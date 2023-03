Helmo Leiva, presidente del sindicato de SQM Salar: SQM corrompe y genera prácticas antisindicales

Helmo Leiva, ha trabajado 21 años para SQM y denuncia prácticas antisindicales al interior de la empresa clave en la explotación del litio en Chile.

Helmo Leiva es también el presidente del sindicato SQM Salar que agrupa a 1800 trabajadores, entre la planta procesadora de litio “El Carmen” y la extractiva del Salar de Atacama.

Hoy el sindicato que lidera, está bajo amenaza, cuando faltan pocos días para el proceso de negociación colectiva que ha sido adelantado por la empresa.

El ex presidente del sindicato SQM Salar, Claudio Castillo, a quien Leiva denuncia por tener empresas personales funcionando al interior de SQM Salar, estaría trabajando codo a codo con la gerencia de SQM para formar un sindicato paralelo y debilitar el poder sindical de Leiva.

Leiva dice que el cree en la libertad para crear nuevos sindicatos, pero hay que ver cómo se origina estos, pues está prohibido por ley que las empresas tomen parte en la creación de sindicatos.

En SQM existen más de 20 sindicatos, que dividen la negociación de los trabajadores y que se han formado por la existencia del multirut al interior de las empresas.

Finalmente Leiva expresa “En cuanto a la Empresa Nacional de Litio es una gran oportunidad para el Estado, pero la pregunta es con quién va a trabajar el Estado” , el dirigente sindical cree que la ENL debiese proyectarse sobre el Salar de Atacama, pues es el salar con más litio y lo que debe haber es una licitación transparente para el Salar de Atacama donde SQM puede competir y hasta ganar.

Por Bruno Sommer

-¿Cómo está hoy en día la relación trabajadores-SQM? ¿Cómo está su sindicato? Entiendo que hay problemáticas antisindicales dentro de la empresa.

–Es un sindicato grande, alrededor de 1800 socios, y estamos en la mesa con el tema litio, somos uno de los más grandes. En cuanto a la relación laboral con la empresa, tenemos una buena relación, por lo menos hay una buena comunicación, pero se quebró el año pasado con la formación de un nuevo sindicato, donde claramente ha quebrado las relaciones con parte de la empresa.

Cuando sale el presidente antiguo de este sindicato, él forma este nuevo sindicato, ayudado por parte de la empresa, presionando a los trabajadores, amenazando a los trabajadores, con desvincularlos si no se cambiaban de sindicato.

-¿La empresa ocupa a un expresidente del sindicato para que forme uno nuevo? ¿Eso me está señalando?

–Él lo hace solo, solo ayudado por parte de la empresa, porque la empresa no puede formar un sindicato, lo forman los trabajadores.

-¿El vehículo para hacerlo es esta persona?

–Exacto, como el hilo conductor en este caso es esta persona.

-¿Cómo se llama esta persona?

–Claudio Castillo, presidente por 12 años en el sindicato SQM Salar, donde yo también era parte, por ocho años, como tesorero.

-¿Formando un nuevo sindicato?

–Lo que va claramente en contra de todo código de ético, entre lo que buscamos como organización de buscar una mejor calidad de vida para los trabajadores, sus beneficios y las relaciones laborales con la empresa.

-Esto se parece un poco a la corrupción que hizo SQM a la clase política, una corrupción, pero dentro del mundo sindical.

–Exacto, desde ese punto de vista claramente es muy similar, en su menor grado, pero si claramente muy similar. La empresa es una tremenda empresa, no podemos decir lo contrario, que lo ha hecho muy bien, gracias también al trabajo de nuestros asociados, de nuestros trabajadores.

Pero sí hay un favoritismo, una tendencia a ayudar a cierta persona, por los negocios que tiene con relación con la empresa, el cual no debería existir.

– ¿Cómo los negocios que tiene con la empresa?

–La información que tenemos es que tiene cuatro empresas en lo que es SQM, es un presidente de sindicato recién formado, que de hecho desconocemos el número de asociados que tiene.

– ¿Esta persona mantiene cuatro empresas siendo presidente sindical dentro de SQM? ¿Qué tipo de empresas?

– Empresa de artículos deportivos, transportes, de esa índole.

-¿Eso en el sindicalismo está prohibido?

-Por su puesto, está prohibido. Es una falta de ética, que un dirigente tenga relación comercial con la empresa mandante, porque va en contra de las políticas del sindicalismo, que es defender a los trabajadores, en mejorar sus beneficios.

