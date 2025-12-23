Bajan las importaciones de litio chileno a China y crecen las importaciones desde Argentina

En noviembre de 2025, las importaciones totales de carbonato de litio de China ascendieron a aproximadamente 22

Autor: El Ciudadano
En noviembre de 2025, las importaciones totales de carbonato de litio de China ascendieron a aproximadamente 22.055 toneladas métricas, una disminución del 8 % intermensual, pero un aumento del 15 % interanual. El precio promedio de importación fue de aproximadamente 9.915 USD/t, un aumento del 11 % intermensual en comparación con el precio promedio de octubre.

Por origen, las importaciones de Chile ascendieron a aproximadamente 10.800 toneladas métricas, una disminución intermensual del 27%, lo que representa aproximadamente el 49% del total; las importaciones de Argentina alcanzaron aproximadamente 8.043 toneladas métricas, un aumento intermensual del 11%, lo que representa aproximadamente el 36% del total; las importaciones de Indonesia fueron de aproximadamente 1.900 toneladas métricas, un aumento intermensual del 26%, lo que representa aproximadamente el 9% del total. Chile y Argentina se mantuvieron como las principales fuentes de importación de carbonato de litio para China. De enero a noviembre, las importaciones acumuladas de carbonato de litio de China totalizaron 219.000 toneladas métricas, un aumento interanual del 5,8%.

En cuanto a las exportaciones, China exportó 759 toneladas métricas de carbonato de litio en noviembre, un aumento intermensual del 209 % y del 248 % interanual, principalmente a Japón y Corea del Sur. De enero a noviembre, las exportaciones acumuladas de carbonato de litio de China alcanzaron las 4378 toneladas métricas, un aumento interanual del 36,6 %.

Todo lo anterior ocurre en medio de la controversia del acuerdo por el litio entre SQM-Codelco, donde la empresa ligada a Ponce Lerou ha perjudicado sistemáticamente a sus socio chino, Tianqi.

