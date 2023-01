Toma de 3 poderes en Brasilia

Manifestantes invadieron y destruyeron los edificios de los Tres Poderes en Brasilia. En el Congreso, los radicales rompieron ventanas, entraron en oficinas y hasta incendiaron el Salón Verde. En Planalto, casi todas las habitaciones fueron invadidas y volcaron sillas y muebles. En la Corte Suprema, las sillas de los ministros fueron arrancadas, se sacó un escudo de armas de la República.

Ante el caos instalado en Brasilia, el presidente Luis Ignacio Lula Da Silva que se encontraba en Araraquara (Sao Paulo), donde evaluaba los daños causados ​​por las lluvias en la ciudad, decretó intervención federal en la seguridad pública de la capital del país a las 17:50 horas. Recién alrededor de las 18:10 horas, el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), convocó a todos los policías a presentarse.

¿Cómo pasó?

Los hechos que llevaron a la invasión y depredación del Congreso, Planalto y STF comenzaron el sábado, con la llegada de al menos 80 autobuses de extremistas a Brasilia. El objetivo de los manifestantes era protestar frente a los edificios de los Tres Poderes. El ministro de Justicia, Flávio Dino, solicitó al gobernador Ibaneis Rocha (MDB) el bloqueo total de la Esplanada dos Ministerios y autorizó el uso de la Fuerza Nacional, pero esto no fue concedido. Ibaneis cerró únicamente el paso de coches a la Explanada.

Acciones posteriores por parte del Gobierno Nacional

-El ministro del STF, Alexandre de Moraes, ordenó la separación de Ibaneis (Gobernador de DF) de sus funciones por 90 días. El magistrado afirmó que “absolutamente nada justifica la omisión y connivencia” del gobernador del Distrito Federal “con delincuentes que previamente anunciaron que cometerían actos violentos contra los poderes constituidos”.

-Ibaneis había despedido al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, exministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro.

-Al menos 300 detenidos fueron detenidos por la Policía Militar y trasladados en micros de la corporación al Complejo de la Policía Civil del DF

-El presidente designó como interventor al secretario general del Ministerio de Justicia, Ricardo García Capelli, que asumirá el control de toda el área de Seguridad en la capital hasta el día 31 de enero.

Declaraciones de actores nacionales e internacionales importantes ante el hecho:

-Presidente Luis Ignacio Lula Da Silva, dijo en rueda de prensa: «Vamos incluso averiguar quiénes son los que financian a estos vándalos que fueron a Brasilia y todos pagarán con la fuerza de la ley por este acto irresponsable, este acto antidemocrático y este acto de vándalos y fascistas». Los llamó de «nazis y fascistas» que representan «todo lo que es abominable» en la política, y prometió encontrar a todos los involucrados para llevarlos ante la justicia. «La policía no hizo nada en absoluto. Simplemente dejaron entrar a los manifestantes». «Hubo mala fe, mala voluntad. Los policías que participaron en esto no pueden quedar impunes». El decreto de intervención federal en el Distrito Federal se limita al ámbito de la seguridad pública y estará en vigor hasta el 31 de enero de 2023.

-Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, a través de twitter: “Las manifestaciones pacíficas, conforme a la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”. “A lo largo de mi mandato, siempre he estado dentro de las cuatro líneas de la Constitución respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad”, ha escrito en un segundo tuit. “Además, repudió las acusaciones, sin pruebas, que me atribuye el actual jefe del poder ejecutivo de Brasil”.

-Alexandra Ocasio Cortez, congresista de los EEUU, dijo: “Casi dos años después de que el Capitolio de los Estados Unidos fuera atacado por fascistas, vemos movimientos fascistas en el exterior tratando de hacer lo mismo en Brasil. Debemos mostrar solidaridad con Lula, el gobierno elegido democráticamente. EE.UU. debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida”, dijo en su Twitter.

-Joaquín Castro, diputado demócrata, también pidió la extradición de Bolsonaro. “A Bolsonaro no se le debe dar refugio en Florida, donde se esconde de la responsabilidad de sus crímenes. Estoy con Lula y el gobierno democráticamente elegido de Brasil. Los terroristas domésticos y los fascistas no pueden usar el guión de Trump para socavar la democracia”, dijo.

– El presidente colombiano Gustavo Petro expresó su solidaridad al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al pueblo brasileño. «El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática [Interamericana]», enfatizó el mandatario.

-El secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard manifestó «el pleno respaldo de México al Gobierno del presidente Lula, electo por voluntad popular». «Rechazamos cualquier intento en contra de las instituciones democráticas que se ha dado en ese pueblo hermano».

-El mandatario chileno Gabriel Boric condenó el «impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas». «El Gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia», añadió.

-El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: «Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática», comentó.

-El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, declaró su «apoyo incondicional al presidente Lula, elegido democráticamente por el pueblo brasileño y proclamado legítimo presidente del país por las instancias electorales competentes de Brasil». «Deseamos expresar nuestro rechazo a cualquier iniciativa o actitud que ponga en cuestión el proceso democrático brasileño por parte de sectores que no quieren aceptar los resultados emanados de la voluntad del pueblo de Brasil».

-Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aseguró estar «consternado por los actos de violencia y ocupación ilegal del centro gubernamental de Brasilia por parte de extremistas violentos» y mostró su «apoyo total» al presidente Lula y a su Administración, al Congreso y al Supremo Tribunal Federal.

-Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, rechazó «de manera categórica la violencia generada por los grupos neofascistas de Bolsonaro». «Nuestro respaldo a Lula y al pueblo brasileño que seguramente se movilizará en defensa de la paz y de su presidente».

-El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dijo: «Condenamos enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos que ocurren en Brasil, con el objetivo de generar caos e irrespetar la voluntad popular expresada con la elección del presidente Lula», señaló.

-El presidente Alberto Fernández, dijo: «Como presidente de la Celac y del Mercosur, pongo en alerta a los países miembros para que nos unamos en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil», indicó.

-El expresidente boliviano Evo Morales también condenó y repudió las «acciones golpistas» y expresó «solidaridad con el hermano Lula y pueblo brasilero».» La derecha bolsonarista sigue el ejemplo de Trump y no admite su derrota», escribió, llamando a que la comunidad internacional, los organismos multilaterales y otros gobiernos «formen un solo bloque de defensa de la democracia en Brasil».

-El Departamento de Estado de EE.UU. «Condenamos los ataques de hoy a la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil. Usar la violencia para atacar las instituciones democráticas es siempre inaceptable. Nos unimos al presidente Lula instando al cese inmediato de estas acciones».

– Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, comentó que el presidente Joe Biden sigue atentamente la situación. «Estados Unidos condena cualquier esfuerzo por socavar la democracia en Brasil. El presidente Biden sigue de cerca la situación y nuestro apoyo a las instituciones democráticas de Brasil es inquebrantable. La democracia de Brasil no será sacudida por la violencia»