– SQM el 2022 ha tenido superventas por el superciclo del litio. Estas superventas han hecho que se pague al Estado cerca de cinco mil millones de dólares ¿Se refleja su alza de en un mejor pago de los trabajadores?

–La modalidad de negociación colectiva con SQM siempre ha sido anticipada, nunca llegamos a negociaciones arregladas, por las buenas comunicaciones, las utilidades son conocidas por todo el mundo, los aportes al Estado.

El año 2022 terminamos salvándole el presupuesto al Estado por los aportes que hizo SQM, que llegó a precio inimaginables para el resto que trabajamos en el litio. Siempre está la esperanza de tener un poco más.

Helmo Leiva en entrevista ciudadana junto al periodista Bruno Sommer

-¿Se ve reflejado en el aumento de los salarios?

–La verdad es netamente la negociación que las organizaciones tengan con la empresa, ahí es donde se trabaja los convenios colectivos. Fuera de eso se puede negociar en algunos aspectos, como sueldo o beneficios. Es muy poco de lo que se puede hacer fuera de una negociación colectiva. Ese es el fuerte de una organización.

-¿Para este año que viene se debiese venir un buen aumento para los trabajadores?

R: Esto es lo que uno espera, lo que esperan nuestros asociados, siempre presionan a los dirigentes, que luchemos por un poco más, siempre está esa esperanza, la intención. Pero tenemos una organización y trabajadores que son tremendamente comprometidos, son un aporte para la empresa, hemos hecho crecer a SQM, llega un minuto donde es medio complicado.

La gente siempre quiere más, es difícil, pero SQM tiene más de 30 sindicatos, donde el sindicato que tiene son dos socios, tres socios.

La gran parte de las empresas lo hacen, pero SQM trata al sindicato más chico y más grande con los mismos beneficios.

Las divisiones son creadas por las personas, en este caso con este dirigente sindical, ayudado por parte de la empresa, jefatura de la empresa, para dividir, claramente de tener mejores beneficios para otros y no para nuestra organización.

-Una de las luchas que dan siempre los sindicatos es para que no exista mucha diferencia salarial ¿Cuánto gana una persona que gana menos y la que gana más en SQM?

–De SQM Salar un trabajador nuestro está sobre los 700,000 pesos base, el que menos gana. De ahí parte, y el que más gana, hasta dos millones de pesos base.

-¿A nivel de la gerencia?

–Desconozco los montos, pero me imagino que tiene que ser mucho más alto.

P: Tengo entendido que al señor Contensse le llegó un bono supermillonario.

–Él es parte del directorio de SQM, no así los vicepresidentes y gerentes, hay montos que uno desconoce más allá de lo que sale la prensa.

-Yo he escuchado 70 millones de dólares

–Salió un artículo tiempo atrás que eran 70 millones de dólares, que el directorio recibía por el tema de las ganancias relacionadas por el litio.

-Entiendo, es el directorio, pero un trabajador 700,000 pesos contra 70 millones de dólares

–Claramente es bastante la diferencia, pero ahí es donde las organizaciones sindicales tenemos que trabajar para mejorar los beneficios tenemos que fortalecer la unidad sindical, que no se formen más sindicatos.

-El día de ayer fueron recibidos por el ministerio de Minería. No pudo estar presente la ministra ¿Cómo fueron acogidos? ¿Cómo les fue en la reunión? ¿Lo que informaron ahí?

–La ministra no pudo estar, tuvo un problema de último minuto, queríamos manifestarle la posición que tiene nuestra organización, los trabajadores que estamos relacionados con el litio, y también fortalecer lo que es la relación Estado-trabajadores. Que los trabajadores sean considerados en este tema.

-¿Les preocupa la creación de la Empresa Nacional del Litio? ¿Están informado los trabajadores de lo que va a ser?

-En cierta parte hay desconocimiento, pero últimamente sí, el trabajador se ha informado, el trabajador le interesa su continuidad laboral. En esto, SQM lo ha hecho bien, gracias a los trabajadores, con ganancias extraordinarias, con aportes al Estado que han sido conocido por todo el mundo, superando los récords estimados.

En 2022, que teníamos una estimación de llegar a las 120,000 toneladas; llegamos a las 158,000 toneladas, para el 2023 hay una proyección de 180,000 toneladas con la intención de llegar a 210,000; que fue manifestado obviamente por el gerente general.

