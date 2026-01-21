SEC Los Ríos formula cargos a SAESA por falta de mantención en redes de sector costero de Valdivia

La Dirección Regional Los Ríos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, confirmó, esta mañana, que ha formulado cargos a la empresa SAESA por incumplir la normativa eléctrica, específicamente, los aspectos relacionados con la mantención de sus instalaciones, esto es la zona costera de Valdivia.

Desde el organismo fiscalizador señalaron que tras una exhaustiva investigación, que incluyó varias visitas a terreno, se pudo constatar que SAESA incumplió con su obligación de mantener en buen estado sus redes de media tensión y también incumplimiento de las labores de poda y despeje de ramas de árboles en zonas de franjas de seguridad.

Estos incumplimientos habrían tenido como consecuencia una serie de cortes de suministro eléctrico que afectaron a vecinos de la zona costera de la capital regional, razón por la cual ahora se expone la empresa a la aplicación de multas en su contra por parte de la SEC.

DIRECTOR REGIONAL

El Director Regional de SEC Los Ríos, Osmán Obreque, explicó que “la normativa es clara al señalar que las empresas eléctricas son las llamadas a mantener en buen estado sus redes y despejadas de elementos que puedan caer sobre ellas. En este caso, pudimos comprobar incumplimientos por parte de SAESA, los que deben ser sancionados, según lo indica la normativa eléctrica vigente”.

El Director Regional añadió que ahora la empresa tiene un plazo formal de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante la misma SEC, donde serán evaluados, a fin de confirmar o descartar los cargos ya formulados a la distribuidora eléctrica.

