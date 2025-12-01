Imacec sube 2,2% en octubre: comercio salta 8,1% y la actividad no minera avanza 2,6%

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró un crecimiento de 2,2% en octubre de 2025 respecto a igual mes del año anterior, según la información preliminar entregada este lunes por el Banco Central. El dato refleja una recuperación significativa, explicada principalmente por el buen desempeño del comercio y los servicios.

La serie desestacionalizada –que elimina efectos estacionales y de calendario– aumentó 0,7% respecto a septiembre de 2025 y acumula un avance de 2,5% en doce meses. Un dato relevante es que octubre de este año tuvo la misma cantidad de días hábiles que el mismo mes de 2024, lo que permite una comparación directa.

El núcleo de la actividad interna mostró fortaleza: el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%. En su versión desestacionalizada, este agregado aumentó 0,6% mensual y 3,0% en doce meses, superando la tasa general y señalando un impulso más robusto desde los sectores internos.

Comercio salta 8,1%

El resultado más destacado provino del sector comercio, que presentó un aumento de 8,1% en términos anuales. Según el informe del Banco Central, «todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista y minorista».

«El primero fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos. En tanto, en el comercio minorista crecieron las ventas en grandes tiendas y en establecimientos especializados de vestuario. Por su parte, en el comercio automotor se registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones», indicó el ente financiero.

No obstante, el dato ajustado por estacionalidad sugiere una moderación en el ritmo mensual, con un leve crecimiento de 0,1%, impulsado por el minorista y con un arrastre negativo del mayorista.

Servicios y producción de bienes: Resultados mixtos

El sector servicios continuó su expansión, con un aumento de 2,5% en términos anuales. El informe detalla que este «resultado se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al alza de la agrupación». Ajustado por estacionalidad, los servicios crecieron 0,7% mensual.

Por el contrario, la producción de bienes cayó 0,2% interanual, arrastrada por la minería y el rubro «resto de bienes».

«La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica», precisa el documento. El único componente positivo en este grupo fue la industria manufacturera, que creció gracias a «la mayor elaboración de alimentos».

En cifras desestacionalizadas, sin embargo, la producción de bienes repuntó 0,8% mensual, explicado por la minería y la industria.

El Imacec es la principal aproximación mensual del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y su variación interanual es un termómetro clave de la salud económica. El crecimiento de octubre, liderado por el consumo interno a través del comercio y respaldado por servicios, indica una demanda doméstica resiliente.

A continuación puedes ver el informe completo del Banco Central: