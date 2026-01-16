China mantuvo su posición como la mayor nación comercializadora de bienes en el mundo

El comercio exterior de China marcó una «firme expansión» en 2025 a pesar de las dificultades mundiales, por lo que el país mantuvo su posición como la mayor nación comercializadora de bienes del mundo, informó este jueves 15/1 la agencia Xinhua.

En el reporte se señala que en 2025, el valor del comercio exterior chino alcanzó 45,47 billones de yuanes (unos 6,48 billones de dólares), lo que representa un incremento interanual del 3,8 por ciento, según los datos publicados por la Administración General de Aduanas.

«Esto supone el noveno año consecutivo de crecimiento del comercio exterior de China desde 2017», apunta la nota.

Vista aérea tomada con un dron el 14 de enero de 2026 de una escena en una terminal de contenedores para el comercio exterior en el puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong, en el este de China. Foto de Xinhua/Yu Fangping.

El informe explica que las exportaciones crecieron un 6,1 por ciento interanual hasta situarse en 26,99 billones de yuanes en 2025, mientras que las importaciones aumentaron un 0,5 por ciento interanual, llegando a un récord de 18,48 billones de yuanes.

Lo anterior consolida el estatus de China como el segundo mercado importador más grande del mundo durante 17 años consecutivos, puntualizaron desde Xinhua.

En tanto, en una conferencia de prensa celebrada en Beijing este miércoles 14/1, Wang Jun, subdirector de la Administración General de Aduanas, afirmó que los logros de China en materia de comercio exterior en 2025 son «verdaderamente notables» pues han sido «arduamente conseguidos» en medio de los desafíos económicos globales.

Wang atribuyó el crecimiento estable del comercio exterior del país a tres impulsores principales: Las políticas de estabilización del Gobierno a favor del comercio, la liberación sostenida de la demanda de importaciones del vasto mercado nacional y un sofisticado sistema industrial que se adapta continuamente a las cambiantes necesidades del extranjero.

«Aunque el entorno externo al que se enfrenta el comercio exterior de China este año sigue siendo difícil y complejo, los fundamentos del comercio exterior del país permanecen sólidos, lo que aportará más certidumbre al desarrollo económico y comercial global», destacó Wang.

