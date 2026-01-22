China convierte sus fronteras en grandes vitrinas comerciales: abrirá tiendas libres de impuestos en 41 puertos de entrada

China da un nuevo paso para fortalecer su atractivo como destino de compras y turismo internacional. Las autoridades del gigante asiático anunciaron la apertura de tiendas libres de impuestos en 41 puertos de entrada al país, que incluyen aeropuertos internacionales, puertos marítimos y pasos fronterizos terrestres estratégicos. La medida busca facilitar el acceso de los viajeros extranjeros a productos exentos de impuestos desde el mismo momento de su ingreso al territorio chino.

El anuncio fue realizado este miércoles por cinco departamentos gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Hacienda, los cuales detallaron que estos establecimientos estarán ubicados dentro de las zonas restringidas de los puntos de entrada, permitiendo que los pasajeros internacionales que arriben a China puedan adquirir exclusivamente productos libres de impuestos antes de salir del área de control fronterizo.

Las tiendas estarán distribuidas a lo largo de todo el país, reforzando una red comercial orientada al turismo internacional y alineada con la estrategia del gobierno de estimular el consumo interno y dinamizar el sector del retail exento de impuestos. Según analistas del mercado, esta iniciativa contribuirá al crecimiento sostenido del comercio minorista, un sector clave para la reactivación económica y la modernización del consumo en China.

La medida se inscribe en una política más amplia de apertura y facilitación del turismo. En los últimos años, China ha ampliado los regímenes de entrada sin visado, al tiempo que ha optimizado los sistemas de reembolso de impuestos para turistas extranjeros al momento de abandonar el país, reduciendo trámites y tiempos de espera. Este conjunto de reformas apunta a mejorar la experiencia del visitante y a posicionar a China no solo como un destino cultural y natural de primer nivel, sino también como un hub global de compras.

Así, más allá de sus paisajes emblemáticos y su vasta herencia histórica, el consumo se consolida como un nuevo componente central del itinerario turístico en China, integrando comercio, turismo y política económica en una estrategia orientada a atraer viajeros y capital internacional.

Xinhua/ El Ciudadano