Ariel Mateluna: “Jeannette Jara es la única candidata capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas y lograr acuerdos que beneficien al pueblo”

En entrevista con El Ciudadano, el protagonista de la icónica película nacional Machuca, entregó su mirada sobre las culturas, las infancias y el actual momento político que atraviesa el país.

EC: Ariel, este año se cumplen 21 años del estreno de una de las películas más importantes en la historia del cine nacional. A dos décadas de esto, ¿a qué atribuyes el éxito de Machuca?

AM: Son varias cosas que se dieron en realidad. Hay que recordar que en 2004 estaba reciente la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado, y en esa época se impuso un relato distinto al de ahora, uno donde la derecha tenía más vergüenza y pudor por los crímenes que cometieron y avalaron, cuestión que en 2023 perdieron por completo. Otro elemento importante, es que la película hace una radiografía brutal del Chile del siglo XX; la desigualdad que la Unidad Popular quiso combatir.

Hoy, a más de 50 años de los hechos que muestra Machuca, vemos una derecha igual de nefasta, que impide cada avance en materia de derechos sociales para los sectores más empobrecidos por el sistema político y económico que impusieron a sangre y fuego.

EC: En los últimos años, has participado en varios proyectos de cine, teatro y televisión vinculados con la memoria, la historia popular y los derechos humanos.

AM: Sí, justamente esa es la línea que he buscado trabajar. Se dice que nuestro país tiene mala memoria, pero no es así; lo que tiene es una derecha que tiene secuestrada la información. La concentración de los medios de comunicación en unas cuantas empresas, todas vinculadas a los intereses económicos del gran empresariado, le hace mucho daño a la democracia. Los mismos que financiaron el golpe de Estado contra Allende el 73 son los que voltearon a punta de mentiras el proceso constituyente que buscaba terminar con la constitución de la dictadura por una que garantice un Estado social y democrático de derechos, que reconozca a las primeras naciones, una que iba a emparejar la cancha a los niños y niñas.

Por esto me gusta trabajar en proyectos de memoria, porque ahí está la disputa cultural contra la derecha asesina y criminal.

EC: Este fin de semana habrá elecciones primarias presidenciales, y en esa dimensión, se te ha visto muy activo en el proceso.

Lo primero que quiero decir, es que a los jóvenes de los sectores populares, la política sí nos importa. Yo he vivido siempre entre Recoleta e Independencia, mi familia es de acá. Desde este lugar construyo mi identidad; mis amistades, afectos y cariños. Por mi trabajo, que es público, siempre he estado a disposición de ayudar en lo que pueda. Me han invitado a muchos lugares de Chile a conversar con niños y jóvenes sobre sus derechos, y sobre cómo las culturas pueden ser un camino para salir adelante.

Ahora, sobre las elecciones de este año, tengo la convicción de que Jeannette Jara es la única candidata capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas y lograr acuerdos que beneficien al pueblo.