Hay una previsión tremenda.

En cuanto a la Empresa Nacional de Litio es una gran oportunidad para el Estado, pero la pregunta es con quién va a trabajar el Estado.

-Hay muchos interesados en asociarse. Lo que ha señalado el subsecretario de minería es que la Empresa Nacional del Litio se proyecta en salares que no es el de Atacama ni el de Maricunga sino en salar de Infieles y otros donde pueda ir la empresa a explorar ¿Dónde está la principal concentración del litio en nuestro país?

–La principal del litio está en el Salar de Atacama.

-¿Debiera proyectarse una Empresa Nacional del Litio en ese salar?

–Claramente, y en ese sentido, SQM lo ha hecho extraordinario, y tiene el conocimiento y sus trabajadores. Nosotros lo llamamos la universidad del litio, porque el trabajador ingresa sin saber nada, y en un par de año sabe lo que es operación, conocimiento, manejos.

-SQM es una empresa con conocimientos en materia del litio, pero hay muchos interesados. SQM anda trabajando en el fondo para quedarse por secretaría después de 2030 con el salar. A su juicio, debería haber una licitación transparente donde compita SQM con otros interesados.

–A nosotros como organización, nos interesa la continuidad laboral. SQM es una empresa que trabaja en el litio y tiene la experiencia, los números los demuestra. Yo creo que sería un tremendo error que SQM salga del Salar de Atacama el tema es como lo hace.

Hay una campaña comunicacional tremenda, de parte de la empresa, al cual apoyamos. SQM al interior de SQM Salar, tiene que terminar con unas malas prácticas.

-¿Puede ganar?

–Si creo que tiene que haber una licitación abierta, claramente tiene que existir, pero también hay que entender que es la empresa que tiene el conocimiento. Si tiene que generar cambios al interior de SQM.

-Usted dice que hay conocimiento, y me recuerdo de la salida del señor Juan Carlos Barrera. Decían que se iba el señor Juan Carlos Barrera y SQM se va a las pailas, pero no sucedió.

–Era una preocupación de los trabajadores, de la jefatura, de todo en general de SQM Salar. Eso ha demostrado que el conocimiento lo tiene los trabajadores, y que lo han demostrado en todo lo que se ha hecho.

La intención como trabajadores y como organización. No podemos por algunas malas prácticas, crucificar a la empresa como nombre completo, si la empresa lo hacemos las personas.

-¿Cómo ve el sindicalismo en general en Chile? En nuestro país, menos del 10% negocian colectivamente.

–Es super complejo hacer sindicalismo, cuesta mucho, más cuando las empresas tienden a este tipo de divisiones, a hacer un mal uso del artículo 161, cuando despiden gente que simplemente no se tiene que ir.

-¿Le ha pasado esto a usted?

–En este minuto tenemos dos demandas interpuestas en la empresa y ya la empresa lo sabe y el llamado es a no mal utilizar el artículo 161.

-¿Puede explicar en qué consiste el artículo 161? ¿Cómo lo está mal utilizando SQM?

–El artículo 161 es por necesidad de la empresa. Por ejemplo, me desvinculan mañana, por necesidad de la empresa, por baja producción, por reestructuración y eso, en la realidad no es así.

No hay baja producción, no hay baja en el precio del producto que se vende, que se exporta. No aplicaría y se mal utiliza. Lo que nos pasó con seis trabajadores que fueron desvinculados bajo este artículo

-¿En qué situación están los trabajadores? ¿Qué esperan ustedes?

–Esperamos que la empresa se haga cargo de lo que pasó, de lo que se hizo. Lo sabemos. Nosotros vamos por la reincorporación de nuestros trabajadores. Necesitamos que la empresa entiendaque acá se tiene que hacer un trabajo en conjunto. Estamos abiertos a conversar con todas las personas de la empresa, hacer un trabajo en conjunto, como lo estamos haciendo con el trabajo de la inclusión.

-Quiero regresar al tema inicial de la conversación y es a creación del otro sindicato ¿Tienen información de cuánta gente está en ese sindicato?

–No sabemos.

-¿Le han escondido esa información? ¿La ha solicitado?

– Por ley de transparencia hay ciertas informaciones que se pueden entregar y otras que no se pueden entregar. La empresa tampoco es responsable de las nóminas, de cuánta gente hay en un sindicato. Esa información la tiene que entregar los dirigentes sindicales.

Nuestra organización por lo menos tiene alrededor de mil 800 trabajadores y ante la ley, son todos trabajadores y socios de nuestra organización.

En la otra organización no tenemos el número, no sabemos cuánta gente se ha cambiado, no hay descuento sindical, por planilla. El descuento no está en ninguna cuenta corriente.

Cuando se forma el sindicato, tiene un tiempo para juntar el quorum. Debiera tener el 30% del total que somos SQM Salar y es ahí donde está el trabajo que están haciendo para poder dividir.

-¿Ha pensado en emprender alguna acción legal por esta materia?

–Lo hemos trabajado, estamos haciendo cosas, pero nosotros defendemos la libertad sindical. Todo el mundo tiene derecho a elegir donde queremos estar. Esa es la base del sindicalismo.

-Pero la forma en que se crea este sindicato. Si usted me dice que hay gerentes que están apoyando a esta persona que lidera el sindicato, tiene empresas dentro de SQM ¿Va en contra?

–Va en contra de todo código de ética, contra toda política, contra todo tema de sindicalismo, acá no debería existir eso. Una relación comercial de los directores sindicales, de las organizaciones, no debe tenerla con la empresa.

En ese sentido, somos responsables, porque permitimos ciertas cosas. Yo tampoco puedo decir que no soy responsable de eso, porque yo también fui parte de esa directiva, y tenemos que hacernos cargos, tenemos que enfrentar a nuestros asociados y transmitirle lo que está pasando, y mandarle un mensaje de tranquilidad, que acá para ser parte de una organización y obtener mejores beneficios hay que mantenerse unido.

-El trabajador que en el fondo no es que reme contra la empresa, pero rema a favor de sus derechos y quiere expresar algo ¿era perseguido dentro de la empresa?

–Lamentablemente acá sucedía.

-¿Es una práctica que ha cambiado?

–Es una práctica que afortunadamente ha cambiado ¿Por qué? Porque cambia la presidencia, cambia la visión, la misión de la organización, los objetivos, la forma de trabajar en conjunto con la empresa, la cual está abierta a tener una buena comunicación.

También cambia por las acciones que se toman. Una vez que son despedidos los seis trabajadores, de inmediato, en su defensa, interpusimos dos demandas.

-¿Eso no sucedía antes?

–Jamás demandamos, y éramos responsable de eso. Acá la mejor defensa de los trabajadores es utilizar las vías legales, los canales judiciales, y por eso, después de eso ya no tenemos despidos.

Es más, la empresa necesita seguir creciendo, necesita seguir produciendo y necesitamos a las personas. Por eso estamos incentivando a contratar más gente, más gente con inclusión, más mujeres. Llegamos al 20% de mujeres. En nuestra organización tenemos 280 mujeres, cuando yo ingrese teníamos 50 mujeres.

-¿Descarta usted o no, si esta gerencia sigue apoyando la creación de este sindicato alguna movilización de los trabajadores como medida de presión, como una huelga, como paro?

–Eso se hace cuando hay negociación colectiva arreglada, cuando no se llega a buenos acuerdos con la empresa, es una medida que tenemos los sindicatos como medida de presión, que es legal.

Cuando existe esta situación, lo que podemos hacer es llamar a las personas que se mantenga unidos, la unidad sindical, creo que ese es el camino, transparentar todo.

-Este sindicato madre ¿Cuánto tiempo tiene en SQM?

–Fue creado en 2009, en este tiempo yo no pertenecía a este sindicato de la Planta Química del Litio. Después se funciona, en 2013, con la planta de litio. Somos dos faenas, una que alberga 1000 trabajadores, y la otra que alberga alrededor de 1.600 trabajadores.

-¿El Carmen procesa?

–Sí, ahí es donde procesamos el litio. Donde sale los subproductos. Estamos en un tiempo de expansión. Se está invirtiendo demasiado en la inversión. Tenemos distintas plantas para poder aumentar la producción.

-Tiene que alcanzar la cantidad de toneladas que prometió el gerente.

–Se comprometen y los trabajadores somos los responsables de poder cumplir con las metas.

-El impuesto específico a la minería. Hay una demandan del Servicio de Impuesto Interno, pero SQM no ha pagado los impuestos.

–Está la demanda judicial. Uno se tiene que hacer responsable. Todos tenemos que pagar impuesto. Hay cosas que hay que hacerse responsable y por eso están las vías judiciales.