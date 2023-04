«Washington está directamente interesado en el colapso de la Unión Europea»

Por Iván Egórov

En vísperas de la segunda «Cumbre por la Democracia» [29 y 30 de marzo] organizada por Estados Unidos, un corresponsal de Rossiyskaya Gazeta habló con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.

-Dentro de varios días, EEUU celebrará la segunda «Cumbre por la Democracia», al término de la cual, según el Departamento de Estado, Washington acelerará la llamada renovación democrática del mundo. ¿Qué opina usted de este evento?

-La «Cumbre por la Democracia» organizada por la administración actual de la Casa Blanca se lleva a cabo en el marco de la carrera presidencial de EEUU, que ya ha arrancado. Será una nueva reunión a favor del orden mundial en que Washington quiere desempeñar un papel protagónico para siempre. Y se espera que se les peguen a los adversarios la etiqueta de «Estados no democráticos».

Una vez más, EEUU se presentará como defensor del Derecho Internacional y declarará sin duda alguna que el mundo debe vivir de acuerdo con sus reglas. Se expresarán desde la tribuna acusaciones deliberadamente falsas de crímenes de guerra y corrupción contra sus opositores geopolíticos, pero, como siempre, harán la vista gorda ante los hechos reales de genocidio y fraudes financieros cometidos con el visto bueno de la Casa Blanca. Se prometerá aplicar esfuerzos para alimentar a los que sufren hambre y liberar de las cárceles a los condenados injustamente. Sin embargo, no se dirá nada de que en las cárceles estadounidenses está una quinta parte de todos los presos en el mundo, inclusive los condenados a varias cadenas perpetuas. Con ardor especial, se defenderán los derechos de las minorías sexuales y se impondrá una «agenda verde» a todo el mundo, agravando la crisis energética en los países satélites.

Al hablar hipócritamente sobre la libertad de elección, Estados Unidos, que se ha designado a sí mismo como el principal dictador del mundo, en la realidad, solo se burlará de los países donde la soberanía y la democracia fueron pisoteadas por el propio EEUU.

-¿Seguramente se repetirá que Estados Unidos es un ejemplo de la democracia para toda la humanidad y no se querrá escuchar las críticas?

-Claro está. Después de todo, la tarea principal del actual régimen político en EEUU es engañar a su propia población en las condiciones de la crisis sistémica en que ellos mismos se encuentran.

Para ellos, la democracia es solo una hermosa fachada del sistema estatal, que está diseñada para ocultar el desprecio por los derechos de los estadounidenses comunes. Cualquiera que haya estudiado cuidadosamente el sistema legal y sociopolítico de Estados Unidos no tienen ilusiones sobre la libertad de expresión y manifestación de la voluntad en este país. De qué libertad de opinión se puede hablar cuando incluso al expresidente de Estados Unidos no se le permite expresarse en las redes sociales y la prensa sobre temas de interés público, y los medios de comunicación son portavoces de las principales empresas y élites.

Mientras defienden verbalmente la competencia,, las autoridades estadounidenses hicieron que la economía del país dependiese de la corrupción y el cabildeo que provienen de la Casa Blanca y el Capitolio. El proceso político se convirtió en una lucha de corporaciones que colocan a sus representantes en puestos clave en los órganos del poder. También determinan la política exterior, buscan mantener el dominio internacional, crean focos de tensión en todo el mundo para seguir ganando miles de millones de dólares en varios contratos cuya aparente transparencia ellos mismos controlan.

Al proclamar eslóganes democráticos fuera de lugar, de hecho, Washington se convirtió desde hace tiempo en un campeón en la violación de la soberanía de los Estados, el número de guerras y conflictos desatados, la caza burda y arbitraria de ciudadanos de otros países.

Si EEUU realmente decide avanzar hacia la democracia y deja de humillar a sus aliados vasallos, lo aplaudiremos.

-¿Oiremos también, durante la cumbre, discursos patéticos sobre cómo Kiev, con apoyo de la OTAN «buena», se enfrenta al «mal universal» representado por Rusia?

