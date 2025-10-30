Desempleo en 8,5%: segunda baja consecutiva, pero la informalidad llega a 26,2% y mujeres quedan en 9,1%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) correspondiente al trimestre julio – septiembre de 2025 (JAS 2025), revelando que la tasa desocupación bajó a 8,5%.

De este modo, la cifra cayó 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, y es la segunda baja consecutiva tras el resultado del trimestre junio–agosto cuando el desempleo se ubicó en 8,6%, registrando una disminución de 0,3 pp.

Según el estudio, el resultado del trimestre julio – septiembre se vio influenciado por el alza de la fuerza de trabajo (1,2%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%).

En paralelo, la cifra de personas desocupadas se redujo en 1,3%, incidida exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), debido a que quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.

En comparación con el mismo período del año anterior, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,6%, lo que supone un incremento de 0,2 pp. y 0,3 pp., en cada caso. Por su parte, la población fuera de la fuerza de trabajo se expandió 0,4%, influida por las personas inactivas habituales (0,5%) e iniciadoras (27,6%).

Desempleo femenino en 9,1%

De acuerdo con los datos de la ENE, en las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,1%, lo que supone una baja de aumentando 0,1 pp. en el período, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,4% registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas disminuyeron 0,2%, incididas únicamente por las cesantes (-0,4%).

«Las tasas de participación y ocupación se situaron en 52,8% y 48,0%, incrementándose 0,2 pp. y 0,3 pp. en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo crecieron 0,5%, influidas por las iniciadoras e inactivas potencialmente activas», señaló el INE en un comunicado de prensa.

En el caso de los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, lo que equivale una reducción de 0,3 pp. en un año, a raíz del alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,5% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados descendieron 2,1%.

«Las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,4% y 65,7%, expandiéndose 0,1 pp. y 0,4 pp., en cada caso. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 0,3%, influidos por los inactivos habituales e iniciadores», indicó el organismo.

Ocupación e informalidad

El informe destaca un crecimiento en el número total de personas con trabajo. «En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,5%, incidida tanto por los hombres (1,5%) como por las mujeres (1,4%)», planteó.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada estuvo influida por información y comunicaciones (21,3%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,4%); en tanto que, por categoría ocupacional, el incremento se observó en personas asalariadas formales (0,9%) y personas asalariadas informales (3,7%).

Por su parte, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,8 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,4%, incididas tanto por los hombres (-2,3%) como por las mujeres (-0,4%).», señaló en el reporte.

Los sectores que más empujaron la caída de la informalidad fueron comercio (-5,1%) e industria manufacturera (-4,8%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-5,1%) y asalariadas públicas (-8,1%).

Disminuye la desocupación en la RM

Uno de los datos más relevantes del reporte es el desempeño de la Región Metropolitana, que concentra la mayor cantidad de población y actividad económica del país. Aquí, la tasa de desocupación del trimestre julio – septiembre de 2025 alcanzó un 8,8%, experimentando un descenso de 0,3 pp. en doce meses.

En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 1,2%, incidida principalmente, según sector económico, por información y comunicaciones (30,8%), industria manufacturera (8,2%) y servicios administrativos (17,4%).

Te invitamos a revisar las principales cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), correspondiente al trimestre julio – septiembre de 2025, en nuestro resumen “ENE en un minuto”.



Más información en https://t.co/uYdTOO20lW pic.twitter.com/QoOQkEjHcj — INE Chile (@INE_Chile) October 29, 2025

Otros indicadores relevantes

El informe también incluye datos sobre:

Estacionalidad: La tasa de desocupación ajustada estacionalmente, que elimina factores exógenos, se situó en 8,4%, sin mostrar alguna variación con respecto al trimestre móvil anterior.

Horas de Trabajo: El volumen total de horas trabajadas aumentó 2,2%, y el promedio de horas trabajadas por persona creció 0,7%, llegando a 36,4 horas semanales (hombres: 38,5; mujeres: 33,6).

La tasa que combina desocupación y fuerza de trabajo potencial (personas que quieren trabajar pero no buscan activamente) alcanzó un 16,5%, con una brecha de género de 5,1 pp. (hombres: 14,2%; mujeres: 19,3%).

En este enlace puedes acceder al Boletín ENE correspondiente al trimestre móvil julio – septiembre de 2025.