AYMAR ARUSATA PARLALSIÑANI: el idioma de los Andes resuena en el corazón de Santiago

El valor de la palabra trasciende la simple comunicación; es el vehículo de la cosmogonía y la resistencia de un pueblo. Bajo esta premisa, el Centro Cultural La Moneda (CCLM), en alianza con la Red de Articulación Intersectorial por la Interculturalidad (RAIPI), celebrará este 21 de febrero una jornada histórica dedicada a la lengua aymara.

Bajo el título “El valor de la palabra / 2° Encuentro en lengua indígena aymara – AYMAR ARUSATA PARLALSIÑANI”, la actividad se aleja del enfoque académico tradicional para proponer un ejercicio de uso real y cotidiano del idioma.

Diálogo sin barreras: interpretación en tiempo real

A diferencia de otros foros culturales, este encuentro tiene la particularidad de desarrollarse íntegramente en lengua aymara. Para garantizar la inclusión de todos los asistentes, se contará con un sistema de interpretación simultánea al español, permitiendo que el mensaje de los pueblos originarios mantenga su esencia y ritmo original.

Esta iniciativa se alinea con las directrices de la UNESCO sobre educación multilingüe, reafirmando que el derecho a hablar la lengua propia es un derecho humano fundamental que debe ocupar los espacios culturales más importantes del país.

El rol de la Academia Nacional de la Lengua Aymara (ANLA)

El evento cuenta con el respaldo de la Academia Nacional de la Lengua Aymara (ANLA) «Aymar Aru Sarayiri». Con 18 años de trayectoria desde su fundación en 2008, esta corporación – nacida de las bases sociales de los ayllus de Arica, Parinacota y Tarapacá – se ha consolidado como el pilar fundamental para la revitalización lingüística en Chile.

Su participación garantiza que la reflexión no sea solo teórica, sino que esté conectada con el trabajo territorial que realizan formando a las nuevas generaciones de hablantes.

Panel de invitados de honor

El conversatorio contará con la presencia de Juan Quispe Cruz, Elid Challapa Flores, Eva Mamani Challapa y Graciela Mamani Chambi, todos destacados referentes del mundo indígena, quienes compartirán sus visiones sobre la preservación de la identidad.

Coordenadas

• Conversatorio“El valor de la palabra / 2° Encuentro en lengua indígena aymara – AYMAR ARUSATA PARLALSIÑANI”, en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna.

Sábado 21 de febrero de 2026. 9:30 a 12:30 horas.

Centro Cultural La Moneda (CCLM), Sala de cine | Nivel -2. Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago.

Entrada gratuita, cupos limitados.



Fuente: Chilecultura.gob.cl.

Gracias.