-Estoy seguro de que este tema será uno de los principales. De hecho, los países de la OTAN son parte en el conflicto. Convirtieron a Ucrania en un gran campamento militar. Envían armas y municiones a las tropas ucranianas, les proporcionan información de inteligencia, incluso con la ayuda de satélites y un gran número de vehículos aéreos no tripulados. Los instructores y asesores de la OTAN entrenan a los militares ucranianos, y los mercenarios luchan formando parte de los batallones neonazis. Tratando de prolongar esta confrontación militar el mayor tiempo posible, no ocultan su objetivo principal: derrotar a Rusia en el campo de batalla y desintegrarla posteriormente.

-¿Esta línea de Washington no cambia, porque la élite estadounidense nunca quiso reconciliarse con una Rusia fuerte e independiente?

-Es así. Al menos desde 1945, la fuente de cualquier escalada de tensión a escala global es un deseo desenfrenado de las autoridades estadounidenses de seguir desempeñando el papel dominante en el mundo. Según ellos, ahora les obstaculizan de realizarlo dos grandes potencias: Rusia y China. La Federación de Rusia no solo lleva a cabo una política independiente de fortalecimiento del mundo multipolar, sino también en muchos aspectos supera a Estados Unidos en el plano espiritual, moral y militar. China es el principal competidor económico de EEUU. Después de los intentos de «reprimir» a Rusia, Washington se ocupará de China.

Quisiera recordarles que las medidas concretas para desmoronar la URSS fueron aprobadas hace 75 años por la conocida directiva del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU «Tareas relacionadas con Rusia». Tras el colapso de la Unión Soviética, Occidente sintió euforia. Sin embargo, no duró mucho, porque en Rusia se aprendió de los errores. Nuestro país puede garantizar hoy no solo la estabilidad interna, sino también la seguridad de su pueblo ante las amenazas externas.

-A principios de marzo, un bombardero estratégico estadounidense ensayó un hipotético ataque nuclear contra San Petersburgo desde una distancia de 200 kilómetros sobre la isla de Gotland en el mar Báltico, aumentando deliberadamente la tensión. ¿Han perdido el miedo?

-Por alguna razón los políticos estadounidenses cautivos de su propia propaganda siguen confiando en que, en caso de un conflicto directo con Rusia, Estados Unidos es capaz de lanzar un ataque preventivo con misiles, después del cual Rusia ya no podrá responder. Esto es una estupidez miope y muy peligrosa.

Olvidando las lecciones de la historia, algunos representantes de Occidente ya están hablando de una revancha que conducirá a una victoria militar sobre Rusia. Podemos responder a esto lo siguiente. Rusia es paciente y no intimida a nadie por su supremacía militar. Pero tiene armas moderna únicas, capaces de destruir a cualquier adversario, inclusive EEUU, si su existencia se ve amenazada.

-Pero Occidente apuesta no solo por la derrota militar, sino también por el agotamiento económico de Rusia…

-Obviamente. Bajo la presión de Washington, muchas empresas occidentales abandonaron el mercado ruso. Sin embargo, se equivocaron seriamente esperando el colapso de nuestra economía y un aumento de los sentimientos de protesta.

En la última década, Occidente está implementando la idea de crear un orden tecnológico que prevé que solo Occidente debe prosperar, y el resto del mundo debe estar en la periferia del desarrollo social y económico. Por eso la reacción sopesada de Rusia a la presión de sanciones enfurece a sus líderes. Nuestro país irrita a los líderes de EEUU y Europa con su independencia económica, independencia de las materias primas, pensamiento científico. Los propios países de Occidente dependen completamente de las empresas transnacionales, de las cadenas económicas mundiales. Si, por ejemplo, se impusieran sanciones del mismo nivel que contra nuestro país contra Inglaterra o Francia, estos Estados se sumirían rápidamente en un caos.

Al mismo tiempo, Rusia no va a cerrar su economía al mundo. Permanecerá abierta y se integrará con las economías de los países soberanos preocupados por su propia prosperidad, en particular gracias a la cooperación con nosotros.

-¿Es obvio que socavar la economía rusa y desangrar al Ejército ruso son dos lados de la misma estrategia que Occidente trata de realizar durante más de un siglo?

-Claro que sí. No se debe pensar inocentemente que los métodos de agresión económica son más suaves y humanos. Los países de Europa y Japón, por ejemplo, dejaron de suministrar a Rusia varios medicamentos, incluidos los vitalmente importantes. En este sentido, la industria farmacéutica occidental continúa dignamente las «tradiciones» de sus predecesores. Se sabe bien que la mayoría de estas mismas compañías desarrollaron en su tiempo gases tóxicos y cámaras de gases por orden de la Alemania nazi. Es decir, apoyaron completamente la ideología del genocidio de los llamados pueblos «innecesarios».

Vamos a recordar cómo los mismos anglosajones alimentaron a los nazis en los años 1930 esperando dirigirlos contra la Unión Soviética. Al ganar dividendos financieros y geopolíticos al término de la Segunda Guerra Mundial, Washington y Londres vuelven a consentir hoy al nazismo y el fascismo. Aprovechando a Ucrania, intentan instigar un conflicto paneuropeo o incluso mundial, imaginando que se saldrán con la suya.

-Parece que el Occidente colectivo no va a aprender del pasado.

-La «internacional» occidental contrarrestó a nuestro país más de una vez. Bajo las banderas de polacos y suecos, luego con las águilas napoleónicas, bajo la bandera británica o bajo la esvástica nazi. El resultado es el mismo: todos los intentos de demoler a Rusia son vanos. Sin querer aprender lecciones, los occidentales se meten en la boca del lobo nuevamente.

Washington tampoco está entusiasmado con la estabilidad en Asia establecida tras la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de liberación. La estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos es un intento de crear una OTAN asiática. La nueva alianza será otro bloque agresivo dirigido contra China y Rusia, y al mismo tiempo para apaciguar a los Estados actualmente independientes.

El reequipamiento de la flota australiana en el marco de la nueva alianza AUKUS, incluido el suministro de submarinos nucleares, el apoyo militar a Taiwán y Corea del Sur, tienen un objetivo a largo plazo: establecer el dominio de Estados Unidos y la OTAN sobre Eurasia desde su flanco oriental.

Washington empujó a Tokio a una nueva militarización. Las fuerzas de autodefensa de Japón están convirtiéndose en un Ejército real capaz de llevar a cabo operaciones ofensivas. Esto ya está legalmente confirmado por la ley japonesa, que en realidad es una violación grave de uno de los resultados más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Al apostar por armas ofensivas, el Primer Ministro Fumio Kishida dijo que su país compra 400 misiles de crucero Tomahawk en EEUU.

Además de armar a Japón, Washington trata de reanimar el espíritu del militarismo japonés, que al parecer fue erradicado en 1945. Da la impresión de que los habitantes de la Isla quieren convertir de nuevo en kamikazes dispuestos a morir por los intereses de otros. Los representantes de Occidente no quieren recordar y hacen silencio conscientemente cómo a principios del siglo XX su agresividad se usó contra la Unión Soviética y China, pero al final, los japoneses volvieron las armas contra los estadounidenses, los británicos y sus aliados.

-Al mismo tiempo, los políticos estadounidenses y europeos no solo «olvidan» hoy los hechos incómodos del pasado, sino también tergiversan conscientemente la historia, incluso a pesar del sentido común. Esto es evidente por lo hipócrita que es la campaña para rehabilitar el nazismo. Incluso inventaron que fueron solo los ucranianos que liberaron a Europa de los nazis. Propagan el mito del Holodomor como un acto de genocidio.

-Los que conocen la historia y no intentan tergiversarla saben bien que, en 1920–1930, la situación con el acceso a los alimentos fue peor en la RSFSR [República Socialista Federativa Soviética de Rusia] que en Ucrania. Esto está confirmado con documentos, hay muchos hechos. Como ejemplo, podemos citar la biografía del Héroe de la Unión Soviética, Grigori Boiárinov. A finales del año pasado, se celebró 100 años de su nacimiento. Un conocido agente de los servicios secretos quien participó en muchas operaciones especiales durante la Gran Guerra Patria, falleció mientras dirigía el asalto al Palacio de Amín en Afganistán. Nació en 1922 en la provincia de Smolensk, su padre fue presidente de una granja colectiva. Sin embargo, en la década de los 1930, su familia se mudó a Ucrania porque fue más fácil alimentarse y sobrevivir allí.

Por cierto, los estadounidenses usan hoy las consignas del Holodomor a escala global, acusando a nuestro país de provocar la crisis alimentaria mundial. No tengo ninguna duda de que, durante la Cumbre por la Democracia, se volverá a especular sobre este tema. Al mismo tiempo, los propios representantes de Occidente bloquean el suministro de cereales y fertilizantes rusos al exterior y roban el grano ucraniano y lo revenden a los países más pobres por precios exorbitantes, en condiciones injustas, como hicieron sus predecesores colonizadores.

-A veces parece que Occidente, con sus propias acciones, se hace un flaco servicio. Al observar lo que está sucediendo en la Unión Europea, hay una sensación persistente de que le espera un futuro muy nebuloso.

-El colapso de la Unión Europea no se hará esperar mucho. Naturalmente, los europeos no soportarán esta superestructura supranacional que no solo no se justifica, sino que también empuja al Viejo Mundo a un conflicto abierto con nuestro país. Estados Unidos está dispuesto a luchar con Rusia no solo hasta el último ucraniano, sino también hasta el último europeo. Incluso durante la Guerra Fría, el Pentágono, ante la menor amenaza por parte de la URSS, estuvo dispuesto a convertir a Europa en un desierto radioactivo. Es poco probable que algo haya cambiado en la mente de los estrategas estadounidenses.

-¿Y cómo se combina esto con el hecho de que Estados Unidos y Europa son los aliados principales, en palabras?

-La paradoja consiste en que Washington está directamente interesado en el colapso de la Unión Europea para eliminar a su competidor económico, para evitar que Europa prospere debido a la cooperación con Rusia. Los estadounidenses ya hicieron mucho para que el Viejo Mundo perdiese su estatus de poderoso actor económico. En muchos sentidos, Washington lanzó la campaña con las sanciones antirrusas con estos fines. Estamos observando un cambio radical del modelo económico de la UE basado en una combinación de recursos energéticos baratos de Rusia y tecnologías europeas avanzadas.

No será un golpe menor para Europa la implementación de planes conjuntos con Washington para reducir la dependencia de las materias primas y la tecnológica de Pekín. Además, la situación con inmigrantes en la Unión Europea se encuentra en un callejón sin salida. Muchos inmigrantes no quieren integrarse en la familia europea y crean sus califatos, obligando a las autoridades locales y a la población a vivir de conformidad con sus leyes. Junto con ellos, los representantes de grupos criminales y militantes van a Europa. Los autores de los sonados atentados terroristas perpetrados en los últimos años en Londres, Bruselas y París fueron los ciudadanos de la UE procedentes de enclaves nacionales que ya existen en Europa. Si recordamos que Al Qaeda, ISIS (organizaciones terroristas internacionales prohibidas en la Federación de Rusia) y otras organizaciones terroristas fueron creadas en su tiempo por EEUU y que los instructores de la CIA entrenan a los terroristas en Siria e Irak, es posible que detrás de la preparación de ataques terroristas en Europa estén estas mismas personas que buscan desestabilizar la situación en el continente, ante cuyo futuro Estados Unidos hace la vista gorda.

EEUU mangonea en Europa, desestimando el hecho de que el papel principal en el continente lo desempeñó históricamente Rusia. En el siglo XIX, el Imperio ruso; en el siglo XX, la Unión Soviética. Así será en el siglo XXI también.

-¿Está seguro EEUU de su propia fortaleza? En su opinión, ¿el declive puede amenazar a todos, pero no a ellos? Me parece que a EEUU también puede amenazar un colapso.

-Estados Unidos obtuvo el estatus de gran potencia con logros económicos provenientes de acciones cínicas para apoderarse de territorios, recursos, explotación de pueblos y ganancias en los problemas militares de otros Estados. Pero al mismo tiempo, sigue siendo una «manta hecha de pedazos» que puede abrirse fácilmente por las costuras. Es posible que, como fue originalmente, se divida en el Norte y el Sur. Y nadie puede excluir que el Sur se mueva hacia México, cuyas tierras los estadounidenses ocuparon en 1848. Y se trata de más de dos millones de kilómetros cuadrados. Por cierto, los líderes latinoamericanos no ocultan que todos ya se dan cuenta de que EEUU desempeña un papel destructivo. El establecimiento de la base de Guantánamo se considera un robo directo de la soberanía cubana. Y es solo uno de muchos ejemplos de ataques regulares contra la independencia de los países de América Latina. No hay duda de que, tarde o temprano, los países que están al sur de EEUU recuperarán sus territorios robados.

-Además, hay muchas contradicciones internas en Estados Unidos. No hay unidad ni siquiera en la élite estadounidense.

-Correcto. El antagonismo entre los republicanos y los demócratas solo se está intensificando. Aumentan las controversias entre las diferentes estructuras financieras y las corporaciones transnacionales que solo se preocupan por su capitalización y no por el bienestar de Estados Unidos. Las élites estadounidenses que se creen intocables nunca se han asociado con el pueblo estadounidense.

Tales sus proyectos como BLM, es decir, «la vida de los negros es importante», y la propagación masiva de teorías transgénero están destinados a la degradación espiritual de la población que ya está en estado de apatía. El individualismo y el consumerismo cultivados en los estadounidenses jugarán una mala broma a su país. Los ciudadanos comunes y corrientes no moverán un dedo para preservar la integridad de Estados Unidos, entendiendo que no necesitan a sus autoridades. Sin saber lo que están haciendo, las autoridades de Estados Unidos se destruyen a sí mismo paso a paso.

El problema de Estados Unidos consiste en que ha jugado demasiado en juegos geopolíticos, olvidando de sus propios problemas vitales. Mientras que EEUU invente nuevos virus en sus laboratorios biológicos militares para aniquilar a los pueblos de los países ‘indeseables’, las ciudades estadounidenses, que alguna vez fueron limpias, se ahogan en barro y basura.

Se observan constantemente fallos en el funcionamiento de la pirámide financiera estadounidense, construida gracias a la imprenta de dinero. El modelo de emisión descontrolada con que cualesquiera problemas económicos se inundan con dinero, no puede funcionar siempre. Con una deuda de más de 31,5 billones de dólares, Estados Unidos se dirige hacia la quiebra de forma cada vez más segura. La caída del nivel de confianza en el dólar no respaldado por productos reales, así como en las operaciones especulativas en el mercado de valores, conducirá a EEUU a una grave crisis financiera.

-No importa cuán patético suene, los rusos no solo no quieren la guerra, sino que tampoco quieren la muerte de Estados Unidos ni de algún otro país.

-Estoy de acuerdo. Nuestra cultura multisecular se basa en la espiritualidad, la compasión y la misericordia. Rusia es un defensor histórico de la soberanía y las estructuras institucionales de todos los pueblos que solicitaron su ayuda. Salvó a Estados Unidos al menos dos veces: durante la Guerra de Independencia y la Guerra Civil. Pero creo que esta vez es inoportuno ayudar a EEUU a mantener su integridad.

Por Iván Egórov

Entrevista publicada originalmente el 27 de marzo de 2023 en Rossiyskaya Gazeta

Seguir leyendo…