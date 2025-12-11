63 contribuyentes concentran $1,5 billones en pagos desde el exterior: SII anuncia auditorías por posibles incumplimientos tributarios

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que iniciará auditorías especiales a 63 contribuyentes que, en conjunto, concentran pagos por aproximadamente $1,5 billones recibidos en cuentas financieras en el exterior. Esta decisión se enmarca en el análisis de los datos recibidos en 2024 a través del estándar internacional Common Reporting Standard (CRS), que arrojó que chilenos tienen saldos por $28,2 billones en 181.799 cuentas en el extranjero al 31 de diciembre de 2023, con pagos anuales por $16,5 billones.

La información, recibida cada septiembre de casi un centenar de países, ha permitido al SII identificar focos específicos de riesgo. De los 181.799 titulares, 586 concentran el 68% del total de pagos (equivalente a $11,2 billones). Tras un análisis detallado, el organismo redujo la nómina a 123 contribuyentes con perfiles de riesgo elevado, y finalmente seleccionó a 63 —que presentan un mayor riesgo de incumplimiento tributario, como la subdeclaración o no declaración de ingresos—para procedimientos auditoriales exhaustivos.

Una medida que permitirá verificar si corresponde que reconozcan estas rentas de fuente extranjera, además de pagar los impuestos correspondientes en nuestro país.

“Como Servicio utilizamos diversas fuentes de información para poder detectar posibles anomalías o alertas que, si bien por sí solas no constituyen incumplimientos, sí deben ser revisadas en conjunto con otras fuentes de información, actividad del contribuyente, participación en sociedades, entre otros diferentes patrones o atributos, para determinar si efectivamente existe algún tipo de subdeclaración, planificación tributaria agresiva o incluso evasión de impuestos”, indicó la Directora (S) del SII, Carolina Saravia, al explicar la metodología aplicada, citada en un comunicado de prensa del organismo..

Señaló que cada proceso de análisis, permite ir acotando y depurando la nómina de contribuyentes a analizar, de acuerdo con el modelo de gestión de cumplimiento de la institución, el cual incluye diferentes riesgos tributarios, con la finalidad “de focalizar la fiscalización en aquellos casos de mayores riesgos y consecuencias en términos de recaudación, así como también tomar otras medidas por la vía de la información a contribuyentes que están iniciando inversiones en el exterior para ir informando sus obligaciones”.

Los montos y los destinos

Los datos muestran un crecimiento sostenido de los saldos y pagos en cuentas en el exterior en los últimos cuatro años. Los saldos pasaron de $21 billones en 2020 a los $28,2 billones de 2023, mientras que los pagos (rentas como intereses, dividendos y rescates) casi se duplicaron, de $8,5 billones a $16,5 billones en el mismo período.

Tabla (SII).

Los principales destinos de los recursos chilenos, según el balance informado, son jurisdicciones tradicionales de gestión patrimonial y centros financieros. Suiza encabeza la lista con un balance de $7.952.300.178.874, seguida por Luxemburgo ($7.209.059.118.491) y las Islas Caimán ($3.187.396.855.427). En conjunto, los diez principales países concentran más de $24,4 billones del total informado.

Respecto al perfil de los titulares, el 75,7% de las cuentas reportadas pertenece a personas naturales, mientras que el 24,3% corresponde a personas jurídicas.

Robustecimiento de la red internacional

Chile ha ampliado significativamente sus herramientas de intercambio de información. Hoy puede compartir datos con más de 140 jurisdicciones mediante convenios de doble tributación, de intercambio de información y la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua.

Además del CRS, el país aplica el Reporte País por País para precios de transferencia y, desde la Renta 2021, las declaraciones juradas 1950 y 1951 para mayor precisión en esa materia. Próximamente, se sumará una potente herramienta: “A partir del proceso de Renta 2026, entran en vigencia las declaraciones juradas 1963 y 1964 que establecen la obligación de presentar información sobre activos digitales para dar cumplimiento al nuevo estándar CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) sobre la materia, que permitirá el intercambio automático de información sobre criptoactivos con otras administraciones tributarias”, detalló el SII.

El organismo también participa activamente en instancias de colaboración internacional como la Red JITSIC de la OCDE, donde se comparten inteligencia y experiencias sobre fugas de información (Paradise Papers, Pandora Papers), altos patrimonios y criptoactivos, lo que fortalece los análisis de riesgo y las estrategias de fiscalización local.

El mensaje del SII es claro: la transparencia financiera global es una realidad, y la institución está utilizando las herramientas tecnológicas y los acuerdos internacionales para asegurar que las rentas de fuente extranjera sean debidamente declaradas y tributadas en Chile.

Los 63 contribuyentes seleccionados marcan el inicio de una fiscalización más precisa para asegurar la correcta declaración de sus ingresos nacionales y extranjeros en nuestro país.