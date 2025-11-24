Colombia registra su mayor crecimiento económico del año con un alza del 3,6% en el tercer trimestre

Las actividades de administración pública, educación y salud fueron las principales impulsoras del avance económico, con una expansión conjunta del 8 %, aportando más de un punto porcentual al resultado total. También se registraron incrementos significativos en comercio, transporte y hotelería (5,6 %) y en la industria manufacturera (4,1 %).

La economía de Colombia mostró un importante repunte en el tercer trimestre de 2025 al crecer 3,6% frente al mismo periodo del año anterior, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esta cifra, la más alta del año, supera ampliamente el 2,0% registrado en 2024 y los desempeños de los dos primeros trimestres de 2025, cuando el PIB avanzó 2,6% y 2,1%, respectivamente.

Según El Ciudadano, socio de TV BRICS, el informe destaca que las actividades de administración pública, educación y salud fueron las principales impulsoras del avance económico, con una expansión conjunta del 8%, aportando más de un punto porcentual al resultado total. También se registraron incrementos significativos en comercio, transporte y hotelería (5,6%) y en la industria manufacturera (4,1%).

En términos de demanda, el consumo de los hogares volvió a ser el pilar del crecimiento al aumentar 5,7%, evidenciando una mayor capacidad y disposición de gasto por parte de las familias. La inversión, medida a través de la formación bruta de capital, creció 2,2%, lo que refleja una recuperación gradual de la confianza empresarial.

Entre enero y septiembre, el PIB colombiano acumula un crecimiento del 2,8% respecto al mismo periodo de 2024. El panorama se ve fortalecido por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que registró un aumento del 4,0% en septiembre, confirmando un ritmo ascendente de la actividad productiva mes a mes.

