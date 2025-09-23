Alejandro Tabilo analiza su triunfo en Chengdú y el impulso a su carrera

Santiago, 23 de septiembre de 2025.- Alejandro Tabilo volvió a tocar el cielo. El tenista chileno (112° del mundo) se quedó con el ATP 250 de Chengdú, en China, tras derrotar en una apasionante final al italiano Lorenzo Musetti (9° ATP) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5). Con esta victoria, el zurdo suma su tercer título ATP y logró escalar hasta el puesto 72° del ranking, firmando así una de las semanas más memorables de su carrera.

“Este triunfo me devuelve la confianza. Ha sido un año complejo, con altibajos, pero sabía que trabajando duro podía volver a estar en este nivel”, afirmó un emocionado Tabilo de forma exclusiva a Geely, tras terminar el encuentro, en el que debió salvar puntos de partido y mostrar su mejor temple en el desempate final.

El chileno, que ingresó al torneo desde la qualy, se enfrentó durante toda la semana a rivales de mayor ranking y no cedió ante la presión. Su consagración frente a Musetti, un Top 10 en plenitud, ratificó que está listo para dar el salto a las grandes ligas del circuito. “Cuando iba abajo en el último set me repetí que no podía bajar los brazos. Hoy comprobé que todo el esfuerzo vale la pena y que puedo competir de igual a igual con los mejores”, agregó.

Una final de infarto

La definición en Chengdú tuvo de todo: dominio chileno en el primer set, reacción italiana en el segundo y un tercer parcial que se resolvió al límite. Con el marcador y la presión en contra, Tabilo mostró carácter para forzar el tie break y, con una remontada épica, sellar un triunfo que ya se inscribe como uno de los más importantes de su trayectoria.

“Ganar un título contra un jugador de ese nivel es una motivación enorme para lo que viene. Este resultado me da energía para seguir trabajando y seguir soñando en grande”, aseguró.

Próximos desafíos

El próximo destino de Tabilo será el ATP 500 de Tokio, donde enfrentará al belga Zizou Bergs. Allí buscará mantener el envión anímico que le entregó Chengdú y seguir sumando puntos que lo acerquen a consolidarse entre los 50 mejores del mundo.

En medio de las celebraciones, el tenista nacional también tuvo palabras para quienes lo han acompañado en este proceso. “Este título también es gracias al apoyo de mi equipo y de los auspiciadores que creen en mí. Es especial haber ganado en China y contar con el respaldo de marcas locales, que apoyan mi carrera y acompañan mi crecimiento”, señaló, haciendo alusión a Geely.

Con su título en Chengdú, Alejandro Tabilo confirma su resurgimiento en el circuito y se proyecta como una de las cartas más sólidas del tenis chileno en la actualidad, sumando ilusión a una generación que busca volver a instalar al país en lo más alto del tenis mundial.

