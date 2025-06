Colusión delivery: FNE denuncia millonario acuerdo entre Pedidos Ya y Glovo para repartirse el mercado

La Fiscalía Nacional Económica (FNT) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión en contra de las plataformas de reparto Delivery Hero (matriz de Pedidos Ya) y Glovo.

La FNE acusa a ambas empresas de «haber celebrado y ejecutado un acuerdo de asignación de zonas de mercado que incluyó cuatro países», lo que motivó «la repentina salida de Glovo del mercado chileno en abril de 2019».

En su requerimiento solicitó que el TDLC aplique a ambas empresas una multa total, a beneficio fiscal, de 74 millones de dólares (US$), de los cuales US$ 55 millones corresponden a Delivery Hero y US$ 19 millones a Glovo.

«Estos montos consideran, entre otros factores, la gravedad de la conducta y el efecto disuasivo que debe tener la sanción, así como también la capacidad económica de los agentes económicos involucrados», explicó la Fiscalía Económica en un comunicado de prensa publicado en su sitio web.

Acuerdo millonario para repartirse el mercado

De acuerdo con la investigación desarrollada por la FNE, ambas empresas «materializaron esta colusión mediante la firma de cuatro contratos de transferencia de activos, todos ellos firmados el 26 de abril de 2019, a consecuencia de los cuales se produjo la salida de Glovo de Chile y de Egipto, y de Delivery Hero de Perú y Ecuador».

«Las empresas intercambiaron correos electrónicos en los cuales sus ejecutivos discutieron ajustes a los términos de tales contratos con el fin de no ser sometidos al escrutinio de las respectivas autoridades encargadas de proteger la libre competencia», explicó.

Según el organismo este «acuerdo anticompetitivo, enmarcado dentro de un proyecto denominado por las compañías como ‘Project Green’, contempló la inclusión de cláusulas de no competencia mediante las cuales se prohibió la participación de estas empresas en los mercados que cedieron a sus competidores durante un plazo de tres años, configurando esto, junto con otros elementos, un aspecto central para mantener en el tiempo el reparto de mercados que pactaron».



“Delivery Hero y Glovo llevaron a cabo un acuerdo internacional de reparto de mercados, que implicó que dejaran de competir en Chile”, afirmó el fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, subrayando que la salida de Glovo se produjo durante el período en que se encontraban vigentes en el país las restricciones a la movilidad asociadas a la pandemia de Covid-19, «en que los servicios de delivery adquirieron una inédita relevancia».

La FNE advirtió que la salida de Glovo del mercado chileno redujo la presión competitiva en los servicios comunes de delivery que prestaban las cuatro empresas que participaban en él —PedidosYa, Uber Eats, Rappi y la propia Glovo—, y además, afectó las opciones que tenían los consumidores para acceder a otros servicios, tales como el de courier, una línea de negocio que caracterizaba a Glovo.

El requerimiento ante el Tribunal señala que el mercado de las plataformas de delivery ha tenido un crecimiento exponencial. Según datos públicos disponibles citados por la FNE, los ingresos de este sector cuadruplicaron su tamaño entre 2018 y 2023, pasando de US$ 210 millones a US$ 800 millones anual

La acción judicial se enmarca en una estrategia más amplia de la FNE para intensificar la fiscalización de los mercados digitales, los cuales de acuerdo con el fiscal Grunber tienen un rol cada vez más central en la economía moderna.

“Continuaremos defendiendo la libre competencia en estos sectores clave, para resguardar la innovación y el dinamismo que los caracterizan”, aseguró.

Multa millonaria 6 años después de denuncia presentada por Jackson y Fuenzalida

A través de sus redes sociales, el exdiputado Giorgio Jackson recordó que en julio de 2019 presentó, junto con el también entonces parlamentario, Gonzalo Fuenzalida, presentaron ante la FNE una denuncia formal por posible repartición geográfica de mercado entre las empresas Delivery Hero SE y su filial PedidosYa Chile y a GlovoApp Chile, luego del que esta última aplicación hubiera cesado sus actividades en el país a finales de abril de ese año.

«Casi 6 años después de denuncia presentada junto a Gonzalo Fuenzalida la FNE pide multa de casi 76 millones de dólares contra Delivery Hero, matriz de Pedidos Ya, por afectar la libre competencia a través del reparto de mercado», señaló.

En la denuncia, ingresaron dos imputaciones: la aparente configuración de una repartición geográfica de mercado entre Delivery Hero y Glovo, que explicaría la salida de este último del país; y la posible infracción del deber de informar la participación minoritaria que Delivery Hero tendría en sus competidores, dada su participación en Glovo (15%) y Rappi (19,5%).

En aquella ocasión Jackson advirtió que esta situación afectaba “a todos los actores involucrados: a las empresas competidoras de aplicaciones de reparto; a las comercios y pymes que establecieron alianzas y contratos con Glovo; y finalmente a los repartidores, que además no tienen contrato”.

Además, hizo hincapié en las pequeñas y medianas empresas en calidad de comercio asociado con la aplicación, y en la situación de los cerca de 2.000 repartidores de Glovo que unilateralmente fueron cesados por la app Glovo, lo cual señaló evidenciaba la falta de certeza contractual que tienen con las aplicaciones.