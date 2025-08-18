“Ahora depende de Zelenski”: Trump lo recibe en la Casa Blanca tras cumbre con Putin para definir la salida al conflicto en Ucrania

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, recibirá este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, apenas tres días después del histórico encuentro que sostuvo el pasado viernes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska, con el propósito de evaluar acciones que permitan poner fin a la guerra en Ucrania.

Cabe recordar que la última reunión entre Trump y Zelenski en el Despacho Oval, que se dio a finales de febrero terminó con gritos y con la expulsión de este último de la Casa Blanca, lñuego de que el republicano le reprochara su ingratitud hacia Estados Unidos.

Asimismo, el magnate lo ha acusado de obstruir el fin de la contienda bélica, reconociendo estar “molesto” por la negativa de Kiev a aceptar lo que él llama un posible “intercambio” de territorio con Rusia.

En esta oportunidad se tiene previsto que distintos líderes europeos viajen a Washington para acompañar al jefe de Estado ucraniano, entre ellos, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sin embargo, esta cita se llevará a cabo bajo un clima de tensiones, ya que por un lado, Zelenski y sus aliados europeos se han referido al conflicto entre Kiev y Moscú, y han solicitado que continúen las acciones militares, mientras que Trump dejó claro que la responsabilidad de avanzar hacia la paz recae ahora sobre la administración del ucraniano.

«Estuvimos de acuerdo [con Putin] en muchos puntos. Quiero decir, se acordaron muchos puntos. […] uno o dos puntos bastante importantes, pero creo que se pueden alcanzar», aseveró en una entrevista con Fox News.

«Ahora depende realmente del presidente Zelenski conseguirlo», agregó, instando al presidente ucraniano a «Llega a un acuerdo» con Putin.

Trump: «Es mejor que Zelenski llegue a un acuerdo con Rusia»

«Es mejor que [Zelenski] llegue a un acuerdo. Rusia es una potencia muy grande y ellos [los ucranianos] no lo son», argumentó, según consignó RT.

El inquilino de la Casa Blanca también se refirió a la posibilidad de que se lleve a cabo un próxima reunión trilateral.

«Ahora van a organizar un encuentro entre el presidente Zelenski y el presidente Putin, y si ellos quieren, estaré en esa próxima reunión», señaló.

«Yo mismo [participaré] supongo. Yo no lo pedí. No es que quiera estar ahí, pero quiero asegurarme de que se lleve a cabo», subrayó.

Asimismo, en un mensaje compartido en su cuenta de Truth Social, el presidente de EE.UU., planteó que que Zelenski «puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, o puede seguir luchando».