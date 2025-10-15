«La multipolaridad significa promover un liderazgo que no esté bajo el poder y el dominio de EEUU»: Entrevista a Dani Balbi, diputada estatal por Río de Janeiro

Denis Rogatyuk conversó con Dani Balbi, diputada estatal por Río de Janeiro y representante del Partido Comunista de Brasil (PCDoB), abordando temas como la multipolaridad, los BRICS y el panorama político mundial en general.

¿Qué significa la multipolaridad desde la perspectiva del Partido Comunista de Brasil?

Dani Balbi: Creo firmemente que la multipolaridad debe entenderse no solo como un reordenamiento geopolítico, sino como una condición para la soberanía global. Es importante comprender que Estados Unidos y el imperialismo intentan constantemente someternos a su control para explotar a nuestra gente y nuestro trabajo. Los países que se encuentran básicamente en el Sur Global no están al mismo nivel que ellos.

Para mí, la multipolaridad significa promover un liderazgo que no esté bajo el poder y el dominio de Estados Unidos ni del imperialismo en los países colonizados. Es fundamental para defender la democracia, defender a los trabajadores de todo el mundo y enfrentar al capitalismo, que ahora está representado no solo por el gobierno estadounidense de Trump, sino también por el capitalismo que lo financia.

No solo yo, sino también mi partido, promovemos y participamos en movimientos muy interesados en construir un nuevo orden que no sea unipolar, sino multipolar. Esa es la postura del Partido Comunista aquí en Brasil.

Creemos que la multipolaridad representa una oportunidad para que el Sur Global rompa lazos de dependencia y afirme su autonomía económica, cultural y política. Para el Partido Comunista de Brasil, esto implica construir alianzas Sur-Sur basadas en la solidaridad, la complementariedad y el desarrollo mutuo, no en la subordinación. También es una forma de fortalecer el socialismo antiimperialista y los proyectos democráticos populares en todos los continentes, no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo.

La multipolaridad no es un diseño creado por quienes desaprobamos y luchamos contra el imperialismo. Es una necesidad para todo el mundo, especialmente para la clase trabajadora, cada vez más abrumada por la perspectiva imperialista, tan fuerte hoy en día bajo el gobierno estadounidense.

Se debate mucho sobre los BRICS y su influencia en el Sur Global. Algunos lo ven como una oportunidad para el equilibrio global y el fin de la hegemonía estadounidense, pero otros lo ven como una forma de expansionismo ruso y chino. ¿Cuál es su opinión sobre los BRICS?

Dani Balbi: Creo que los BRICS representan una gran oportunidad para fortalecer los lazos con los países que intentan transformar nuestro mundo, y no se trata en absoluto de un intento de estos países, especialmente China o Rusia, de cautivarnos. Al contrario, veo cómo todos estamos uniendo fuerzas para construir una nueva comunidad internacional que no se base en los principios de explotación de la clase trabajadora ni en los mismos acuerdos que vimos a través de guerras que han profundizado la pobreza.

Desde una perspectiva comunista, considero a los BRICS un bloque con potencial para desafiar la hegemonía estadounidense y crear instituciones económicas alternativas. Si bien existen contradicciones —por ejemplo, el alcance económico de China o la postura militar rusa—, el bloque ofrece a los países del Sur Global poder de negociación y una alternativa a las condicionalidades del FMI y el Banco Mundial.

La preocupación no reside en el surgimiento de nuevos poderes, sino en evitar la reproducción de antiguas asimetrías. El reto es impulsar una gobernanza más democrática y alinearse con las luchas populares.

Creo que los BRICS son una muy buena iniciativa de estos países que están tratando de ofrecer independencia del dominio del dólar y de los fondos monetarios internacionales, dando a los países la oportunidad de construir y diseñar sus propios proyectos y fortalecer sus democracias, sus procesos democráticos y sus economías.

Cuando estamos bajo el dominio de países como Estados Unidos o Inglaterra, también hablamos de gobernanza cultural. Es fundamental brindar esta perspectiva y comprender mejor la literatura rusa y la música china; esto empodera a las personas al empoderar a los artistas brasileños.

Todo está relacionado con la creación de un mundo multipolar, y los BRICS son fundamentales porque no solo nos brindan estas oportunidades a través del discurso y la narrativa, lo cual es esencial, sino que también nos proporcionan las herramientas para hacerlo posible mediante una nueva agenda económica que nos haga menos dependientes del dólar y de acuerdos económicos que solo sirven a los intereses de Estados Unidos y del capitalismo internacional.

Hemos visto mucho intervencionismo desde que Donald Trump asumió el cargo: el bloqueo a Cuba y Venezuela, el bombardeo a Irán y Gaza. ¿Cuál debería ser la respuesta del movimiento comunista global a esta nueva amenaza?

Dani Balbi: Trump, pero no solo Trump, sino también otros dictadores de todo el mundo, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de mi partido, representa el surgimiento de una nueva cara del fascismo. Debemos entender que el fascismo es otra cara del capitalismo. Están íntimamente conectados; tienen una fuerte conexión. El fascismo surge cuando el capitalismo está en crisis, y estamos asistiendo a una profunda crisis del capitalismo.

El capitalismo está muy interesado en bloquear los derechos de las mujeres y las minorías en todo el mundo —mujeres, comunidades LGBT+ y otras poblaciones minoritarias— porque su fuerza laboral está menos valorada. Si todos estos grupos trabajan juntos en la resistencia al capitalismo, podremos enfrentarlo. Esto es fundamental para controlar y orquestar las diferencias en la distribución del valor de la fuerza laboral entre los grupos desfavorecidos.

El resurgimiento de la violencia neocolonial, los bloqueos, los bombardeos y las sanciones refleja la crisis de este tipo de imperialismo y la desesperación del liderazgo hegemónico estadounidense. El movimiento comunista global debe responder fortaleciendo los frentes antiimperialistas, la solidaridad internacional y la defensa de la soberanía de naciones como Cuba, Venezuela, Irán y Palestina.

Debemos defender el derecho de los países a la autodeterminación, a construir su propia política y reconstruir su orden económico. Es fundamental organizar a la clase trabajadora. No me sentiría cómodo calificando a Hamás como un ejemplo de revolución, pero tampoco me siento cómodo desestimándolo por completo. Son una expresión genuina de la opresión que su población lleva años sufriendo.

Si hubiéramos proporcionado las condiciones históricas —dando a esa población oportunidades de autodeterminación en términos económicos, culturales y geográficos—, los resultados serían totalmente diferentes. Lo que debemos hacer es movilizar a los movimientos de base, denunciar el uso de la falsa democracia por parte de Estados Unidos como pretexto para la guerra y construir narrativas contrahegemónicas para desafiar las narrativas imperialistas.

La respuesta es la unidad política de la clase trabajadora a través de las fronteras, con claridad sobre los intereses económicos detrás de las agresiones militares.

La amenaza del fascismo en Brasil persiste. ¿Quiénes son los principales actores políticos de la extrema derecha brasileña hoy en día?

Dani Balbi: Hay muchos nombres, pero el más importante y fuerte en el movimiento de extrema derecha sigue siendo Jair Bolsonaro, quien está muy alineado con Trump. Pero hay otros que son aún más peligrosos. Me atrevería a decir que algunos son más peligrosos que Jair Bolsonaro porque no suenan tan extremistas; Bolsonaro era en cierto modo una caricatura. La diferencia es que estos otros no son tan obviamente aterradores. Pueden pasar entre la gente adinerada, lo que llaman la clase media: gente muy rica que ya no tiene que negociar en las calles.

Pero representan el mismo proyecto gubernamental que incluye impedir que las mujeres, las personas negras, los pueblos indígenas y la comunidad LGBTQ+ tengan sus derechos respetados. Y es muy importante decirlo —no es solo mi perspectiva, sino también la de mi partido—: debemos entender que la gobernanza del neoliberalismo recorta la inversión en áreas sociales y en el desarrollo de Brasil.

En concreto, esto significa que si el gobierno no invierte en el desarrollo del país ni en políticas públicas, los primeros afectados serán las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos marginados. Existe una estrecha relación entre el neoliberalismo y la gobernanza de extrema derecha. Aunque no declaran explícitamente que perseguirán a estos grupos, aplican políticas que sistemáticamente los subrepresentan y perjudican.

Para fortalecer la democracia e incluir a los grupos subrepresentados, debemos enfrentar y denunciar las políticas neoliberales. Por eso, en mi opinión, quienes promueven el neoliberalismo son más peligrosos que Bolsonaro, porque el neoliberalismo es más aceptable para el centro y, por lo tanto, más peligroso que el extremismo explícito de Bolsonaro.

¿Cuál sería la estrategia para enfrentar a los potenciales candidatos de extrema derecha en las elecciones del próximo año?

Dani Balbi: Destacaría lo que para mí es la primera y más importante estrategia, y no es solo una estrategia, sino un reto que llevará mucho tiempo: la comunicación. Para mí, la comunicación significa encontrar la manera de dar a la gente, especialmente a la clase trabajadora, conciencia de clase.

Puedo ver que, especialmente entre los jóvenes, no se reconocen como clase trabajadora. Han sido cautivados por una especie de narrativa estadounidense que los convierte en «hombres hechos a sí mismos». Creen en la ilusión de que serán ricos y poderosos sin ningún tipo de confrontación con todo el sistema que los ha oprimido durante todos estos años.

También es esencial ampliar la unidad de las fuerzas democráticas y populares para incluir a la izquierda, la centroizquierda y los liberales progresistas. Pero debo decir que necesitamos encontrar un programa de izquierda que sea el centro que una a todas estas fuerzas contra el fascismo y el neoliberalismo. Si repetimos el mismo error que cometimos en 2022, nos quedaremos paralizados, porque en el programa de gobierno, incluso en este centro, podemos ver muchos aspectos que promueven el liberalismo y el neoliberalismo.

Puedo darles un ejemplo: la ley marco fiscal. Fue una ley terrible que perjudica y limita la capacidad del gobierno para aumentar el gasto. Esto significa que el gobierno actual, debido a que hemos invertido en universidades y subvencionado a empresas que representan los intereses brasileños, no puede seguir haciéndolo porque está limitado por este marco fiscal.

Este es el resultado de la intervención del centro y la centroderecha que formó parte de la construcción y el diseño del programa de gobierno de Lula. Por lo tanto, debemos construir esta amplia alianza, pero el programa debe diseñarse con mayor influencia de los partidos y movimientos de izquierda. Ese es el gran desafío que enfrentaremos en 2026. La izquierda no puede simplemente ser más centrista; la izquierda necesita ser más de izquierda.

Entrevista por Denis Rogatyuk