Memoria en la Suprema: AFEP entrega a Chevesich libros sobre niñas, niños y adolescentes ejecutados en dictadura

La presidenta del máximo tribunal del país recibió por parte de la directiva de la AFEP dos libros significativos: «Rompiendo el silencio» de las niñas y niños ejecutados en dictadura y un segundo volumen enfocado en los adolescentes ejecutados, los cuales documentan los casos de alrededor de 300 víctimas de entre 0 y 20 años.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió a la directiva de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Político (AFEP) en un encuentro marcado por el reconocimiento institucional y la memoria histórica.

La reunión adquirió un carácter simbólico relevante al ser la primera vez que la organización era recibida por Chevesich desde que asumiera como la primera mujer en presidir el Poder Judicial en más de dos siglos de historia, cargo que ostenta oficialmente desde el pasado 6 de enero de 2026.

La instancia permitió visibilizar el trabajo de memorialización que la agrupación ha sostenido durante años, centrado en quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet, siendo aún niños, niñas y adolescentes.

Dos libros sobre 300 niñas, niños y adolescentes ejecutados en dictadura

El acto central de la audiencia fue la entrega formal de dos publicaciones que condensan años de investigación y recopilación testimonial. Se trata de “Rompiendo el silencio”, volumen dedicado a las niñas y niños ejecutados durante la dictadura cívico-militar, y un segundo libro enfocado específicamente en los adolescentes que corrieron la misma suerte. Según detalló la propia agrupación, estas obras documentan minuciosamente los casos de alrededor de 300 víctimas, cuyas edades fluctúan entre los 0 y los 20 años.

La entrega de estos ejemplares no constituyó únicamente un gesto simbólico, sino que representó un acto de transferencia de memoria institucional hacia quien hoy lidera el sistema de justicia chileno.

Los libros, que recogen nombres, edades, circunstancias de las ejecuciones y el legado de lucha de sus familias, quedaron así en manos de la ministra Chevesich como un recordatorio tangible de las deudas pendientes en materia de derechos humanos.

AFEP: “Quiso saber de nuestra existencia”

Al término de la reunión, la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, entregó declaraciones a la prensa en las que describió el tenor del encuentro con la máxima autoridad judicial. Lira enfatizó el carácter inédito de la audiencia y la disposición mostrada por Chevesich, a quien definió como una “ministra justa”.

“Primera vez que estamos con ella, que la conocemos físicamente, habíamos escuchado de ella y realmente la reunión fue súper emotiva. Queríamos saludarla por ser la primera mujer presidenta en la Corte Suprema, pero como bien le dijimos a ella, no solamente por ser mujer, sino por su trayectoria como abogada, como jueza, como ministra. Es una ministra justa y para nosotros era importante darle a conocer nuestra existencia, nuestro trabajo”, manifestó en declaraciones recogidas por el Poder Judicial.

La dirigente social profundizó en la naturaleza del diálogo sostenido con Chevesich, destacando el interés demostrado por la magistrada respecto de la labor que desarrolla la agrupación.

“Quiso saber de nuestra existencia, cómo lo conformamos, lo que hacemos. Realmente fue una reunión muy emotiva, muy cálida y realmente esperamos y le damos desde aquí todas nuestras fuerzas para que haga un buen trabajo”, afirmó.