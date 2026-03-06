Una guerra que no se puede ganar

Por Vijay Prashad

Tras haber formado recientemente la Junta de la Paz, los Estados Unidos e Israel han iniciado la primera guerra de la junta, esta vez contra Irán. El ataque de los Estados Unidos e Israel lanzado en la madrugada del 28 de febrero contra objetivos en Irán ya ha causado estragos, incluyendo la muerte de al menos 60 niñas de una escuela primaria en Minab (provincia de Hormozgan) y de otras decenas en todo el país. Las últimas estimaciones sitúan el número de muertos en 201.

De hecho, el ataque contra Irán del 28 de febrero de 2026 no fue el primero contra este país. Israel y los Estados Unidos llevan décadas en estado de guerra contra Irán, ya sea mediante ataques militares directos (como el más reciente, en junio de 2025) o mediante la larga guerra híbrida impuesta a Irán (incluidas las sanciones punitivas de los Estados Unidos que comenzaron en 1996).

Ni Israel ni los Estados Unidos valoran la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2 ha sido violado sistemáticamente por ambos (ninguno de los dos se enfrenta a la condena del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que afecta a la reputación de la Carta). Desde hace décadas, los Estados Unidos y sus aliados del Norte Global han demonizado a Irán, tratando su política como terrorismo y su Gobierno como dictatorial. Básicamente, han creado el argumento de que los intentos de derrocar al Gobierno de Teherán son legítimos, incluso si suponen una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump no tiene ganas de una guerra larga. Tiene poca capacidad de atención y busca victorias rápidas que le den rápidamente titulares en los medios de comunicación, como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, y la orden ejecutiva para impedir la venta de petróleo a Cuba el 30 de enero. Trump esperaba un resultado similar: el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, o del presidente, Masoud Pezeshkian. Los informes han confirmado que el líder supremo de Irán murió efectivamente en el ataque israelí-estadounidense. Sin embargo, a pesar del llamamiento de Trump a un cambio de régimen, hasta ahora no se ha producido ningún cambio en los líderes políticos. El ataque israelí-estadounidense de junio de 2025 no destruyó el proyecto de energía nuclear de Irán, ni el ataque de febrero de 2026 destruyó el sistema político iraní.

La historia de los ataques unilaterales contra Irán

La actual campaña militar israelí-estadounidense contra Irán comenzó en enero de 2020, cuando los Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleimani en Bagdad, Irak. El general Soleimani era el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el artífice del “eje de la resistencia”, que era el primer círculo de defensa de Irán: la idea de que, si los Estados Unidos o Israel intentaban atacar a Irán, los aliados cercanos de Irán, desde Hezbolá (Líbano) hasta Ansar Allah (Yemen), atacarían tanto a Israel como a las bases militares estadounidenses.

La actual campaña militar israelí-estadounidense contra Irán comenzó en enero de 2020, cuando los Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleimani en Bagdad, Irak.

El asesinato de Soleimani fue un duro golpe para el eje, pero tres años después, una serie de acontecimientos trastocaron el eje que él había diseñado. El genocidio de Israel contra Palestina debilitó a Hamás, su guerra en el Líbano desbarató a Hezbolá (especialmente el asesinato de Sayyed Hassan Nasrallah en septiembre de 2024) y la instauración del antiguo líder de Al Qaeda, Ahmed al-Sharaa, como presidente de Siria en enero de 2025 provocó la expulsión de todos los grupos pro palestinos del país. Tras romper relativamente este primer círculo de defensa, Israel y los Estados Unidos atacaron Irán en junio de 2025, lo que provocó algunas represalias iraníes, pero nada comparable a lo que habría ocurrido si Hezbolá y las facciones de Siria hubieran podido atacar a Israel.

