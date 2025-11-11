La Feria del Sánguche 2025 regresa al Parque Padre Hurtado con «Sabores del Mundo»

21, 22 y 23 de noviembre: todo un fin de semana lleno de sabor, música y cultura popular, y su poder para reunirnos en torno al buen comer

La Feria del Sánguche 2025 regresa al Parque Padre Hurtado con «Sabores del Mundo»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Comienza la cuenta regresiva para el encuentro gastronómico más delicioso del año: la Feria del Sánguche regresa este 21, 22 y 23 de noviembre al Parque Padre Hurtado en Santiago. Bajo el lema “Sabores del Mundo”, el evento se consolida como la gran fiesta de la cultura sanguchera nacional, un fin de semana completo de aire libre, música en vivo y gastronomía.

La edición 2025 invita al público a viajar por los sánguches más famosos del planeta, con versiones inspiradas en cocinas de India, Italia, Argentina, México, Estados Unidos y el Líbano, todas con un ingenioso sello chileno.

Más de 20 Sangucherías y Foodtrucks

Más de 20 de las mejores sangucherías y foodtrucks de Santiago darán vida al recorrido gastronómico. Entre las confirmadas se encuentran los clásicos Uncle Fletch, Chicken Love You, Fuente Chilena, Dominó, Rishtedar y Umami, las novedades de Fermentero, Marraqueta Rústica, One Guy, Kevin Bacon y Bestias Burger, y los sabores internacionales de Sánchez Tacos, Mr. Tex, Shawerma, entre otros.

Primer Mundial de Sánguches

Como antesala a la feria, se realiza el primer Mundial de Sánguches, innovador concurso digital en redes sociales. Dieciséis sánguches compiten en duelos eliminatorios, donde el público chileno vota por su favorito. Las dos exquisitas opciones finalistas se cocinarán en vivo durante la inauguración, coronando al «mejor sánguche del mundo» según el voto popular.

Música, comedia y cultura panadera

El escenario de la Feria del Sánguche ofrecerá una intensa cartelera de shows, clases y actividades culturales.

Para toda la familia, el querido Doctor Pichangas guiará un viaje por la historia y cultura panadera mundial, explorando los orígenes del pan y su influencia en la gastronomía de países como Alemania. El espectáculo también propone al Maestro del Bingo, quien transformará el clásico juego de azar en una verdadera fiesta cargada de humor, ritmo y participación del público. A ello se suma Guaypes Club – trap y reggaetón consciente para la infancia -, con funciones el sábado y domingo a las 12:00 horas.

El sábado a las 19:00 hrs, el dúo Dënver revivirá su repertorio de pop chileno que marcó una época. El domingo, la banda Amigo de Artistas cerrará la jornada.

Además, la feria contará con el tradicional The Market, un espacio para descubrir productos locales, utensilios de cocina y novedades gastronómicas. Mayores informaciones aquí.

Las entradas en preventa ya están disponibles en Puntoticket.com, con precios especiales y distintas modalidades para disfrutar el evento a tu ritmo.

Fuente: Radionuevomundo.cl.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

El Hoyo celebra 113 años de historia gastronómica y sabores populares en su nueva casa de Barrio Italia

Hace 4 días
El Ciudadano

Todo el fin de semana, Chillán invita a la tradicional Fiesta de la Longaniza 2025

Hace 3 meses
El Ciudadano

En Curarrehue se realizará el primer festival de gastronomía mapuche: Mogekonmen 2025

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Curarrehue celebra la primera versión de Mogekonmen 2025 y reconoce la gastronomía mapuche como patrimonio vivo del Wallmapu

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Fondas Veganas 2025: La guía gratuita de Veganuary para unas Fiestas Patrias sin carne

Hace 2 meses
El Ciudadano

Santiago: Nace la "Furia Ilustrada", un encuentro para celebrar la gráfica contemporánea

Hace 5 días
El Ciudadano

La 14ª Primavera del Libro regresa al Parque Estadio Nacional con más de 200 editoriales

Hace 2 meses
El Ciudadano

Cerca de 200 artistas expondrán sus obras en Gam

Hace 3 meses
El Ciudadano

Oda Santiago Restaurant: La nueva experiencia gastronómica que te invita a recorrer Chile de norte a sur

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano