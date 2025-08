China: Top 15 de empresas de baterías eléctricas 2025

Según ha revelado Polaris Energy Storage Network que conoció los datos publicados por la Alianza de Innovación de Baterías Automotrices de China para el período de enero a junio de 2025, las instalaciones acumuladas de baterías alcanzaron los 299,6 GWh, lo que representa un aumento interanual acumulado (YoY) del 47,3%.

La electromovilidad llegó para quedarse y la mejor prueba es el avance de unos de los corazones del sistema, sus baterías capaces de entregar electricidad acumulada.

Los 15 primeros clasificados en el primer semestre de 2025 (H1) fueron CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, Sunwoda, SVOLT Energy Technology, REPT Battero, Zenergy, LG New Energy, Jidian New Energy, INPAI Battery, DFD, CORNEX New Energy y Yuanhang Genlead.

En el primer semestre de 2025, CATL ocupó el primer lugar con un volumen total de instalación de 128,6 GWh, alcanzando una participación de mercado de hasta el 42,92% y experimentando un aumento del 37,8% en las instalaciones en comparación con el mismo período de 2024.

BYD ocupó el segundo lugar con un volumen de instalación de 70,37 GWh en el primer semestre del año, alcanzando una cuota de mercado del 23,49 %. Juntos, CATL y BYD representaron una cuota de mercado combinada del 66,41 %, dominando una parte significativa del mercado nacional de baterías de energía con una ventaja considerable.

CALB ocupó el tercer lugar con 19,47 GWh, Gotion High-tech el cuarto lugar con 15,48 GWh y EVE el quinto lugar con 12,21 GWh.

Yuanhang Genlead ha estado en la lista durante cinco meses consecutivos desde su inclusión en febrero de 2025.

