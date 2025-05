“No educa quien discrimina”: Asistentes de la educación repudian insultos del rector del INBA a estudiantes con TEA

Asistentes de la educación expresaron su repudio a los insultos del rector interino del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, hacia estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La controversia surgió después de que se filtrara un audio en el que Saavedra calificó a estos alumnos de manera despectiva y planteó que podrían impedir que el colegio recupere su excelencia académica.

En el registro, compartido por la concejala comunista Dafne Concha, se escucha al rector del INBA señalar: “Parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA; o sea, no tienes ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna”.

Este audio está circulando en redes. Si esto es así es de toda gravedad!!

Alcalde @desbordes @Muni_Stgo por favor, aclare esta situación, pues si así fuera sería insostenible la continuidad del Sr.Saavedra a la cabeza del #INBA.

Quién responde por la integridad de la comunidad? pic.twitter.com/POccZJ4eVJ — Dafne Concha Ferrando 🇨🇱 #PalestinaLibre (@DafneConchaF) May 3, 2025

Luego de conocerse este mensaje, la concejala expresó que “sería impresentable que el alcalde Mario Desbordes (RN) no le solicitara la renuncia”.

Pese al revuelo político y al rechazo transversal que generaron estas declaraciones, el jefe comunal descartó una eventual remoción inmediata de Saavedra.

“Los alumnos que están en el espectro autista pueden ser estupendos alumnos, brillantes alumnos. Por lo tanto, no creo que eso afecte a la excelencia”, señaló el edil.

“No educa quien discrimina”

Desde la Asociación Gremial de Profesionales No Docentes de Educación (Apronde) reaccionaron a esta polémica planteando que Chile no puede dar un paso atrás en el camino de la inclusión y el respeto.

A través de un comunicado, las y los asistentes de educación que se desempeñan en los diferentes establecimientos educacionales de la comuna de Santiago manifestaron su repudio a la forma en que el rector del INBA se refirió a los estudiantes con TEA de la institución que dirige.

En el texto, destacaron que la educación es un derecho y el acceso a ella para niños, niñas y adolescentes debe ser garantizado por el Estado.

Asimismo, indicaron que» la inclusión debes darse en parámetros dignos y estándares que permitan que el proceso formativo en las aulas sea beneficioso para todos y todas quienes componen la comunidad escolar».

Los asistentes señalaron que como trabajadores del sector educativo, son testigos de la falta de recursos y la escasa preparación para la atención de estudiantes con necesidades educativas diferentes en los establecimientos públicos; «desde las precarias condiciones laborales, falta de capacitación, asignación mínima de horas profesionales, entre otros, que dificultan esta labor».

Sin embargo, destacaron que están convencidos de que parte de educar «es aceptar y valorar las diferencias en todos los ámbitos del ser humano».

Por tal motivo, plantearon que las palabras del rector del INBA, Gonzalo Saavedra, hacia los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), «no solo son inapropiadas sino que constituyen una amenaza para el acceso a una educación de calidad, ya que su labor implica generar las estrategias para que ello se logre».

En el comunicado, expresaron su total solidaridad al equipo pie que trabaja arduamente en el INBA para instalar el respeto y la dignidad que todo niño, niña y adolescente merece al educarse.

A la par, manifestaron su respaldo a las familias de estudiantes con TEA, «quienes deben asumir con todas las implicancias el diagnóstico de sus hijos e hijas y que ahora son revictimizadas por el trato perjuicioso, prejuicioso y discriminatorio de quien accedió al servicio público como autoridad de un establecimiento educacional».

Saavedra asumió el cargo de forma interina tras la suspensión de la rectora titular María Alejandra Benavides, quien se encuentra formalizada por su vinculación con un incidente de explosión en el establecimiento educativo.

Apoderados del INBA exigen renuncia del rector

Cabe señalar que durante esta jornada un grupo de apoderados del INBA protestaron en las afueras del establecimiento educativo para exigir la renuncia del rector interino, y anunciaron que reunirán firmas para presentar denuncias por sus dichos ante la Superintendencia de Educación y el Departamento de Educación Municipal de Santiago.

De acuerdo con los apoderados, la gestión de Gonzalo Saavedra ha estado marcada por faltas de respeto tanto a los estudiantes como a los apoderados y personal del recinto.

“No queremos al rector acá, esa es nuestra solución, sabemos quién es y en su antigua administración no lo hizo bien, no tiene una buena administración, no tiene un buen trato”, afirmaron, según consignó CNN Chile.

262728293031