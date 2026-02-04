“Castigo colectivo”: Familiares de Ejecutados Políticos rechazan orden de Trump contra Cuba

“Expresamos nuestra plena y activa solidaridad con el pueblo cubano, que por más de 67 años ha sufrido las consecuencias nefastas del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos”, afirmaron desde la agrupación en una declaración pública.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile manifestó su “profunda preocupación y rechazo” a la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba.

El documento, que declara a la isla caribeña una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense, fue calificado por la organización como una violación grave al Derecho Internacional y una herramienta de potencial aplicación arbitraria contra cualquier nación.

La agrupación, surgida de la lucha por la memoria de las víctimas de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, advirtió sobre el carácter expansivo y peligroso de la medida.

“Esta misma orden ejecutiva podría aplicarse arbitrariamente a Chile o a cualquier otro país, por el solo hecho de mantener relaciones diplomáticas o firmar acuerdos que los Estados Unidos no aprueben”, señalaron en una declaración pública.

Para los firmantes, la acción de la administración Trump “constituye una grave violación al Derecho Internacional, a la soberanía de los Estados y al principio de autodeterminación de los pueblos”, erigiéndose como un precedente de injerencia que amenaza la autonomía de las naciones.

El núcleo de la denuncia radica en el bloqueo económico, reforzado por esta nueva orden del ultraderechista, como un instrumento para generar sufrimiento en la isla.

“Expresamos nuestra plena y activa solidaridad con el pueblo cubano, que por más de 67 años ha sufrido las consecuencias nefastas del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos”, afirmaron,

“Este bloqueo ha afectado a toda la población: mujeres y hombres, niñas y niños, configurando un verdadero castigo colectivo”. La elección del término “castigo colectivo” no es casual; evoca deliberadamente un concepto del derecho humanitario internacional que prohíbe sancionar a una población civil por acciones en las que no tiene responsabilidad directa.

La organización recordó el amplio consenso global en contra del embargo, citando el voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre del año pasado, donde “por trigésima tercera vez y por una aplastante mayoría (165 votos a favor)” se solicitó su fin.

“Sin embargo, el gobierno estadounidense persiste en desconocer la voluntad de la comunidad internacional y continúa siendo responsable del sufrimiento que vive el pueblo cubano, el cual hoy se pretende profundizar aún más”, lamentaron.

lLamado internacional a rechazar medidas coercitivas contra Cuba

Desde su experiencia histórica, los familiares de víctimas de la dictadura chilena establecieron un paralelo con otros contextos de opresión.

“Como familiares de víctimas de la dictadura cívil-militar en nuestro país, no podemos dejar de denunciar que estas prácticas de sanciones, asfixia económica y aislamiento que también se replican en otros contextos, como ocurre con el pueblo palestino en Gaza, donde políticas de bloqueo y privación generan hambre, muerte y graves violaciones a los derechos humanos, afectando especialmente a niños y niñas”, señalaron, trazando un hilo conductor entre mecanismos de presión que, a su juicio, tienen un impacto humanitario devastador.

Para concluir su declaración, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos extendió “un llamado urgente a todos los países y organizaciones internacionales a rechazar las medidas coercitivas y unilaterales” y exigió “al gobierno de los Estados Unidos poner fin a la política de sanciones, amenazas y hostigamiento contra Cuba”.

De esta manera, una organización nacida de la resistencia a la violencia en Chile, levantó su voz para condenar lo que percibe como una forma de violencia estructural y económica aplicada por Washington, defendiendo, desde la memoria de su propio dolor, el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos.

Cuba denuncia “brutal acto de agresión” de EE.UU. para “despojarle de recursos”

La orden ejecutiva en cuestión, firmada el pasado jueves por Trump, busca intensificar el bloqueo al permitir imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Esto representa un golpe estratégico a la economía de la isla, que requiere aproximadamente 110.000 barriles de petróleo diarios.

De esta cifra, en torno a 40.000 barriles provienen de su producción nacional, por lo que cerca de dos tercios (unos 70.000 barriles diarios) dependen de la importación. Al amenazar con sanciones a terceros países que suplan este vital recurso, la medida busca estrangular aún más la capacidad de funcionamiento de la sociedad cubana.

La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó la escalada como un “brutal acto de agresión” y acusó a Washington de justificarse en “una larga lista de mentiras”.

“Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América”, argumentó el canciller en un mensaje compartido en redes sociales.

Asimismo, denunció que la administración Trump recurre “al chantaje y la coerción para presionar a otros países a unirse a su política de bloqueo, amenazando con imponer ‘arbitrarios y abusivos aranceles’”, lo que, coincidiendo con la agrupación chilena, constituye “una violación a las normas del libre comercio” que Estados Unidos dice promover.

Puedes leer el comunicado público de agrupación a través de este enlace.