Oro y plata alcanzan precio histórico no visto desde 1979. ¿Cómo será el 2026?

Una tormenta perfecta de factores geopolíticos, monetarios y de demanda impulsa los precios a niveles no vistos desde 1979, con perspectiva de mayor alza en el medio plazo.

En un año financiero marcado por la volatilidad y la búsqueda de refugios seguros, el oro ha coronado un 2025 espectacular con un cierre histórico. El metal precioso por excelencia terminó este viernes a 4.545 dólares por onza, tras una subida anual del 70,5%, firmando su mejor ejercicio desde 1979. No está solo: la plata, con un rendimiento aún más explosivo, y el platino, que registra su mejor año de la historia, completan un panorama dorado para los metales. Los analistas sostienen que este no es un techo, sino una base para nuevas alzas hacia 2026.

La Tormenta Perfecta de los Catalizadores

El ascenso meteórico no es casual. Se ha nutrido de un cóctel de factores que convergen con fuerza inusual:

Política Monetaria y el Dólar: Las bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. y la consiguiente caída del dólar han sido un impulso fundamental. El oro, cotizado en dólares, se abarata para inversores con otras divisas, mientras que los rendimientos de los bonos, su competidor como activo seguro, pierden atractivo. Incertidumbre Geopolítica y Política: La era de tensiones globales no cede. Los conflictos armados, la rivalidad entre potencias y, en particular, la incertidumbre que genera la perspectiva de un nuevo gobierno de Donald Trump en el mercado, han disparado la demanda de cobertura. «El oro es el activo de elección en tiempos de miedo sistémico», señalan los analistas. Demanda Institucional Sostenida: Los bancos centrales (especialmente los de China, India y países emergentes) han mantenido un ritmo de compras vigoroso, diversificando sus reservas lejos del dólar. Esta demanda «estructural» proporciona un piso firme a los precios. Fuerte Apoyo desde Asia: La demanda física, tanto para inversión como para joyería en China, India y el Sudeste Asiático, se ha mantenido resiliente, absorbiendo la oferta del mercado.

Un Cambio de Paradigma en las Carteras

El fenómeno más significativo, según gestores de inversión, es el cambio de rol del oro en las carteras institucionales. Ya no se ve solo como un «seguro» temporal o un activo de diversificación, sino como un componente estructural para mejorar la rentabilidad.

«Sus características contrastadas como estabilizador probado significan que puede añadir resiliencia sin diluir los objetivos de rentabilidad a largo plazo» . Las grandes firmas de inversión han reconfigurado sus asignaciones de activos, otorgando al metal amarillo un espacio permanente y más amplio.

Efecto Arrastre en la Plata y el Platino

El tsunami dorado ha levantado todas las barcas del sector. La plata, con su doble condición de metal precioso e industrial (clave para la transición energética), se ha disparado. El platino, por su parte, rubricó su mejor ejercicio de siempre, con un alza del 160%, hasta los 2.428 dólares la onza.

«La producción de platino es muy limitada, pero se ha beneficiado especialmente del renovado interés de los joyeros, tras el fuerte aumento del precio del oro», explica Benjamin Louvet, director del área de gestión de materias primas de Ofi Invest AM. Los consumidores y fabricantes buscan alternativas, creando una presión alcista adicional.

Perspectivas 2026: ¿Hacia Dónde Van?

El consenso entre los expertos es que el cóctel de catalizadores se mantendrá en el medio plazo. La desaceleración global, la expectativa de más recortes de tipos, la persistencia de la inestabilidad política y las continuas compras de bancos centrales apuntalan la tendencia.

Si bien correcciones técnicas son siempre posibles tras una subida tan vertiginosa, la configuración del mercado sugiere que los récords de 2025 podrían ser solo un escalón en una escalada de más largo aliento. El oro, la plata y el platino han demostrado, una vez más, su poder como faros en la niebla de la incertidumbre económica mundial. El viaje, según todos los indicios, no ha terminado.