bloque ALBA y el grupo de Puebla, la experiencia del Foro de Sao Paulo y, por supuesto, la experiencia de los seminarios del Partido del Trabajo de México.

Todas estas son recetas para un BRICS rojo, para una unificación intercontinental de países y partidos que defienden varios modelos socialistas. No debería haber sólo cumbres del G7, G10 y G20. Deben haber cumbres socialistas con su propia agenda.

Hoy el pueblo del Perú y el gobierno de Colombia necesitan nuestra solidaridad, necesitamos fortalecer la solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua, que lograron repeler todos los fuertes ataques del enemigo en América Latina.

El pueblo de Guatemala necesita solidaridad y apoyo, al que las fuerzas de derecha están tratando de quitarle la oportunidad de formar el gobierno más moderadamente progresista. Y en otros continentes, necesitamos fortalecer el apoyo al Sáhara Occidental y a la izquierda perseguida en Europa del Este, que se encuentra una vez más en un ambiente de Guerra Fría. Por ejemplo, en la República Checa está el comunista Josef Skala. Lo amenazan con ir a prisión sólo porque en su investigación histórica expresó la versión de que el fascismo alemán era responsable de la muerte de los soldados polacos. Por la investigación científica: ¡a prisión! ¡¿No es esto neonazismo?!

Entonces, encontremos una receta para la unidad, dejemos de lado las diferencias y tomemos el camino de crear una coalición internacional de izquierda que será la envidia tanto de la Comintern como de la Internacional Socialista y que asestará golpes decisivos al imperialismo. ¡Estamos orgullosos de la hazaña de los pueblos y fuerzas de izquierda de América Latina!