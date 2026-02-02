Diciembre con números verdes: Imacec crece 1,7% impulsado por servicios y comercio

El aumento del Imacec en diciembre con respecto al mes precedente se explicó por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería.

El último mes de 2025 cerró con una señal positiva para la economía chilena, marcando números verdes. Según la información preliminar publicada por el Banco Central, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre registró un crecimiento de 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este resultado, que se alinea con las expectativas del mercado, estuvo liderado por el dinamismo del sector servicios y, en especial, por un vigoroso desempeño del comercio, logrando compensar parcialmente una reducción a en la producción minera.

El análisis de la serie desestacionalizada, que elimina los efectos de calendario y estacionalidad para observar mejor la tendencia ciclo, refuerza la lectura de una recuperación en curso.

En este sentido, el Imacec ajustado por factores estacionales aumentó un 0,6% respecto de noviembre de 2025, acumulando un crecimiento de 1,3% en los últimos doce meses.

Cabe destacar que diciembre de 2025 contó con la misma cantidad de días hábiles que el mismo mes de 2024, lo que permite una comparación anual más nítida.

Producción de bienes: un panorama dual

La lectura del Imacec revela una marcada dualidad dentro de la producción de bienes. En términos generales, este sector registró una contracción anual de 0,9%. Sin embargo, este resultado negativo se explica exclusivamente por lacaída en la minería, la cual se desplomó un 8,1% interanual, arrastrada principalmente por una menor producción de cobre.

Este desempeño negativo restó 0,8 puntos porcentuales al crecimiento total del Imacec.

No obstante, este impacto fue contrarrestado por el comportamiento positivo de otras actividades. El segmento del «resto de bienes» creció un 2,3% anual, destacando el desempeño de la actividad agropecuario-silvícola.

Por su parte, la industria manufacturera también aportó al crecimiento con un aumento del 2,0%, impulsada fundamentalmente por la elaboración de alimentos. Al observar la serie desestacionalizada mensual, la producción de bienes en su conjunto anotó un alza de 0,8%, explicada principalmente por el dinamismo del «resto de bienes», que creció 2,0% respecto al mes anterior.

Comercio y servicios: los motores del crecimiento

Los impulsores del resultado de diciembre fueron, sin duda, el comercio y los servicios. La actividad comercial experimentó un crecimiento del 6,6% en términos interanuales. Este resultado fue amplio, abarcando todos sus componentes.

Según el informe, «destacó el crecimiento del comercio mayorista, que fue impulsado por las ventas de alimentos y maquinaria y equipos».

Además, el comercio automotor mostró un buen desempeño gracias a mayores ventas de vehículos, mientras que en el comercio minorista «destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online». En la serie desestacionalizada mensual, el comercio avanzó un 2,3%.

Por otro lado, el sector servicios, el de mayor peso en la economía, experimentó un crecimiento del 2,2% anual, el cual «se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud.

En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al crecimiento de la agrupación». En el cómputo desestacionalizado mensual, los servicios crecieron un 0,2%, determinado por el dinamismo de los servicios de transporte.

Perspectiva alentadora en el Imacec no minero

La divergencia entre la minería y el resto de la economía queda aún más clara al analizar el Imacec no minero, que excluye la volatilidad del sector cuprífero.

Este indicador, considerado un mejor termómetro de la actividad interna, presentó un crecimiento anual mucho más amplio, alcanzando un 3,0%. Además, en términos desestacionalizados, creció un 0,8% respecto a noviembre y un 2,5% en doce meses, lo que sugiere que el núcleo de la economía chilena mantiene un ritmo de expansión moderado pero sostenido.

Los impuestos sobre los productos, otro componente del indicador, también contribuyeron positivamente al crecimiento con un aumento del 3,5% anual.

El Banco Central recordó que, de acuerdo con su calendario de difusión, «la estimación del PIB para el año 2025, así como las revisiones al primer, segundo y tercer trimestre, serán difundidas el próximo miércoles 18 de marzo».

La cifra de diciembre, por lo tanto, ofrece el último vistazo a la actividad mensual antes de conocer el resultado agregado del año, dejando sobre la mesa un cierre con luces verdes.