Tras el ataque de junio de 2025 contra las instalaciones de energía nuclear de Irán, Israel y los Estados Unidos afirmaron que habían destruido la capacidad de Irán para fabricar armas nucleares. Si este fuera el caso, ¿por qué Estados Unidos no llegó a un acuerdo con Irán y retiró las sanciones? Después de todo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian llegó al poder en 2024 con un programa de “reformas”, formó un gabinete que incluía a un ministro de Finanzas neoliberal (Ali Madanizadeh) y, por lo tanto, demostró que estaba dispuesto a hacer concesiones a instituciones controladas por Occidente, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Sin embargo, en respuesta a los ataques de los Estados Unidos e Israel en junio de 2025, Irán puso fin a los acuerdos de inspección que había firmado con el OIEA. El FMI señaló las débiles perspectivas de Irán, pero consideró que esto se debía en gran medida a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y, desde su punto de vista, al régimen de subvenciones de Irán.

Madanizadeh apaciguó al FMI impulsando un presupuesto de austeridad. Esto generó un malestar social que se agravó cuando los Estados Unidos intervino para desestabilizar el rial iraní y profundizar la crisis económica en el país. Sectores de los bazaaris o pequeños comerciantes de Irán, la base de la República Islámica, que sintieron el impacto de la inflación, se volvieron contra el Gobierno, pero no necesariamente contra el sistema en sí. Los Estados Unidos e Israel, así como los medios de comunicación extranjeros, interpretaron deliberadamente mal la situación, proclamando erróneamente que el pueblo de Irán estaba en contra de su república. A pesar del intento del Gobierno de Pezeshkian de satisfacer las condiciones de los Estados Unidos, este país e Israel presionaron para lograr un objetivo final maximalista y poco realista: el derrocamiento de la República Islámica.

¿Programa nuclear o cambio de régimen?

Ese resultado maximalista fue impulsado por la exigencia de los Estados Unidos e Israel de que Irán pusiera fin a un programa de armas nucleares ilusorio. Irán lleva décadas diciendo que no está interesado en las armas nucleares, y el ministro de Relaciones Exteriores de Pezeshkian, Abbas Araghchi, ha dicho en repetidas ocasiones que Irán nunca desarrollará ese tipo de armas. Irán ha dicho que está dispuesto a discutir la cuestión de su programa nuclear, pero que no pondrá sobre la mesa la realidad de la República Islámica (o la realidad de la Constitución iraní de diciembre de 1979). Horas antes del ataque de febrero de 2026, las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos estaban a punto de llegar a un acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad al-Busaidi, afirmó que “el acuerdo de paz está a su alcance” y que Irán había aceptado no acumular reservas. En otras palabras, Irán estaba dispuesto a aceptar la mayoría de las exigencias que se le imponían en relación con su programa de energía nuclear. El hecho de que los Estados Unidos e Israel atacaran en este contexto demuestra que el proyecto nuclear de Irán no es el verdadero problema para Washington y Tel Aviv. Su objetivo es un cambio de régimen.

Si la guerra de los Estados Unidos e Israel es una guerra para cambiar el régimen, entonces es una guerra que no se puede ganar sin una enorme pérdida de vidas humanas. Hay casi 100 millones de personas en Irán, una gran parte de las cuales defenderán su república hasta la muerte. Unos días después de que los Estados Unidos secuestrara a Maduro, Jamenei fue al santuario de su predecesor, el gran ayatolá Seyyed Ruhollah Musavi Jomeini (1900-1989). Es interesante que Jamenei tenga ahora 89 años, la misma edad que Jomeini cuando murió. Era casi como si hubiera ido a ver a su viejo amigo y mentor para que le diera ánimos. El asesinato de Jamenei no desmoralizará a los partidarios de la República Islámica, sino que lo elevará a la categoría de mártir y reforzará su determinación. Con Irán, los Estados Unidos e Israel no tienen ninguna estrategia realista para ganar. Pueden matar a un gran número de personas, pero no pueden quebrantar la voluntad patriótica iraní.

Por Vijay Prashad

Historiador y periodista indio. Es autor de cuarenta libros, entre los que se incluyen Washington Bullets, Red Star Over the Third World, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South y How the International Monetary Fund Suffocates Africa, escrito junto con Grieve Chelwa. Es director ejecutivo de Tricontinental: Instituto de Investigación Social, corresponsal jefe de Globetrotter y editor jefe de Left Word Books (Nueva Delhi). También ha aparecido en las películas Shadow World (2016) y Two Meetings (2017).

Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: