Se dispara el “sueldo de Chile”: el cobre marca nuevo máximo y cruza la barrera de US$6

“El sueldo de Chile” abrió el año 2026 disparándose, ya que en la jornada de este martes 6 de enero el precio del cobre marcó un nuevo máximo, al cruzar la barrera de los US$ 6,00, ante un escenario en donde la demanda supera la oferta.

Así lo destacaron desde el mercado de futuros de Nueva York (COMEX), donde el valor de la libra del metal logró superar esta cifra, un rango que, más que un hito psicológico, expone la prima que está pagando Estados Unidos por asegurar disponibilidad inmediata.

El panorama fue idéntico en el mercado spot de la Bolsa de Metales de Londres (LME), donde la tonelada rompió finalmente los US$ 13.000, alcanzando un pico de US$ 13.269.

El salto del cobre en este mercado responde a la percepción de escasez transitoria y a la fragilidad operativa en grandes yacimientos, con reportes que han vuelto a poner en el radar interrupciones por conflictos laborales y contingencias en minas clave

De acuerdo a los datos oficiales de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la libra del metal rojo se ubicó en US$ 6,02 —al cierre de la LME—lo que supone un alza de 2,99%, estableciendo así un nuevo máximo histórico nominal.

Con este resultado, el precio promedio de la libra se disparó hasta los US$ 5,85 en los seis primeros día se este 2026, cifra superior a los US$ 3,97 que promediaba en el mismo periodo del año pasado.

Impacten el tipo de cambio

El vigor del principal producto de exportación nacional tuvo un efecto inmediato y potente en el mercado cambiario local. El dólar logró romper una vez más el soporte de los $900, y al cierre de esta edición, la divisa estadounidense se transaba en $896, un nivel mínimo no visto desde mayo de 2024.

Vientos favorables para las arcas fiscales

El formidable desempeño del metal rojo significa, en el corto plazo, solo buenas noticias para el fisco, debido a los excedentes que entrega Codelco al Estado y a los mayores impuestos que deben cancelar las grandes mineras privadas.

Sin embargo, los analistas urgen a mirar más allá del ciclo alcista. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, contextualizó, al recordar que “ por ejemplo, Escondida reporta más por impuestos que Codelco por ingreso bruto. Pero también hay un detalle que no es menor y es la dependencia que tenemos como país del metal rojo. Entonces, cuando el ciclo de precios cambia, la volatilidad puede generar un efecto rebote y empeorar las arcas fiscales muy bruscamente”, consignó La Tercera

Oferta bajo presión y demanda estructural

El actual repunte responde a una combinación de factores. Por el lado de la oferta, existen restricciones estructurales a nivel global, inventarios disminuidos y nuevos choques operativos.

Esta semana, el escenario se complicó a raíz de e la huelga iniciada en Mantoverde, la faena cuprífera de Capstone Copper en Chile, que en 2024 produjo 57.700 toneladas métricas. A ello se suma el anuncio de la china Tongling Nonferrous Metals Group, que el pasado domingo reconoció que existe un retraso en la puesta en marcha de la segunda fase de su mina ecuatoriana, lo que también encendió la alertas sobre la disponibilidad del metal.

Por el lado de la demanda, la transición energética, la electromovilidad y el mayor uso tecnológico continúan sustentando un piso firme de consumo, pese a algunas señales de enfriamiento en el principal comprador global. De acuerdo a la agencia Reuters, los altos precios han reducido las compras por parte de China. La prima del cobre Yangshan (SMM-CUYP-CN), un indicador clave del apetito de los consumidores del gigante asiático por el cobre importado, se redujo a US$ 43 la tonelada el lunes, frente a los más de US$ 50 que registró al cierre de 2025.

Expectativas de Cochilco

El mayor precio spot convive con proyecciones promedio más conservadoras sobre el «sueldo de Chile» por parte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), , que ha estimado para 2026 un precio promedio inferior al nivel que hoy se registra en los mercados internacionales.

Cabe recordar que en noviembre pasado, la ministra de Minería, Aurora Williams; junto con la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, dieron conocer el informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, que incluyó proyecciones de precio, demanda y oferta del metal para 2025 y 2026.

En la ocasión, Williams destacó que la comisión había elevado su proyección de precio promedio del cobre a US$ 4,55 la libra para 2026, el cual supera el monto previsto en el informe anterior en el que se estimaba una cotización de US$ 4,3 la libra.

Cochilco proyecta precio promedio del cobre de US$4,45 la libra en 2025 y US$4,55 en 2026, los niveles anuales más altos de la historia reciente. (Imagen: Informe de tendencias del mercado del cobre: Comisión Chilena del Cobre).

“Estos ajustes al alza en la proyección de precio del cobre para este y el próximo año se deben a que hay una menor oferta de cobre en el mercado, a expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, a un dólar con tendencia a la depreciación y a la persistente incertidumbre geopolítica y comercial”, explicó la secretaria de Estado.

Por su parte, Rodríguez planteó que para el año 2026 ss avizoraba un déficit en el mercado mundial de cobre de 165 mil toneladas, ya que la oferta del metal crecería solo 1,4%, mientras que el consumo lo haría en torno a 2,1%, en un escenario además de menor disponibilidad de chatarra.