“Hoy son los espacios de memoria, mañana puede ser la libertad de prensa”: Advierten por recorte a la Fundación Salvador Allende

Organizaciones, centros de estudios, institutos y fundaciones manifestaron su profunda preocupación, tras la decisión del Congreso de eliminar la asignación presupuestaria a la Fundación Salvador Allende, advirtiendo que este recorte impediría asegurar el funcionamiento básico del organismo durante el año 2026.

A través de un comunicado público, las agrupaciones firmantes, entre las que figuran el Instituto Igualdad, Chile21, Casa Común, Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos, Fundación por la Democracia, Nodo XXI, Fundación Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, recordaron que durante la discusión del Presupuesto 2026 re rechazó una glosa incorporada durante el gobierno de Sebastián Piñera en reconocimiento al aporte de la institución a la cultura democrática y los derechos humanos.

Lo anterior, luego de que el pasado 26 de noviembre la comisión mixta repusiera los fondos para cuatro sitios de memoria: la Corporación de Expresos Políticos de Pisagua, la Casa de la Memoria José Domingo Cañas y la Corporación Estacional Nacional Memoria Nacional. Sin embargo, la Fundación Salvador Allende sin financiamiento público.

Al respecto, a través de un comunicado, la propia institución calificó la medida como “injusta” y “arbitraria”, advirtiendo que la eliminación total de recursos compromete la continuidad de su labor en áreas como memoria histórica, arte, derechos humanos y educación cívica, además de poner en riesgo la preservación de archivos y el funcionamiento de instituciones asociadas.

“Durante décadas, la Fundación Salvador Allende ha desarrollado un trabajo ininterrumpido en la promoción de la memoria, el arte, los derechos humanos y los valores democráticos”, señalaron, enfatizando que han cumplido con todas las normativas vigentes y con las rendiciones exigidas por el Estado.

La entidad sostuvo que “la decisión es incomprensible”, dado el aporte que ha realizado al patrimonio histórico y cultural del país y esa línea, extebdió un llamado a las autoridades a reconsiderar la exclusión, recordando que su labor “no sólo resguarda parte fundamental de la historia de Chile, sino que también aporta al debate público, al fortalecimiento de la democracia y al acceso equitativo a la cultura”.

Pese al complejo escenario presupuestario, la fundación reafirmó su compromiso con la cultura y la democracia, asegurando que continuará trabajando para preservar el legado del expresidente Salvador Allende.

“Hoy son los espacios de memoria, mañana puede ser la libertad de prensa”

Ante este escenario el grupo de organizaciones, fundaciones, institutos y centros de estudio manifestaron que “sería un error considerar el rechazo de esta glosa como un hecho aislado”.

En el comunicado plantearon que esta situación “se suma a señales inquietantes que ponen en entredicho un entendimiento nacional —construido durante años y desde posiciones políticas diversas— que permitió superar divisiones y promover una convivencia basada en el respeto a la pluralidad política y el compromiso con la verdad histórica”.

Asimismo, indicaron que resulta “alarmante que Chile se aleje de las naciones que, más allá de sus diferencias políticas, protegen sus museos de memoria, bibliotecas presidenciales y archivos nacionales como pilares de una ciudadanía informada. También es alarmante que este ataque a un legado presidencial que apostó por la vía pacífica y democrática ocurra en medio de la apatía del mundo cultural, social y político”.

El documento se refirieron a la necesidad de defender “sin titubeos los fundamentos de nuestra democracia, en resguardo de la dignidad humana y la paz social”.

“Como centros e institutos vinculados a este ideario expresamos nuestra total solidaridad a la fundación Salvador Allende y recordamos el deber de subrayar lo que está en juego en nuestro país con el avance de la ultraderecha: hoy son los espacios de memoria, luego podrán ser la libertad de prensa o la libertad de reunión”, advirtieron.

«La indiferencia no puede ser nuestra respuesta», afirmaron haciendo alusión a los versos del pastor luterano alemán Martín Niesmoller:

«Primero vinieron por los socialistas, y no dije nada porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era sindicalist

Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí, y ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí».