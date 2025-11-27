Organizaciones de DD.HH. denuncian que llamado de Sebastián Zamora a “limpiar las calles” revive lógicas de “enemigo interno”

Un contundente rechazo y una alerta sobre los peligros para la democracia generó la publicación en redes sociales del diputado electo Sebastián Zamora, donde incitaba a “salir a limpiar las calles” en un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast.

Organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación advirtiendo que este tipo de llamado revive las lógicas del “enemigo interno” que precedieron a las dictaduras en Chile y Latinoamérica.

La controversia se desató cuando Zamora, electo como independiente en cupo del Partido Republicano por el distrito 7 de Valparaíso, compartió en su Instagram personal un video de la cuenta polilla.chile y republikastdechile. La publicación consistía en una escena de la película Warfare que mostraba a hombres con vestimenta militar portando armas, acompañada de la leyenda: “Mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles”. El contenido permaneció en su perfil aproximadamente 14 horas antes de ser eliminado.

Asimismo, debido a la polémica generada, la misma página que posteó originalmente el registro también lo borró.

Preocupación y rechazo de organizaciones de DD.HH.

Frente a este hecho, la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social y la Corporación Unidas Defensa DD.HH. difundieron una declaración pública donde expresaron su “profunda preocupación y rechazo” ante la publicación de Zamora.

“Este tipo de mensajes, especialmente provenientes de autoridades democráticamente electas, ponen en riesgo la convivencia social, la estabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos en Chile”, afirmaron.

Además, señalaron que el llamado de Zamora vulnera los estándares internacionales de la ONU y la CIDH, que exigen a las autoridades “evitar discursos que inciten a la violencia o estigmaticen a la población”. Subrayaron que, aunque el video fue borrado, “su difusión es un acto irresponsable y una señal preocupante para nuestra democracia”.

Sebastián Zamora y el Caso Pío Nono

El comunicado también se refirió al pasado de Sebastián Zamora como ex carabinero, y quien en julio de 2024 resultó absuelto del caso Pío Nono, en el que fue acusado de homicidio frustrado por la caída de un adolescente de 16 años desde una altura de aproximadamente 7,4 metros al lecho del río Mapocho en 2020, durante las manifestaciones posteriores al estallido social.

“Resulta especialmente grave que estas declaraciones provengan de una persona involucrada directamente en el caso ‘Pio Nono’, un ejemplo claro de la enorme violencia con la que actúan carabineros en las manifestaciones públicas”, plantearon las organizaciones.

Aunque recordaron que Zamora fue absuelto en ese caso, lo calificaron como “un recordatorio doloroso de la necesidad urgente de avanzar en el resguardo de los derechos humanos y sociales de las personas y en la revisión y reforma de sus instituciones policiales”.

El «enemigo interno» y la legitimación de los crímenes

En el texto, las agrupaciones realizaron una conexión directa entre el lenguaje utilizado por el parlamentario y los episodios más oscuros de la historia chilena.

Advirtieron que los llamados a ‘limpiar las calles’ han sido usados históricamente para justificar persecuciones políticas y violencia institucional.

«Estos discursos nos recuerdan muy vividamente los mensajes de la oposición previos al golpe de 1973 en Chile y al resto de dictaduras latinoamericanas, que sistemáticamente apelaron a un supuesto ‘enemigo interno’ para legitimar los graves crímenes que cometieron», plantearon.

Ante este escenario, extendieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y a las autoridades a promover el diálogo y el respeto.

“Chile no puede repetir ese camino. Nuestra democracia exige autoridades que promuevan el diálogo y el respeto a cada persona, no la confrontación irracional, la violencia ni las amenazas. Llamamos a la ciudadanía a mantenerse alerta, a fortalecer la memoria histórica y a defender un país donde nunca más se normalicen discursos que legitimen la represión o la militarización de la vida pública. Porque la dignidad, la justicia y la democracia se cuidan todos los días», afirmaron,

«Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición siempre», sentenciaron.