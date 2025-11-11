La Feria del Sánguche 2025 regresa al Parque Padre Hurtado con «Sabores del Mundo»

Comienza la cuenta regresiva para el encuentro gastronómico más delicioso del año: la Feria del Sánguche regresa este 21, 22 y 23 de noviembre al Parque Padre Hurtado en Santiago. Bajo el lema “Sabores del Mundo”, el evento se consolida como la gran fiesta de la cultura sanguchera nacional, un fin de semana completo de aire libre, música en vivo y gastronomía.

La edición 2025 invita al público a viajar por los sánguches más famosos del planeta, con versiones inspiradas en cocinas de India, Italia, Argentina, México, Estados Unidos y el Líbano, todas con un ingenioso sello chileno.

Más de 20 Sangucherías y Foodtrucks

Más de 20 de las mejores sangucherías y foodtrucks de Santiago darán vida al recorrido gastronómico. Entre las confirmadas se encuentran los clásicos Uncle Fletch, Chicken Love You, Fuente Chilena, Dominó, Rishtedar y Umami, las novedades de Fermentero, Marraqueta Rústica, One Guy, Kevin Bacon y Bestias Burger, y los sabores internacionales de Sánchez Tacos, Mr. Tex, Shawerma, entre otros.

Primer Mundial de Sánguches

Como antesala a la feria, se realiza el primer Mundial de Sánguches, innovador concurso digital en redes sociales. Dieciséis sánguches compiten en duelos eliminatorios, donde el público chileno vota por su favorito. Las dos exquisitas opciones finalistas se cocinarán en vivo durante la inauguración, coronando al «mejor sánguche del mundo» según el voto popular.

Música, comedia y cultura panadera

El escenario de la Feria del Sánguche ofrecerá una intensa cartelera de shows, clases y actividades culturales.



Para toda la familia, el querido Doctor Pichangas guiará un viaje por la historia y cultura panadera mundial, explorando los orígenes del pan y su influencia en la gastronomía de países como Alemania. El espectáculo también propone al Maestro del Bingo, quien transformará el clásico juego de azar en una verdadera fiesta cargada de humor, ritmo y participación del público. A ello se suma Guaypes Club – trap y reggaetón consciente para la infancia -, con funciones el sábado y domingo a las 12:00 horas.

El sábado a las 19:00 hrs, el dúo Dënver revivirá su repertorio de pop chileno que marcó una época. El domingo, la banda Amigo de Artistas cerrará la jornada.

Además, la feria contará con el tradicional The Market, un espacio para descubrir productos locales, utensilios de cocina y novedades gastronómicas. Mayores informaciones aquí.



Las entradas en preventa ya están disponibles en Puntoticket.com, con precios especiales y distintas modalidades para disfrutar el evento a tu ritmo.



Fuente: Radionuevomundo.cl.

Gracias.