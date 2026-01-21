SEC Los Ríos formula cargos a SAESA por falta de mantención en redes de sector costero de Valdivia

Dirección Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles llegó a la conclusión que empresa eléctrica no realizó las labores de mantención adecuadas de sus redes de media tensión.

SEC Los Ríos formula cargos a SAESA por falta de mantención en redes de sector costero de Valdivia
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Dirección Regional Los Ríos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, confirmó, esta mañana, que ha formulado cargos a la empresa SAESA por incumplir la normativa eléctrica, específicamente, los aspectos relacionados con la mantención de sus instalaciones, esto es la zona costera de Valdivia.

Desde el organismo fiscalizador señalaron que tras una exhaustiva investigación, que incluyó varias visitas a terreno, se pudo constatar que SAESA incumplió con su obligación de mantener en buen estado sus redes de media tensión y también incumplimiento de las labores de poda y despeje de ramas de árboles en zonas de franjas de seguridad.

Estos incumplimientos habrían tenido como consecuencia una serie de cortes de suministro eléctrico que afectaron a vecinos de la zona costera de la capital regional, razón por la cual ahora se expone la empresa a la aplicación de multas en su contra por parte de la SEC.

DIRECTOR REGIONAL

El Director Regional de SEC Los Ríos, Osmán Obreque, explicó que “la normativa es clara al señalar que las empresas eléctricas son las llamadas a mantener en buen estado sus redes y despejadas de elementos que puedan caer sobre ellas. En este caso, pudimos comprobar incumplimientos por parte de SAESA, los que deben ser sancionados, según lo indica la normativa eléctrica vigente”.

El Director Regional añadió que ahora la empresa tiene un plazo formal de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante la misma SEC, donde serán evaluados, a fin de confirmar o descartar los cargos ya formulados a la distribuidora eléctrica.

Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.

$1.990 CLP / Mes
$4.990 CLP / Mes
$10.990 CLP / Mes
$21.990 CLP / Mes
$54.990 CLP / Mes
$109.990 CLP / Mes
  • Puedes cancelar en cualquier momento
  • Se te creará una cuenta en Pasaporte Ciudadano con acceso a múltiples sitios de la Comunidad Ciudadana
  • Obtendrás acceso a versión ligera y sin anuncios de elciudadano.com
  • Suscripción a newsletters El Ciudadano (pronto)
  • Guarda tus artículos favoritos para leerlos más tarde
  • Acceso a versión PDF
  • Invitación a sala de debate con equipo editorial
  • Obtén en tu hogar una colección de ediciones impresas de El Ciudadano
Obtén tu pasaporte

Relacionados

El Ciudadano

Comunidades del Wadalafken acusan de racismo e irregularidades a Comisión de Borde Costero de Los Ríos

Hace 4 días
El Ciudadano

Luces navideñas “truchas”: 11 de 16 guirnaldas no cumplen norma y advierten riesgo de incendio y shock eléctrico

Hace 1 mes
El Ciudadano

En medio del “error metodológico”: Corte ordena a Enel refacturar cobros excesivos y acatar a la SEC

Hace 3 meses
El Ciudadano

Por graves irregularidades en el proceso de facturación, SERNAC exige a CGE compensaciones a clientes de O'Higgins y Maule

Hace 3 meses
El Ciudadano

Cóndores andinos chocan con la “energía limpia”: SMA sanciona a parque eólico La Estrella por graves incumplimientos

Hace 2 meses
El Ciudadano

Diputado Celedón cuestionó autorización de Fiscalía para realizar 'mantención' a buque Cobra sin tener todavía ningún formalizado: "¿Por qué este trato preferente a la empresa?"

Hace 3 meses
El Ciudadano

La negación disfrazada de pragmatismo político

Hace 2 meses
El Ciudadano

8 años, 3 gobiernos inflando la luz: la SEC —no la CNE— detectó el “error metodológico”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Comunidades de Wadalafken presentaron propuesta de compatibilización en Comité Técnico de la CRUBC Los Ríos

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano