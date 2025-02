China, EE.UU. y Brasil impulsan histórico crecimiento de exportaciones chilenas

Mercados como China, Estados Unidos (EE.UU.) y Brasil impulsan el histórico crecimiento que registran las exportaciones chilenas.

ProChile dio a conocer las cifras de exportaciones no cobre no litio para enero 2025, con resultados récords que consolidan la tendencia de crecimiento y diversificación de la economía nacional, con un notable desempeño de los sectores agropecuario, manufacturas y forestal.

Según el informe publicado esta semana, durante el pirmer mes de 2025, las exportaciones totales del país fueron de US$ 9.668 millones, disminuyendo un -2,3% respecto al año anterior.

De acuerdo con las cifras de ProChile, las exportaciones de cobre durante el pasado mes se ubicaron en US$ 3.700 millones, representando una caída del -14,6% respecto al año anterior.

Por su parte, el litio experimentó otro mes con descenso alcanzando los US$ 211 millones con una importante disminución del -40,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, durante enero de 2025, las exportaciones de bienes no cobre no litio registraron un aumento sin precedentes de +11,3%, totalizando US$ 5.511 millones; mietras que el sector de servicios generó US$ 247 millones.

«En enero de 2025, las exportaciones de bienes y servicios no vinculados al cobre ni al litio alcanzaron un récord histórico de 5.757 millones de dólares, marcando un incremento del 10,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este resultado representa el mejor desempeño mensual registrado,

evidenciando la fortaleza y diversificación de la economía chilena, así como la evolución sostenida de distintos macrosectores en el comercio exterior», indicó la institución.

De acuerdo con el informe, el sector agropecuario lideró las exportaciones con US$ 2.719 millones, destacándose el aumento de los envíos de cerezas frescas (US$ 1.903 millones, +33,1%) y paltas frescas (US$ 39 millones, +146,5%). En el sector manufacturero, los productos químicos orgánicos lograron un crecimiento del 222,7%, alcanzando los US$ 92 millones.

En tanto, el sector forestal también mostró un crecimiento del 7,8%, con envíos que totalizaron US$ 566 millones. Además, en productos del mar, la jibia destacó con un alza significativa, alcanzando los US$ 22 millones, lo que representa un incremento del 1.939,6% respecto al año anterior.

China, EE.UU. y Brasil impulsan crecimiento de exportaciones

En cuanto a los mercados, según el reporte de ProChile, China se posicionó como el principal destino, con envíos por US$ 2.347 millones, lo que representa un crecimiento del 16,2% en comparación con enero de 2024. Le siguieron Estados Unidos (US$ 862 millones, +0,8%) y Brasil (US$ 239 millones, +4,8%).

La institución del Ministerio de Relaciones Exteriores que apoya la internacionalización de las empresas chilenas, también destacó el crecimiento registrado en Europa, con un aumento del 28,7% en los envíos hacia ese continente.

ProChile señaló que el sector de servicios continúa desempeñando un rol fundamental en la oferta exportadora del país, con US$ 247 millones en envíos gracias a la digitalización y la internacionalización de empresas que han contribuido a este desempeño.

«El mercado que tuvo el mejor rendimiento en el mes de enero fue Estados Unidos con US$ 56 millones; le sigue Colombia con US$ 21 millones y, en tercer lugar, se encuentra Reino Unido con US$ 14 millones», indicó.

Puedes revisar el informe completo en el siguiente link.