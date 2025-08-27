“La Ruleta Literaria”: Innovador proyecto de fomento lector llega a escuelas rurales de La Unión y Futrono

Durante el segundo semestre de 2025, seis escuelas rurales de las comunas de La Unión y Futrono, en la Región de Los Ríos, serán beneficiadas con el proyecto “La Ruleta Literaria”. Esta iniciativa surge para superar las barreras de acceso a espacios culturales y educativos en zonas apartadas.



Con este fin, se promueve la lectura, la escritura y la narración oral entre niñas y niños de 7 a 12 años mediante una metodología lúdica que integra artes escénicas y música, fortaleciendo la identidad regional y el vínculo con bibliotecas y espacios culturales locales.

La intervención contempla un ciclo de cinco sesiones en cada escuela, durante las cuales los infantes participan en actividades lúdicas y vivenciales que fortalecen la comprensión, creación y narración de textos como cuentos, leyendas mapuches, fábulas, cartas y recetas tradicionales.

Estas experiencias se complementan con acciones teatrales y musicales que favorecen un aprendizaje activo y colaborativo. Además, se incorpora formación y acompañamiento pedagógico para los docentes, garantizando la continuidad educativa más allá de la intervención directa.

En noviembre y diciembre de 2025, las escuelas finalizarán con presentaciones públicas de las creaciones literarias y teatrales en espacios emblemáticos como la Biblioteca Municipal y el Teatro del Club Alemán en La Unión, además de las bibliotecas comunitarias en Futrono.

Según Amaya Sologuren, artista pedagoga y coordinadora del proyecto: “creamos este proyecto para apoyar la educación de niños y niñas en zonas rurales, fortaleciendo no solo su intelecto, sino también su bienestar emocional. Queremos sembrar en ellos el amor propio y la pasión por la lectura”.



Estas actividades, que forman parte del proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, incluirán la entrega de diplomas de honor y ejemplares de libros de autores regionales para fomentar el hábito lector.



“La Ruleta Literaria” es una iniciativa que promueve la transformación social al disminuir brechas educativas y culturales, potenciando nuevas oportunidades de desarrollo en la infancia.